Ekonomika

Ceny počítačů a chytrých telefonů letos výrazně porostou kvůli čipům i AI

ČTK

Ceny chytrých telefonů a osobních počítačů letos výrazně porostou kvůli nedostatku paměťových čipů, který způsobil masivní rozmach výstavby datových center pro umělou inteligenci (AI).

Žena s telefonem
ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Uvedl to deník Financial Times s odkazem na vyjádření zástupců předních technologických firem a analytiků na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas.

Podle šéfa společnosti Arm Reneho Haase jsou omezení v dodávkách paměťových čipů nejzávažnější za nejméně dvě desetiletí, zatímco výkonný spoluředitel Samsungu Ro Te-mun označil situaci za bezprecedentní s nevyhnutelným dopadem na spotřebitele.

Analytici banky Morgan Stanley uvedli, že prudký růst nákladů na paměti od konce loňského roku povede k tomu, že většina výrobců hardwaru výrazně zvýší ceny už v první polovině letošního roku. To podle nich povede k poklesu prodeje zejména telefonů s operačním systémem Android a počítačů s operačním systémem Windows. Společnost Apple zatím navzdory tlakům na dodavatelský řetězec ceny své nejnovější řady chytrých telefonů iPhone nezvýšila.

Hlavní příčinou situace je upřednostňování výroby moderních pamětí s vysokou propustností (HBM), které jsou nezbytné pro provoz pokročilých modelů AI v datových centrech. Dominantní výrobci jako Samsung, SK Hynix a Micron využívají více kapacity pro tyto ziskovější produkty na úkor standardních pamětí používaných v mobilech a laptopech.

Společnost Micron v této souvislosti začala v prosinci utlumovat svou spotřebitelskou značku Crucial, což odůvodnila právě upřednostněním poptávky ze strany datových center pro AI.

Celkové globální výdaje na AI loni podle odhadu společnosti Gartner dosáhly téměř 1,5 bilionu dolarů (31,3 bilionu Kč), zatímco předloni to bylo 988 miliard USD. V letošním roce by výdaje mohly přesáhnout dva biliony dolarů, očekává Gartner.

