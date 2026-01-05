Blíží se Formule 1 osobním autům? V nové sezoně dostanou monoposty blinkry

Menší, lehčí, s větším využitím elektrické energie. Nová sezona Formule 1 pomalu klepe na dveře a přináší největší změnu pravidel za poslední roky. Monoposty budou vypadat úplně jinak a vizuálně se dokonce přiblíží osobním autům. Dostanou totiž blinkry, i když jejich fungování bude jiné, než na jaké je běžný řidič zvyklý.
Loňská sezona Formule 1 přinesla rozuzlení až v posledním závodě. Titul nakonec získal Lando Norris z McLarenu, který o dva body porazil Maxe Verstappena v Red Bullu. Ten přitom v jednu chvíli ztrácel na první místo v šampionátu přes sto bodů. Přesto vedení Formule 1 doufá, že nová sezona bude ještě výrazně dramatičtější, vyrovnanější a méně předvídatelná. Dojde totiž k největší změně pravidel – když ne v historii, tak minimálně za spoustu let.
Sníží se aerodynamický odpor, monoposty budou mít o 200 milimetrů kratší rozvor náprav, budou o 100 milimetrů užší a také o 30 kilo lehčí. Namísto systému DRS přijde ke slovu aktivní aerodynamika, výkon pohonného ústrojí se bude nově skládat z 50 procent elektrického a 50 procent spalovacího motoru. Mění se i používání hybridních komponent pohonu. Tankovat se bude udržitelnější palivo například z odpadků nebo biomasy.
Přes všechny revoluční novinky si ale spousta fanoušků všimla hlavně jedné věci: monoposty Formule 1 budou mít blinkry. V zrcátkách, skoro jako běžná osobní auta.
Důvod jejich použití je ale úplně jiný než ukazování změny směru jízdy. Světýlka v zrcátkách mají napomoci viditelnosti monopostu v podmínkách se sníženou viditelností, především tedy při závodění za deště. Doposud byla blikající světla za snížené viditelnosti vzadu na difuzoru a také krajích zadního křídla. Tam je budou samozřejmě mít i nové monoposty.
Nové využití bezpečnostních světel je součástí výraznějších změn v bezpečnostní výbavě monopostů. Karbonový monokok kolem jezdce nabídne vyšší ochranu při bočním nárazu, Mezinárodní automobilová federace FIA se na to zaměří při nárazových testech. Bez jejich úspěšného absolvování týmy nedostanou zelenou k použití monopostu.
Výrazně pevnější bude i konstrukce chránící pilota v případě převrácení. Ta by měla udržet hmotnost rovnající se devíti rodinným autům. Změnou prošla dále konstrukce přední části.
Kromě změn v bezpečnosti a celkové konstrukci se na start prvního závodu 8. března ráno v Austrálii postaví i nový tým Cadillac a také Audi, které koupilo někdejší stáj Sauber. Celkem tak bude závodit 22 jezdců ve 24 Velkých cenách. Ještě před prvním závodem budou v Bahrajnu oficiální testy, první startují 11. února.
Jsem připraven být ministrem, avizuje Turek. Své si k tomu řekl i Babiš
Poslanec Motoristů sobě Filip Turek se hned v pondělí dopoledne objevil v budově, kde jednala česká vláda. Sám Turek by chtěl být jejím členem coby ministr životního prostředí, což osobně potvrdil Aktuálně.cz. V budově se ale objevil z jiného důvodu než kvůli zasedání kabinetu. Mimo jiné se účastnil jednání za přítomnosti premiéra Andreje Babiše.
Tohle je na kriminál, píší o Součkovi v Anglii. Mezi fanoušky sílí vlna odporu
Tomáš Souček a West Ham. Magické spojenectví v posledních měsících drhne. Český fotbalista už není hráčem základní sestavy a Hammers tonou v sestupových vodách. Po ostudné porážce na hřišti posledního Wolverhamptonu ve východním Londýně planou vášně a jedním z témat je právě Součkova role.
ŽIVĚStratkom na vládě končí. Nepotřebujeme ho, oznámil Babiš
Vláda Andreje Babiše (ANO) na dnešním zasedání schválila své programové prohlášení. Babiš zároveň uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání na Hradě Turkovu nominaci na ministra životního prostředí. Dále premiér uvedl, že na jeho úřadě končí tzv. Stratkom, protože "ho nepotřebujeme".
ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci
Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.
Část německé metropole je po útoku žhářů stále bez proudu, opravy se táhnou
Na jihozápadě Berlína zůstává po sobotním útoku na přenosovou soustavu bez elektřiny 30,5 tisíce domácností a 1700 podniků. V pondělí to uvedl primátor německé metropole Kai Wegner.