Předčasně vypuštěná raketa? MG4 je povedené elektroauto se slabým softwarem

Designér Jiří Král: Až na pár detailů slušná práce

Jako celek vypadá MG4 svěže, moderně. Moc se mi líbí třeba tvar předních světel, velmi pěkně zasazených do karoserie. Auto má také bohaté prosklení a je z něj dobrý výhled. Nesedí mi tu jen pár drobností. Bylo by podle mého názoru mnohem lepší, kdyby boční linka karoserie byla jenom jedna a táhla se po celé délce auta. Tady se v úrovni zadních dveří ztrácí a nad ní vzniká jiná, která přechází v jakési zadní plato. A právě v těchto zadních partiích působí MG nejvíce čínsky. Za dobrý fór považuji uprostřed přerušené křídlo na víku kufru, i partie pod oknem jakoby naznačovaly jakýsi dělicí pruh. Jen je škoda, že s tímhle nápadem nezačali designéři už na přední kapotě, takhle to celé působí trochu nedotaženě. Abych nezapomněl, za velmi povedenou považuji přístrojovou desku a volant ve tvaru loga MG.