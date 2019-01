To nejlepší z Československa. Příběhy unikátních aut v NTM, která jinde nenajdete

před 1 hodinou

V Národním technickém muzeu mají v sekci dopravy skutečné skvosty. I proto se několik z nich zařadilo do výběru automobilů výstavy Made in Czechoslovakia, která demonstruje to nejlepší, co se za sto let od založení Československa na našem území vyrábělo nebo na našich silnicích jezdilo. Pojďte si s námi projít auta, která mají nedozírnou hodnotu.