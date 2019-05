před 1 hodinou

Ve středu uplynulo přesně 66 let ode dne, kdy byl poprvé zdolán vrchol Mount Everestu. Na připomínku události ale vrhá stín hned jedenáct obětí, které z letošní sezony výstupů na nejvyšší horu světa činí nejtragičtější od roku 2015. Na Everestu se v poslední době tvoří fronty a nebezpečné tlačenice. Někteří horolezci dokonce přinesli svědectví, že dobrodruzi musí při výstupu na vrchol překračovat těla mrtvých kolegů. Letošek tak znovu rozvířil diskuse o tom, zda by Nepálci neměli ubrat na počtu vydávaných povolení k výstupu. Podívejte se, jak to nyní na nejvyšší hoře vypadá, i na snímky známých expedic.