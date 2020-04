Nové muzeum nákladních aut Tatra otevře příští rok. Lákadlem bude i Slovenská strela

Kopřivnická Tatra patří mezi nejstarší nepřetržitě fungující automobilky na světě, třebaže osobní vozy už více než dvacet let nevyrábí. Svou historii pak prezentuje například ve značkovém muzeu. To by se na začátku roku 2021 mělo rozrůst, chystá se totiž otevření druhého muzea pro nákladní vozy Tatra. A v něm bude i místo pro aktuálně rekonstruovaný rychlovlak známý jako Slovenská strela.

