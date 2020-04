V Americe míří do aukce dvě historické tatrovky. Odhadovaná cena jde do milionů

Foto: 2019 Courtesy of RM Sotheby’s

Ačkoliv Tatra již více než dvacet let osobní auta nevyrábí, těší se vysoké popularitě nejen v Česku, ale i v zahraničí. Relativně početná je komunita majitelů kopřivnických vozidel ve Spojených státech. Právě v USA by se v blízké budoucnosti měla uskutečnit rozsáhlá aukce, jejíž součástí budou i dvě tatrovky. Poválečná osmiválcová Tatra 87 a druhá série limuzíny Tatry 603.

Oba vozy jsou součástí aukce síně RM Sotheby’s , která by se měla uskutečnit 1. a 2. května v americkém městě Elkhart ve státě Indiana. Termín nicméně ještě může změnit šíření nového typu koronaviru. Jak Tatra 87, tak Tatra 603-2 spadají do soukromé kolekce čítající přes 230 automobilů, 30 motocyklů a další vozidla od vojenských speciálů až po vysokozdvižné vozíky. K dispozici budou i nejrůznější předměty spojené s automobily. Nabídka je zkrátka velmi široká.

Starší z obou modelů kopřivnické automobilky je osmiválcový model Tatra 87. Jeho historie se začala psát ještě před druhou světovou válkou. Sériová produkce začala v roce 1938, ale vývojové práce započaly už v roce 1936 a následně pokračovaly i v roce následujícím.

Oproti předchozímu typu T77 nabídla T87 řadu inovací, například byla lehčí o 330 kg. Zároveň ale konstruktéři vůz také o něco zkrátili, proudnicová karoserie s výbornou aerodynamikou však zůstala. Pod kapotou byl pro Tatry typický vzduchem chlazený vidlicový osmiválec, který měl výkon 55 kW a poháněl zadní kola. Produkci vozu přerušila druhá světová válka, ačkoliv v omezené míře auto vznikalo i během konfliktu.

Produkci T87 se naplno povedlo obnovit po druhé světové válce a její popularitu ještě podtrhla dvojice cestovatelů Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, která v letech 1947 až 1950 podnikla s vozem výpravu do Afriky a Jižní Ameriky (více zde).

V roce 1948, který patří v československé historii k těm nejvýznamnějším, se auto podrobilo omlazovací kúře. Tou nejviditelnější změnou bylo zapuštění přední trojice světel, limuzína dostala i nové nárazníky.

Výroba se zastavila v roce 1950 s udávaným počtem 3023 vyrobených kusů. Přesto život Tatry 87 tak úplně neskončil, protože některé kusy se do roku 1953 staly jakousi pojízdnou laboratoří pro pozdější Tatru 603. Spočívalo to především v tom, že se pod kapotu dostal 2,5litrový osmiválec užitý právě v později představené limuzíně.

Auto nabízené aukční síní RM Sotheby’s spadá do poslední série vyráběné po roce 1948 a podle dokumentů jde o jeden z prvních kousků právě z roku 1948. Prozrazují to například již zmíněná zapuštěná světla, případně také střešní okno, které se montovalo až po poslední modernizaci. Auto se však v aukci neobjevuje poprvé. Stejná aukční síň jako letos jej v roce 2013 vydražila za 280 500 dolarů.

Prodejce uvádí, že by pod kapotou měl být 2,5litrový osmiválec později užitý v modelu Tatra 603. Použití tohoto motoru nicméně úplně nesouhlasí s výše uvedenou historií vozu. Samotná síň RM Sotheby’s však v popisu udává, že dle předpokladů mohl být motor do auta nainstalován na přechodnou dobu. Může jít také o pozdější úpravu, o té se však dokumenty ani aukční síň nezmiňují.

Tak jako tak, tento konkrétní vůz byl v roce 2000 nalezen na Slovensku, odkud se dostal do Austrálie. Tam jej tehdejší majitel nechal zrenovovat u firmy Sleeping Beauties v Brisbane. Podle RM Sotheby’s jde o renovaci v nejvyšší možné kvalitě. Z Austrálie potom auto putovalo do Severní Ameriky a teď je tedy součástí aukce ve městě Elkhart.

Odhadovaná cena vozu je podle zástupců RM Sotheby’s mezi 300 a 400 tisíci dolary (v přepočtu to znamená zhruba 7,5 až 10 milionů korun). Samotná aukce je s nerezervovanou cenou. To znamená bez nejnižší částky, za jakou se vůz musí prodat. Tatra 87 jako taková má přitom v USA poměrně slušné renomé. Například v roce 2010 vyhlásil deník New York Times T87 z roku 1941 jako sběratelské auto roku.

Druhou Tatrou v aukci RM Sotheby’s je model T603-2 z roku 1963. To odkazuje na modernizaci původní "šestsettrojky", která měla premiéru v roce 1962 (výroba začala v roce 1963). Hlavní změnou bylo použití čtyř reflektorů vpředu místo původních tří. Odehrály se ale i další drobné designové změny.

Samotný typ T603 vznikl jako nástupce modelu T87 a poprvé se ukázal v roce 1955, třebaže vývoj probíhal (částečně tajně) už dříve. Sériová produkce začala v roce 1957. Podobně jako předchůdci, i Tatra 603 se mohla pochlubit aerodynamickou karoserií a vzadu uloženým vzduchem chlazeným vidlicovým osmiválcem o výkonu 70 kW, který při pozdější modernizaci stoupl na 77 kW.

Druhá série vozu tedy přišla s jinou přední částí, následně i zvýšeným výkonem a řadou dalších úprav, které zlepšily třeba jízdní vlastnosti. Ve druhé polovině roku 1967 potom přišla na řadu závěrečná modernizace limuzíny, která si kvůli homologaci však ponechala označení T603-2 s dodatkem model 1968. Ta opět přinesla změny v designu, především čtveřice předních světel byla dále od sebe. Došlo i na větší množství chromu.

Produkce Tatry 603 skončila v roce 1975 a vzniklo 20 422 kusů. Následovníkem luxusní limuzíny byl model Tatra 613, který následně už ve zmodernizované verzi s prodejním označením Tatra 700 platí také za poslední osobní auto z kopřivnického závodu.

Zpátky však k nabízené Tatře 603-2, k níž RM Sotheby’s neposkytuje zdaleka tolik informací jako k T87. Přesto víme, že jde o kus po renovaci, navíc s originálním manuálem či rádiem Philips Paladin. Ač se jako rok výroby uvádí 1963, pod kapotou by měl být motor používaný od roku 1964, to znamená s vyšším výkonem.

Na rozdíl od T87 je odhadovaná cena Tatry 603-2 mnohem nižší. Podle zástupců aukční síně by se vůz mohl vydražit za 50 až 75 tisíc dolarů, tedy v přepočtu asi 1,25 až 1,88 milionu korun. Opět však platí, že jde o aukci s nerezervovanou cenou. Není tedy daná nejnižší suma, za kterou musí být auto prodáno.