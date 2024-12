Už žádné spojení s minulostí. Škoda Enyaq dostane novou tvář a ztratí typický prvek

Letos byl hlavní hvězdou Škoda Auto kompaktní elektrický Elroq, příští rok na něj naváže jeho větší sourozenec Enyaq. Ten nedostane úplně novou generaci, ale už dlouho dopředu avizovanou modernizaci, která zcela změní jeho tvář. Už se ani designově nebude hlásit k modelům se spalovacím motorem.

Ačkoliv to nepotřebují, některé elektromobily mají i nadále velké čelní masky. Důvod je především estetický, vizuálně totiž pro zákazníky "exotický" pohon přibližují autům se spalovacím motorem, na něž byli po celý život zvyklí. Velkou masku, v některých verzích podsvícenou, měl i Enyaq. Jenže s tím je teď konec.

Příští rok totiž Škoda Auto ukáže výrazný vizuální facelift svého prvního elektrického SUV, který jej přiblíží prakticky k nerozeznání od Elroqu. Co to znamená? Především přední část, které designéři říkají Tech-Deck Face.

Ta se skládá z úzkého černého lesklého pruhu, na nějž navazují diody obrysových a denních světel. Dálkové a potkávací světlomety, které budou na přání mít technologii Matrix LED, jsou umístěné níže v nárazníku, vlastně to tak tvoří pomyslnou "čtyřokou" tvář. Je to charakteristický prvek nového designového jazyka Modern Solid, stejně jako výraznější nárazníky, které do série přenesl právě Elroq. Připomenout můžeme, že podobu modernizace Enyaqu naznačila už skulptura odhalená na jaře minulého roku.

Nová přední část také znamená, že Enyaq definitivně přijde o logo s okřídleným šípem na kapotě, nadále tak bude k vidění už jen na kolech. Také chromovaným prvkům dá elektrická škodovka vale, nově budou detaily lakované v odstínu tmavého chromu, tak jako třeba u Superbu nebo Kodiaqu. Pro modernizaci Enyaqu se pak charakteristickou stane zelená barva Olibo.

Příliš se nezmění zadní světlomety, u nich vzhledem k afilaci s aktuálním designovým jazykem ani není důvod. Kromě klasické karoserie bude nadále k dispozici i Enyaq Coupé.

Technické detaily modernizace zatím Škoda Auto tají, minimálně verze se 77kWh baterkou s pohonem zadních i všech kol by ale - soudě dle Elroqu - měla zůstat netknutá. Jak to bude se základním Enyaqem 50 s 52kWh baterkou, dojezdem 375 km a cenou od 899 tisíc korun, což je o sto tisíc více než Elroq s totožným pohonem, je otázkou. Jinou velikost baterie současný Enyaq nenabízí.