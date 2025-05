„Táhněte na Ukrajinu.“ Atmosféra se před prezidentskými volbami v Polsku vyostřuje

Polsko dlouhodobě patřilo mezi státy, ve kterých se napadená Ukrajina těšila vysoké podpoře. První indicií změny byl lednový průzkum. Ukázal, že více než polovina Poláků se domnívá, že rozsah pomoci ukrajinským uprchlíkům je příliš velký. Sestupného trendu využil krajně pravicový kandidát na prezidenta Slawomir Mentzen. Volá po dohodě s Putinem a svými protiukrajinskými názory se netají.

Ukrajinka prchající do Polska, 7. března 2022. | Foto: Reuters

"Před dvěma týdny přišla domů a řekla: 'Jeden chlapec mi dnes řekl: Vrať se na Ukrajinu'," vypráví jednatřicetiletá Světlana zkušenosti své dcery pro britskou BBC. Jako jedna ze statisíců se po začátku ruské invaze přestěhovala i s dítětem do Polska. Šikana přišla teprve před několika týdny, do té doby její dcera problémy ve škole neměla.

Výzvy k návratu na Ukrajinu nebo narážky na nedokonalou polštinu jsou podle Světlany ještě "tím lepším". "Jednou ostatní spolužáci předstírali, že padají k zemi, a křičeli: 'Raketa! K zemi!' a smáli se," popisuje Světlana další incident. "Dcera přišla domů s pláčem."

Průzkumy zaznamenávají pokles sympatií k Ukrajincům

Když v únoru 2022 začala ruská invaze na Ukrajinu, Polsko se proměnilo v jedno z největších útočišť pro válečné uprchlíky. Miliony Poláků otevřely své domovy a peněženky, pomáhaly, kde mohly, přišla bezprecedentní vlna solidarity. Dnes, o tři roky později, se nálada v zemi znatelně mění.

Podle Víta Dostála, ředitele Asociace pro mezinárodní otázky, by bylo ale předčasné a velmi zkreslené označit atmosféru v Polsku za protiukrajinskou. "Poláci podporují Ukrajinu stále a polská společnost si je jednoznačně vědoma, že hlavní nebezpečí přichází z Ruska," říká Dostál.

Průzkum, který v listopadu a prosinci loňského roku provedl varšavský think-tank Mieroszewski Center, ukázal, že sympatie k Ukrajincům prudce klesají. Pouze 25 procent respondentů vyjádřilo pozitivní názor na ukrajinské uprchlíky, 30 procent negativní a 41 procent neutrální. Polovina dotázaných uvedla, že podpora poskytovaná uprchlíkům je příliš vysoká. Pouze pět procent uvedlo, že je nedostatečná.

"Je přítomna určitá únava a Polsko přijalo obrovské množství uprchlíků a společnost se s jejich přítomností vypořádává. Je tam tlak na školský a zdravotní systém, takže dochází k uvědomění toho, co takové množství uprchlíků pro stát znamená," vysvětluje pokles Vít Dostál.

Integrace Ukrajinců

Podle oficiálních statistik dnes žije v Polsku více než 2,5 milionu Ukrajinců, což je téměř sedm procent populace, a většina z nich se úspěšně integrovala: pracují, platí daně a děti chodí do škol. Případy diskriminace, slovních útoků i fyzického násilí na Ukrajincích přesto přibývají. "Zpočátku jsme cítili obrovskou podporu, ale teď se to mění," říká Natalia Panchenko z organizace Stojíme za Ukrajinou. Varuje, že výhrůžky a nadávky, dříve omezené na internet, se čím dál častěji přelévají do každodenního života.

Podobnou zkušenost potvrzuje i Lukasz Jakubowski, který po školách v Polsku pořádá s dětmi besedy na téma diskriminace. Ve školách, které navštěvuje, čelí ukrajinské děti šikaně. "Říkají jim, ať se vrátí domů, odstrkují je, ignorují," popisuje. Jeho organizace Never Again pravidelně monitoruje případy nenávistných projevů - a jejich počet podle něj stoupá.

První kolo voleb se uskuteční 18. května

Téma Ukrajiny se přelilo i do politické kampaně před prezidentskými volbami. Krajní pravice využívá protiukrajinskou rétoriku k posilování podpory. Kandidát strany Konfederace Slawomir Mentzen, který v průzkumech drží třetí místo, otevřeně brojí proti Ukrajincům a volá po dohodě s Kremlem. Další radikál Grzegorz Braun dokonce při veřejném vystoupení strhl ukrajinskou vlajku z radnice, za což je nyní vyšetřován policií.

Ani umírnění kandidáti se tomuto tématu nevyhýbají. Varšavský starosta Rafal Trzaskowski, kandidát vládní strany Občanská platforma, i konzervativec Karol Nawrocki, který má podporu opoziční strany Právo a Spravedlnost, navrhují omezit přístup k dětským přídavkům pro ukrajinské rodiny - dávky by podle nich měli dostávat pouze ti, kteří pracují a odvádějí daně v Polsku. I když návrh vyvolal kritiku za diskriminaci, má podporu napříč politickým spektrem. Vzhledem k tomu, že přídavky jsou pro mnohé uprchlíky klíčové - jinou podporu od státu nedostávají - jejich omezení by mohlo mít zásadní dopad.

Přestože se objevují stále silnější protiukrajinské hlasy, mnozí experti varují před jejich generalizací. "Ano, nálady se mění, ale většina Poláků, se kterými se Ukrajinci setkávají v práci, ve školách nebo na úřadech, se chová slušně," říká Panchenko.