Trump zahrnul vůdce arabských zemí pozorností. O lidských právech se nezmínil

Vůdcům arabských států podle amerického prezidenta Donalda Trumpa "chyběla láska", kterou jim americký prezident dodal během své čtyřdenní cesty po zemích v Perském zálivu ve vrchovaté míře. Naopak zcela pomlčel o stavu lidských práv v těchto zemích, napsala v pátek agentura AFP.

V úterý americký prezident projevil bez zábran svou přízeň korunnímu princi a faktickému vládci Saúdské Arábie Muhammadovi bin Salmánovi Saúdovi. "Mám vás strašně rád," řekl mu. "Co bych neudělal pro korunního prince," dodal. Později oznámil odvolání sankcí proti Sýrii, což Rijád požadoval.

Za "velkého válečníka" a "skvělého muže" pak Trump označil prezidenta Spojených arabských emirátů šajcha Muhammada bin Zajda Nahajána. O syrském prezidentovi Ahmadu Šarovi, který figuroval na seznamu islamistických teroristů hledaných Američany, pak Trump řekl, že to je "mladý a půvabný muž", "silný chlap", který má za sebou "těžkou minulost".

V Saúdské Arábii, Kataru a Spojených arabských emirátech americký miliardář obdivoval honosnost, se kterou ho přijali jeho hostitelé, aniž by skrýval svůj záměr napodobit alespoň částečně jejich nákladný životní styl.

Amerického prezidenta také velmi potěšilo vyslání eskorty bojových letounů pro prezidentský speciál Air Force One při příletu do hostitelských zemí či vojenské přehlídky uspořádané na jeho poctu. Trump také plánuje uspořádat ve Washingtonu vojenskou přehlídku, což není v USA zvykem. Stát se tak má 16. června, kdy americká armáda slaví 250. výročí od svého vzniku a americký prezident své narozeniny.

Americký prezident, jehož rodina má v Perském zálivu mnoho ekonomických zájmů, poukázal na to, že arabští vůdci mají "samá nová" letadla. Jeho 30 let starý Boeing tak nedělá takový dojem, postěžoval si v rozhovoru s moderátorem Seanem Hannitym ze stanice Fox News. Podle Trumpa by tak bylo blbostí odmítnout nabídku Kataru, který Spojeným státům nabízí luxusní letadlo, které by mohlo dočasně nahradit prezidentský speciál, než Bílý dům dostane nový letoun.

Experti se však obávají vysokých nákladů na úpravu letadla a demokratičtí zákonodárci mluví o korupci. Mírnou kritiku si dovolil i republikánský senátor Rand Paul. "Kladu si otázku, zda naše schopnost hodnotit jejich stav lidských práv neovlivní tak nákladný dar," uvedl zákonodárce.

Americký prezident nikdy neskrýval svou fascinaci autokraty. Během své první významnější cesty od začátku svého druhého mandátu Trump nikdy na veřejnosti nemluvil o porušování lidských práv, která se podle nevládních organizací pravidelně dějí v navštívených zemích.

Ve čtvrtek Donald Trump tvrdil, že vůdcům arabských zemí v Perském zálivu "chyběla láska, protože naše země jim nedala dost lásky". Trump také kritizoval přístup svého předchůdce Joea Bidena k těmto zemím.

V Rijádu pak americký prezident sliboval, že Spojené státy nebudou říkat dalším zemím, "jak žít či jak si vládnout". "Mnoho amerických prezidentů se cítilo zavázáno myšlenkou, že je naším úkolem zkoumat mysl zahraničních státníků a usilovat aktivitou USA o spravedlnost," řekl za potlesku přítomných. "Soudit je úkolem boha, mým je chránit Ameriku," dodal.