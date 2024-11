Plné bazary levných Enyaqů nejsou utopií. Elektrická Škoda už vládne i celé Evropě

Škoda Octavia má na evropských trzích silnou pozici již tradičně. V říjnu byla celkově desátá nejprodávanější, za deset měsíců si pak našla přes 153 tisíc zákazníků. Jenže hvězdou okřídleného šípu je v posledních týdnech úplně jiný automobil, od kterého se to vůbec nečekalo.

Enyaq sice podle dřívějšího plánů čeká už příští rok modernizace, ale právě teď začíná pomaličku sbírat zásadní vavříny. Září a říjen na největším evropském trhu s novými auty v Německu: Škoda Enyaq dva měsíce po sobě nejprodávanějším elektromobilem. Mezi firemními auty, které tvoří většinu prodejů, dokonce v říjnu vyšplhala na třetí místo. Ze všech typů pohonu.

Jak Aktuálně.cz psalo minulý týden, vliv by to mohlo mít i na český trh. Právě z Německa se totiž dováží největší množství ojetin, až se tedy vyřazené firemní Enyaqy začnou za tři roky objevovat v bazarech, mohl by se elektromobil dostat i v Česku na velmi příznivé částky.

Jenže pro elektrické SUV je ještě lépe, jak ukazuje žebříček celoevropských prodejů, který zveřejnila analytická společnost Jato Dynamics. Škoda Enyaq se totiž v říjnu stala nejprodávanějším elektromobilem celého starého kontinentu, za sebou nechala i jinak neohroženou Teslu Model Y nebo všechny sourozence od VW.

9977 prodaných Enyaqů znamená meziroční nárůst o 44 procent, druhou v pořadí Teslu Model Y český vůz porazil skoro o 1200 prodaných kusů. Třetí je pak v říjnovém žebříčku technický sourozenec Enyaqu, Volkswagen ID.4. České SUV mimochodem zaznamenalo v říjnu více prodaných kusů než třeba nedávný bestseller Nissan Qashqai.

Přitom se Enyaq nijak zásadně cenově nepodbízí. V Německu začíná v přepočtu na 1,237 milionu korun, ve Francii dokonce na 1,355 milionu korun (před započtením dotace) a ve Velké Británii na v přepočtu 1,122 milionu korun. To jsou přitom jen největší evropské trhy. Nutno podotknout, že zatímco Němci i Francouzi si jako základ užívají verze 85 se 77kWh baterkou, Britové mají verzi 50 s 52kWh baterkou.

Dařilo se i celému koncernu Volkswagen, který přitom poslední týdny řeší především možné zavírání továren a protesty odborů. Ten v říjnu dosáhl nejvyššího tržního podílu za poslední tři roky. Motorem byly právě elektromobily, kromě Enyaqu i VW ID.4 nebo ID.7, byť tři čtvrtiny aut mají stále benzinový nebo naftový agregát.

Celkem se pak v říjnu prodalo v Evropě 1 040 390 nových aut, z toho 168 816 jich mělo plně elektrický pohon. Nejpopulárnějším autem nejen v říjnu, ale i v celém letošním roce zůstává Dacia Sandero. Za deset měsíců pak následují Volkswagen Golf, Renault Clio, Volkswagen T-Roc a Peugeot 208. Nejpopulárnější Škodou zůstává Octavia se 153 371 prodanými kusy.

V galerii se podívejte na deset nejprodávanějších elektromobilů v říjnu v Evropě.