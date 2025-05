"Seschlý rocker bez talentu." Trump se pustil do Springsteena, který ho kritizoval

Americký prezident Donald Trump v pátek na své sociální síti označil rockera Bruce Springsteena za namyšleného, netalentovaného "hňupa" a prohlásil o něm, že je seschlý jako sušená švestka a že by měl mlčet. Šéf Bílého domu tak zřejmě reagoval na skutečnost, že Springsteen na koncertu v Manchesteru označil Trumpa za nezpůsobilého vykonávat funkci a jeho vládu za zkorumpovanou a vlastizrádnou.

Kromě Springsteena se šéf Bílého domu během letu z Blízkého východu zpět do USA pustil také do zpěvačky Taylor Swiftové.

"Velmi přeceňovaný Bruce Springsteen jede do cizí země, aby mluvil ošklivě o prezidentovi Spojených států. Nikdy jsem ho neměl rád, nikdy jsem neměl rád jeho hudbu, ani jeho radikální levicovou politiku - a hlavně, není to talentovaný člověk. Je to jen dotěrný, namyšlený hňup," napsal Trump na své síti Truth Social.

Springsteen přitom patří k nejúspěšnějším a nejvlivnějším hudebním hvězdám, celosvětově prodal přes 140 milionů alb a obdržel také řadu ocenění, včetně dvacítky cen Grammy, dvou Zlatých glóbů a jednoho Oscara za píseň k filmu Philadelphia.

Trump v pátečním příspěvku poznamenal, že Springsteen podporoval jeho předchůdce v Bílém domě Joea Bidena, kterého Trump označil za "mentálně neschopného blázna a nejhoršího prezidenta v dějinách". Vzápětí také 78letý prezident 75letého muzikanta označil za naprostého hlupáka a přirovnal ho k "seschlé sušené švestce" s tím, že má "úplně atrofovanou kůži". "Měl by radši držet pusu, dokud se nevrátí zpátky do země - to je prostě normální. A pak uvidíme, jak to s ním dopadne!" zakončil Trump.

Springsteen, který dlouhodobě podporuje prezidentské kandidáty Demokratické strany, Trumpovu administrativu ostře zkritizoval ve středu na úvodním koncertu svého turné v britském Manchesteru.

"Má vlast Amerika, kterou miluji a o které jsem psal, Amerika, která je po 250 let majákem naděje a svobody, je momentálně v rukou zkorumpované, neschopné a vlastizrádné vlády," uvedl Springsteen a označil Trumpa za nezpůsobilého vykonávat funkci.

"V Americe pronásledují lidi za to, že využívají své právo na svobodu projevu a vyjadřují nesouhlas… nejbohatší muži si libují v tom, že nechávají napospas nemocem a smrti nejchudší děti na světě. V mé zemi si sadisticky užívají bolesti, kterou působí loajálním americkým pracovníkům. Ruší historická opatření v oblasti občanských práv, která vedla k spravedlivější a pluralitní společnosti," dodal hudebník. Zároveň Trumpovu administrativu obvinil z toho, že opouští spojence a stojí na straně diktátorů místo těch, kteří bojují za svou svobodu, vyvíjí finanční nátlak na univerzity, které se odmítají ideologicky podvolit, a deportuje cizince s trvalým pobytem bez řádného procesu. Své fanoušky Springsteen vyzval, aby se "postavili proti autoritářství a za svobodu".

Stanice NBC News připomněla, že to není poprvé, co Springsteen veřejně zkritizoval Trumpa. Před prezidentskými volbami v roce 2016 rocker republikánského kandidáta označil za "bezostyšného toxického narcistu".

Springsteen přitom není jediný umělec, kterého Trump na své síti zkritizoval během návratu z Blízkého východu do Spojených států. "Všiml si někdo toho, že od chvíle, co jsem řekl, že nenávidím Taylor Swiftovou, už není tak 'v kurzu'?" tázal se prezident, aniž by bylo zřejmé, proč se příspěvek rozhodl sdílet právě teď.

Pětatřicetiletá Swiftová je nejbohatší hudebnicí planety, její osobní majetek se odhaduje na 1,6 miliardy dolarů, získala 14 cen Grammy a 30 cen MTV Video Music, připomíná agentura AFP. Trump poprvé řekl, že zpěvačku nenávidí, poté, co v září podpořila jeho volební sokyni v prezidentských volbách Kamalu Harrisovou. Ve volbách v roce 2020 Swiftová podpořila Bidena.