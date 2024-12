Jezdili jsme budoucím bestsellerem do zásuvky? Jednu funkci má Elroq jako první Škoda

Škoda se poprvé vydává do jedné z nejrychleji rostoucích částí trhu s elektromobily. Kompaktní SUV Elroq využívá osvědčenou techniku Enyaqu, ale zabalenou do menšího balení a navíc poprvé s designem v jazyce Modern Solid. Na ten si budete muset zvyknout, existuje totiž předpoklad, že za chvíli bude elektrické SUV na každém rohu evropských měst.

Je to trochu jako nevyřčené tajemství. Očekávání od Elroqu jsou vysoká, Škoda schválně nastavila na kompaktní elektrické SUV velmi příznivou startovací cenu, aby jich prodala co nejvíce. Musí, pokud chce splnit flotilové emisní limity. Zatím má přes 20 tisíc objednávek z celé Evropy, to je velice slušný start. A vzhledem k tomu, že Enyaq se stejnou technikou a vyšší cenou se třeba v říjnu stal nejprodávanějším elektromobilem v celé Evropě…

Netřeba úplně předbíhat, ale Elroq má náběh na to stát se prodejním hitem, alespoň mezi elektromobily. Půjčuje si totiž to nejlepší z Enyaqu a doplňuje to o 16 cm kratší karoserií. Ve městě se tak bude s Elroqem lépe manévrovat i parkovat. Navíc rozvor o délce 2770 mm je stejný jako u většího sourozence, s místem vzadu tak není vůbec žádný problém.

Několik desítek kilometrů jsme na zadním sedadle strávili, podélně, nad hlavou i pro ramena je místa dost, chodidla jdou zasunout pod přední sedačku. Kratší karoserií utrpěl hlavně kufr, který má 470 litrů, což je ale pořád ve třídě velmi solidní hodnota. Navíc třeba kabely umí schovat do šikovné síťky, takže z prostoru nic neubírají.

Ještě více času než vzadu jsme ale strávili na prosluněné Mallorce za volantem Elroqu. Vyzkoušeli jsme verzi 50 i 85, které budou jako jediné dostupné hned od startu prodeje, verze 60 a 85x s pohonem všech kol se připojí později.

Základní Elroq 50, to je ten za 799 tisíc korun, má baterku s využitelnou kapacitou 52 kWh, dojezd 375 kilometrů a elektromotor o výkonu 125 kW pohánějící zadní nápravu. A je to přesně ta verze, která bude spoustě zákazníků úplně stačit, protože s ní půjde na jedno nabití ujet přes 300 km. Stačí jezdit v dálničním tempu jen občas. Podobně jako technicky stejný Enyaq 50 to určitě není kdovíjaký sprinter, ale výkonu třeba pro předjíždění má nadále dostatek.

Papírová spotřeba 15,8 až 16,5 kWh / 100 km tady není jen marketingovou frází, ověřili jsme si, že je možné jí dosáhnout. Tady je ale potřeba zdůraznit, že při prvních jízdách panovaly podmínky daleko odlišné od současného Česka: teploty kolem 20 stupňů a svítící slunce jsou ideálním prostředím pro elektromobil. Trasa kombinovala všechny druhy silnic, třeba dálniční limit je ale ve Španělsku omezený na 120 km/h.

Podobné je to se spotřebou i v případě verze 85, která stojí minimálně 1,032 milionu korun. Také v jejím případě je - alespoň podle prvních zkušeností ze Španělska - papírová hodnota 15,2 až 16,6 kWh / 100 km dosažitelná. Přesně tato varianta se bude hodit i na delší dálniční přesuny. Jednak kvůli vyššímu výkonu 210 kW, jednak kvůli baterce s využitelnou kapacitou 77 kWh. Papírově ujede na jedno nabití 581 km.

Jízdní vlastnosti Elroqu se obecně tolik neliší od Enyaqu, jen s sebou vozíte o pár desítek centimetrů méně. To znamená podvozek s dobře vyváženým kompromisem mezi komfortem a jízdními vlastnostmi, přičemž ani velká 20- či 21palcová kola neznamenají výraznou ztrátu komfortu. Menší ráfky s vyšší bočnicí ale budou pořád o kousek lepší.

K pneumatikám ještě jedna poznámka: právě od nich putuje do kabiny větší množství hluku a je jedno, jestli šlo o obutí od Hankooku nebo Bridgestone. Vyzkoušeli jsme také verzi s adaptivními tlumiči, čistě pocitově se nám ale auto bez nich zdálo o chloupek pohodlnější.

Mile překvapí nová funkce, kterou by postupně mohly a měly dostat i další škodovky. Akustické upozornění na překročení rychlosti je totiž možné vypnout pomocí jediné ikony v horní liště multimediálního systému. Není proto potřeba složitě hledat v několika úrovních menu. Auto bude nadále číst značky a zobrazovat jejich limit na malou přístrojovou desku, ale bez nepříjemného pípání. K nezaplacení.

Kdo však rád a často používá rekuperaci v různé intenzitě, bude možná trochu překvapen. Každý Elroq samozřejmě rekuperovat umí, stačí posunout automat do polohy "B". Jenomže jen některé verze dostanou pádla pod volantem, kterými se dá intenzita rekuperace nastavit. Ta jsou konkrétně spojená výhradně s tříramenným volantem a v paketu Drive plus za 30 tisíc korun (obsahuje i adaptivní tlumiče) k vyšší výbavě Selection.

Také tepelné čerpadlo je za 30 500 korun dostupné jen pro tento stupeň, na druhou stranu všechny Elroqy budou mít předehřev baterie. Maximální nabíjecí výkon je 145 kW u menší a 175 kW u větší baterie, AC dobíjení je možné nejvýše 11 kW. Křivku ale zjistíme až při standardním testu.

O vnitřním prostoru už byla řeč, na vzhled palubní desky abyste si pro rozdíly s Enyaqem také vzali lupu. To ale není výtka, ačkoliv nadále chybí třeba klasický ovladač na změnu teploty klimatizace, takže musíte klikat na displej, je kabina kompaktního SUV celkově velice příjemným a dobře zpracovaným místem k životu.

Multimediální systém je díky už dříve vylepšenému softwaru rychlý a intuitivní, kaplička přístrojů je mimořádně přehledná a udržitelné materiály - toto spojení používá Škoda opravdu často - na dotek příjemné. Z estetického hlediska bychom preferovali tkaninu na palubní desce, jako mají základní provedení interiérů Studio a Loft, před kůží.

Ceník - Škoda Elroq

Essence Selection Elroq 50 - 125 kW / 52 kWh 799 000 Kč 865 000 Kč Elroq 85 - 210 kW / 77 kWh ---------- 1 032 000 Kč

Zatím je Elroq dostupný ve výbavách Essence a Selection. K nim se brzy přidá i Sportline, jejíž ceny ale zatím známé nejsou. Stejně tak budou až v příštím roce, v prvním a třetím čtvrtletí, dostupné dvě další varianty 60 a 85x. Elroq 60 s výkonem 150 kW má využitelnou kapacitu 59 kWh a dojezd 403 km, Elroq 85x se dvěma elektromotory pak má 210 kW, baterku se 77 kWh kapacitou a dojezd 562 km.

Výbava Škody Elroq V základní výbavě Essence bude mít elektrická Škoda 19palcová kola, diodová přední světla, zadní parkovací senzory a kameru, sledování mrtvého úhlu, kožený potah volantu, jednozónovou automatickou klimatizaci, 13palcový multimediální systém, sedm airbagů nebo automatické stěrače. Vyšší výbava Selection přihazuje třeba navigaci, přední parkovací senzory, vyhřívání předních sedadel a volantu nebo dvouzónovou automatickou klimatizaci.

Není to jediná elektrická novinka Škody. Příští rok se modernizace dočká Enyaq a v roce 2026 začnou prodeje malého SUV Epiq.