Výsledky aukce auto-moto veteránů. Překvapila Škoda Rapid, Tatra 700 si kupce nenašla

V sobotu se v prostorách výstaviště v Lysé nad Labem konala tradiční burza automobilové a motocyklové veteše spojená s aukcí auto-moto veteránů Retro Garáž. Přinášíme výsledky. Z dvaceti strojů se tři neprodaly, mezi nimi také vůz, který měl potenciál překonat dosavadní aukční rekord, Tatra 700.

Prostory výstaviště v Lysé nad Labem byly v sobotu k prasknutí. Na burzu spojenou s aukcí veteránů Retro Garáž dorazilo více než 4100 návštěvníků, tedy tolik, kolik sem dorazilo v období těsně před covidem.

Celé nádvoří před halou se zaplnilo těsně před polednem, kdy se losovala v tombole Jawa 350 panelka s revmaplechy a platnými doklady. Právě "tombolovky" jsou na Retro Garáži oblíbeným lákadlem.

Následovala aukce. Hitem automobilových a motocyklových veteránů měla být tentokrát Tatra 700 a k tomu celkem šestice strojů od jednoho sběratele, který se rozhodl nabídnout tři Jawy 500 OHC a dva motocykly Praga, které doplnil ještě Jawou 175 Special.

Tatra se nakonec nevydražila, bílá Jawa 500 OHC typ 15/01 rovněž ne. Jawa 500 OHC 15/00 "šnek", která se v minulosti na Retro Garáži vyšplhala na částku jeden a čtvrt milionu. Tentokrát vydražila za 1 070 000 Kč. A "dvojková" černá pětistovka se sajdkárem a vozíkem PAV šla do světa za aukční rezervu, tedy 750 tisíc.

Pořídil si jí pravidelný návštěvník aukce Pavel Čáslava, který tu v minulosti pořídil už asi pět strojů. "Úplně jsem jí teď nechtěl kupovat, protože už mám motorek hodně a zrovna by se mi hodily finance na něco jiného, ale nakonec jsem zvednul ruku, když to nikdo jiný neudělal," řekl s ostýchavým úsměvem nový majitel.

Také od motocyklů Praga se očekávalo zřejmě víc. Raritní typ 300 BCS z roku 1930 s vyvolávací cenou od 790 tisíc korun zajímal čtyři dražitele, nakonec ho získal účastník na telefonu za 1 050 tisíc, na dražbu Pragy 500 BDS se přihlásili rovněž čtyři zájemci, cena se zastavila na 1 150 000 korunách.

Získal jí návštěvník, který přišel na Retro Garáž vůbec poprvé. "Nejsem vyloženě sběratel motorek, ale mám je rád. Půllitrovou Pragu jsem si přál mít už delší dobu, teprve předevčírem mě na tuto aukci upozornil zeď, dražil bych i na Aukru, ale už mi to nešlo se včera večer přihlásit, tak jsem dorazil osobně. A s cenou jsem velmi spokojený," pochvaloval si muž, který si nepřál raději sdělit své jméno, i proto, že mu již v minulosti kdosi vykradl garáž.

Vůbec poprvé se vedle aukce fyzicky v sále totiž mohlo dražit také prostřednictvím aukčního portálu Aukro. Právě takto na dálku získal jeden účastník Jawettu 50/551 Sport v nevídaném původním stavu. Ta se dražila od koruny, nakonec se prodala za 91 500 Kč.

Motorky "od koruny" jsou na Retro Garáži velmi oblíbené a dokážou lidi dostat do varu. Na tyto aukce bylo tentokrát přihlášeno vždy minimálně 20 zájemců či více.

Prodejce Čezety 175/501 s hodinkami Prim musel být rovněž spokojený, skútr se vydražil za 147 tisíc, vysoko se vyšplhala i Jawa 50/555 New Pionýr, šlo o první vyrobený kus firmou Motoscoot. Ten se vydražil za 101 tisíc. I zrenovovaný Bizon, tedy Jawa 350/623, si vedl dobře, jde do světa za 195 tisíc.

Nečekanou nabídkou byla Kawasaki KZ 1000 v severoamerickém policejním provedení. Nový majitel, který ji vydražil za 129 tisíc, k ní získal i originální policejní uniformu.

Aukce automobilů také v mnohém překvapily. Minimálně jetá Škoda 105 S, která má na tachometru 834 kilometrů, se prodala za vyvolávací cenu, jež byla současně také aukční rezervou, tedy čtvrt milionu. Felicia se vydražila za 571 tisíc.

Naopak adrenalin se rozproudil během aukce vzácně dochované Škody Rapid z roku 1938. Ve finále bojovali dva pánové sedící v sále hned vedle sebe, a dražitel na telefonu, který vydržel nejdéle a získal vůz za 680 tisíc.

Následovala dražba Pragy Picollo po renovaci, kterou dražitel na telefonu získal za 950 tisíc korun, přitom rezerva byla přesně o 400 tisíc níž. Praga Lady Tudor, která následovala hned poté, se ale nevydražila, mírným zklamáním byla i dražba Wikovu 7/28 sanitka z olomoucké Veteran Areny. Vyvolávalo se od 850 tisíc, a za tolik se i prodal.

Zlatým hřebem ale měla být zmíněná Tatra 700, která patří mezi vyhledávané a ceněné vozy. Tento konkrétní kus provozovalo Ministerstvo zdravotnictví, poté ho vlastnil renovátor a servisman na tyto Tatry.

Ačkoli v nedávné době se T700 prodala v inzerci i za 4 miliony korun, na Retro Garáži tento kus nikdo nakonec nevydražil. Zájemci sice byli čtyři, vyvolávací cena 1,75 milionu byla lákavá, ale když organizátor aukce Pavel Kočí na podiu prozradil, že aukční rezerva je 3 060 000 korun, zájem v sále opadl a nikdo si už nepřihodil.

I tak Kočí podzimní aukci hodnotí pozitivně. "Prodali jsme tři čtvrtiny strojů, to je skvělý výsledek. A pořád rosteme, tentokrát jsme dosáhli obratu 8,3 milionu korun. Jsem rád, že dorazilo také tolik návštěvníků. Už teď máme nabídky na opravdu zajímavé kousky do jarní aukce, bude se na co těšit," uzavírá Pavel Kočí.

Výsledky aukce přehledně v tabulce níže: