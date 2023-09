Která trhne aukční rekord? Červená, černá a bílá půllitrová Jawa, nebo dvě Pragy

Na tradiční největší aukci veteránů v Česku se nabídnou hned tři Jawy 500 OHC, a to v neobvyklé barevné kombinaci tradiční červené, černé a bílé. Vůbec poprvé se budou dražit také dva motocykly Praga, konkrétně 500 BDS a 350 BCS.

Dveře malé místnosti v suterénu se otevřou a za nimi se zjeví veteránský poklad. Tři půllitrové Jawy, v nevídané barevné kombinaci červená - bílá - černá, dále Jawa 175 Special a k tomu dva jedinečné motocykly Praga, konkrétně BDS 500 a 350 BCS.

Motorky patří Villemu Visserovi, Holanďanovi dlouhodobě žijícímu v Česku. Do jednostopých strojů se zamiloval už v dětství. "Když mi bylo třináct, děda mi věnoval moped NSU Quickly. Od té doby se v motorkách vrtám celý život," směje se. Když si před lety našel českou manželku, v garáži kamaráda z Čech ho nadchla půllitrová Jawa.

"Československé stroje jsem začal před asi patnácti dvaceti lety postupně sbírat. Nejdřív jsem si v Holandsku pořídil červenou Jawu 500 OHC 15/00 "šnek", kterou jsem zprovoznil. A pak k ní přibyly další dvě pětistovky," vzpomíná.

Do rukou se mu od švýcarského kupce dostala 500 OHC typ 15/01 v ne zrovna reprezentativním stavu, a tak se rozhodl motocykl přelakovat. A když už, tak se "odvázal" a pětistovku nechal přestříkat do bílé se zlatými linkami.

Znalí veteranisté by namítli, že v bílé se přece nikdy továrnou nenabízela, a měli by pravdu. Jenže v bílém provedení údajně skutečně existovala. Alespoň to dokládají informace zveřejněné v knize Jawa 500 Aloise Pavlůska. "V časopise Svět motorů byla otištěna fotografie bílé Jawy 500 OHC určené k výstavním účelům," píše se v knize u obrázku bílého stroje. Redakce nyní zmíněnou fotografii v archivních číslech týdeníku hledá.

Do třetice si pořídil ještě Jawu 500 OHC typ 02 v černém provedení. Načerno, nebo také namodro pětistovky skutečně v Týnci lakovali, tyto stroje ale byly primárně určené na export. "Na domácí trh se dostaly v případě, že si je zahraniční odběratelé z nějakého důvodu nepřevzali," uvádí Alois Pavlůsek ve zmíněné publikaci.

Do rukou Villema Vissera se dvojková pětistovka, kterou pořídil v domovském Holandsku, dostala už v černém laku. Jestli skutečně byla černá už z výroby, je těžké s přesností potvrdit, i tu ale před zhruba patnácti lety nechal pečlivě renovovat. K motorce má navíc kompletní výbavu - černý přívěsný vozík PAV a také černý sajdkár, i když se jedná už o modernější typ.

"Při všech renovacích jsem se vždy snažil použít originální díly, není na nich nic replikového. Tu a tam některé součástky chyběly, a tak nejsou úplně původní, ať jde třeba o klaksony, některé kontrolky, pohotovostní stojánek a další. Ale než abych například na bílou 01 namontoval replikový blatník, protože ten správný tehdy nešel sehnat, raději jsem použil originální z pětistovky druhé generace," popisuje.

Čirou náhodou před asi patnácti lety navštívil v dílně holandského renovátora a sběratele motorek vzácnou Pragu 500 BDS páté série. Majitel potřeboval místo, a tak se rozhodl jeden z motocyklových pokladů z Československa prodat.

"Tu jsem tam nemohl nechat. Musím říct, že Pragy opravdu obdivuji. Konstruktér Jaroslav František Koch byl génius, vždyť i dnes jsou tyto motorky po technické stránce tak unikátní. A ve srovnání i s poválečnými výrobci byly jeho stroje z 30. let velmi moderní," hodnotí její vzácnost.

Robustní stroj páté série je unikát už na pohled a tento exemplář je navíc pozoruhodný i díky výjimečně zachovalému stavu. V letech 1928 až 1932 se údajně vyrobilo jen asi 1800 strojů, i když zdroje se různí. Například v knize Huberta Procházky a Jana Martofa Praga se uvádí, že vzniklo 2401 strojů. I tak jde o supervzácné motocykly.

Kolik se jich do dnešní doby dochovalo, se těžko odhaduje. Když už se ale půllitrová Praga objeví v inzerci, prodává se za statisícové částky, pokud jde o torzo, a za sumy okolo 1,5 milionu, jakmile se jedná o patinový kousek, kterému nic podstatného nechybí.

"Ze sběratelského hlediska jsou nejcennější stroje první a také druhé generace, které vyráběl Breitfeld & Daněk, a kterých vzniklo celkem 300. Ale z vlastní zkušenosti vím, že nejlépe se jezdí na stroji páté série," říká Daniel Galia, sběratel, který buduje muzeum motocyklů ČZ a několik Pragovek vlastní.

"Každopádně když se objeví na prodej opravdu pěkná originální Praga, finance sběratel neřeší. Osobně jsem ale tento konkrétní motocykl naživo neviděl, a tak nemohu zhodnotit jeho stav a původnost. Zájemce by si ho měl určitě pořádně před aukcí prohlédnout," dodává Galia.

K půllitrové Praze Villema Vissera záhy přibyla ještě nádherná 350 BCS. Přestože se vyráběla později - výroba skončila v roce 1935 -, je paradoxně ještě vzácnější než pětistovka, vyrobilo se asi jen tisíc strojů.

Třistapadesátka byl nádherný motocykl, který vzhledem předčil všechny tehdejší tuzemské stroje, jenže nedokázal konkurovat dvoudobým jawám, jež se nabízely za nižší cenu. Třeba právě Jawě 175 Special, která stojí v garáži hned vedle Pragy. Ačkoli byla vyrobena ještě těsně před válkou, prodala se až v roce 1946.

Modrá Praga holandského sběratele prošla v 70. letech renovací, která byla velmi pečlivá. Už před ní ale stroji nechyběly žádné podstatné díly, a tak je vše původní.

Unikátní sbírka československých strojů se nabídne v největší aukci veteránů v Česku v listopadu na akci Retro Garáž v Lysé nad Labem.

"Nejprve jsem váhal, jestli dává smysl dražit všechny stroje, ale nakonec jsme se rozhodli, že do toho půjdeme. Tak unikátní sběratelskou kolekci má v Česku asi málokdo. Aby se dražily tři pětistovky, každá v jiném barevném provedení, to se tu ještě nestalo. Všechny mají doklady a už prošly oživovacím servisem, takže motory běží," říká Pavel Kočí, organizátor aukce.

Doposud se na jím organizovaných dražbách objevily zatím jen jediné dvě Jawy 500 15/00 "šnek", první se vydražila za 955 tisíc korun, druhá za jeden a čtvrt milionu. Poprvé se Jawa 500 OHC 01 vydražila v Lysé před třemi lety za 905 tisíc, druhá generace pak letos na jaře za milion. Praga zatím ani jediná.

"Jawy "šnek" ale byly stroje bez dokladů. I když ceny veteránů šly za poslední rok mírně dolů, tak vzácné stroje, jako jsou tyto, si cenu pořád drží a ze sběratelského i investičního hlediska dávají smysl. Jsem sám zvědavý, za kolik se nakonec vydraží. Pragy se v inzerci objevují opravdu vzácně, v aukci jsme je ještě nikdy předtím neměli. S majitelem jsme se navíc dohodli na tak zajímavých vyvolávacích cenách, že věřím, že to sběratele zaujme. Všechny startují na částkách pod milion, vyvolávací cena u Jawy Special bude 150 tisíc," láká na podzimní aukci Pavel Kočí.