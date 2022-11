Jawa zabalená v bedně se prodala za více než čtvrt milionu, i nadále vedou Tatry

Zájem byl o Tatry a totálně překvapila Jawa v bedně, která se vydražila za 272 tisíc korun. Na sobotní tradiční veteránské akci Retro Garáž, na které se koná největší česká aukce auto a moto historických strojů, se prodalo všechno. Nostalgické škodovky už ale kvůli současné krizi a vysoké inflaci tolik netáhnou, i fanoušci veteránů začínají šetřit.

"Všechny nás to překvapilo, čekali jsme částku sto, maximálně 150 tisíc, tohle nikdo nechápal," říká podiveně organizátor aukcí Pavel Kočí. Relativně obyčejná a především ani ne moc stará Jawa 350/640 Klasik se na tradiční podzimní akci Retro Garáž v prostorách výstaviště Lysé nad Labem vydražila za 272 tisíc korun. Její hodnota je v něčem jiném než ve stroji samotném. Jde o nikdy nerozbalený stroj, uložený v přepravní dřevěné bedně.

Exportovala se do Norska, odkud ji před časem přivezl jeden majitel zpět do Česka. Do aukce se přihlásilo 15 zájemců. "Je ojedinělá právě v tom, že je to uloženka, zůstala od roku výroby 1994 v bedně. Všichni zájemci, kteří měli o stroj zájem a se kterými jsem se tom bavil, říkali, že by si ji vystavili v klubovně nebo kanceláři jako stůl," říká Kočí, který burzu auto a moto veteránské veteše spojenou s aukcí veteránů pořádá v Lysé nad Labem už od roku 2017.

Nejdražším čerstvě vydraženým automobilovým veteránem se stala černá Tatra 603 II zvaná pro čtveřici světlometů blízko u sebe "šilhavka". O vůz s vyvolávací cenou 800 tisíc projevilo zájem šest lidí, ve finále bojovaly a o tisíce se přehazovaly dva páry, finální částka se nakonec zastavila na 1 740 000 korunách. "Máme prvního veterána, ale naše rodina se opravám Tater věnovala, a tak k nim máme blízko. Na aukci jsme byli poprvé, finanční strop jsme měli, ale nepřekročili jsme ho," říkají noví majitelé, kteří, jak je u veteránistů obvyklé, nechtějí prozradit své jméno.

Zájem o aukce Retro Garáž extrémně roste, letos poprvé proběhly v samostatném prvním patře v jedné z výstavištních hal, přesto se návštěvníci do prostor sotva vešli.

Šnek, Rumpál a Tatry

Historicky nejdražším vydraženým motocyklem na aukcích v Lysé se stala Jawa 500 OHC 15/00 "šnek", kterou přes telefon pořídil dražitel za přesně jeden a čtvrt milionu. Šneka v o něco lepším stavu přitom dražili před měsícem na aukci v rámci Prague Car Festivalu, kde byla cena o 300 tisíc nižší. Dokazuje se tak, že aukce nemusí být přesným barometrem situace na trhu, ale ceny ovlivňuje to, jací lidé draží a zda se nechají aukcí strhnout.

Jawu 500 OHV Rumpál a také Tatru 54 s dřevěnou korbou si pořídil jeden majitel, tentýž, který si loni na aukcích pořídil Tatru 13 valník. O Rumpál projevili zájem dva dražitelé, prodala se za 1,1 milionu, což byla také stanovená aukční rezerva. Tatra valník ze sbírky olomouckého automobilového muzea se prodala za 725 tisíc korun.

Sice se prodalo všech sedmnáct strojů, ceny nabízených Škodovek ale zdaleka nedosahovaly cenových výšin dob minulých. Červená Škoda 105 L "užovka" s vyvolávací cenou 90 tisíc korun se vydražila "jen" za 120 tisíc, cena blankytně modré Škody 110 LS byla jen o 10 tisíc vyšší. Ještě před nedávnem mezi nostalgiky tolik vyhledávaná Škoda 136 Rapid sice do aukce přilákala deset registrovaných zájemců, nakonec se však vydražila jen za 208 tisíc korun.

"Myslím, že se na těchto čerstvých aukcích ukazuje dnešní doba, a v Lysé se potvrdilo to, co se naznačilo na aukci v Praze. Kdybychom tyto nostalgické škodovky prodávali loni, cena by se vyšplhala jinam. Je vidět, že se projevuje dnešní ekonomická situace, střední třída šetří," shrnuje výsledky Pavel Kočí.

Poukazuje na fakt, že ochabuje trh, nicméně lidé, kteří mají více volných financí, jsou ochotni do velmi ceněných veteránů i nadále investovat vyšší částky, zatímco skupina fanoušků, která si doposud kupovala starší, ale cenově dostupnější auta z nostalgie, dnes kvůli vysoké inflaci začíná šetřit.

Kočí by rád do budoucna nabízel především speciální edice různých modelů, o které je mezi sběrateli velký zájem. Například Jawa 50/23 Mustang Neckermann z roku 1969, která se dražila symbolicky od jedné koruny, se v sobotu vydražila za 52 tisíc a bojovalo o ni dvacet zájemců. Sběratele na kousku lákalo zřejmě to, že šlo o vzácnou vývozní edici pro západoněmecký obchodní řetězec.

Detailní přehled vydražených veteránů na listopadové aukci Retro Garáž: