"Prase" za 120, Mercedes s Nokií za 405 tisíc. Auto-moto aukce v Praze zvedají laťku

Na Prague Car Festivalu se dražily auto-moto stroje. Dražitelé baví aukce "od koruny", motorky se prodaly všechny. V budoucnu by se tu měly nabízet hodnotné vozy zahraničních značek.

Pět motorek, pět aut. Na Prague Car Festivalu v prostorách výstaviště v pražských Letňanech se v sobotu dražily zajímavé stroje. Z deseti se osm v aukci prodalo.

Prague Car Festival, který se koná o posledním říjnovém víkendu, je jedna z největších pravidelných akcí ve střední Evropě, která se zaměřuje na tuning a historická auta.

Aukce, kterou má na starosti pořadatel auto-moto burz a aukcí Retro Garáž, se na tomto automobilovém svátku konala poprvé loni. Hala číslo 5 se zaplnila veterány, v zadní části se vystavily dražené stroje a postavilo podium. Kolem proudily davy už od dopoledne a zájemci si auta důkladně prohlíželi.

V prvním bloku se nabídly československé motocykly, první tři se dražily "od koruny", což vždy přiláká ještě víc zájemců. Jawetta 50/551 Standard z roku 1960 se vydražila za 31 tisíc, bleděmodrá Jawetta "sportka" pak za 51 000 Kč. Jawa 50/23 Mustang z roku 1980 dovezená z Maďarska si našla nového majitele za 29 tisíc korun. Lososový Stadion S22 po renovaci šel do světa za 85 tisíc.

Na výše zmíněných strojích je tak patrné, že ceny motocyklových veteránů skutečně lehce spadly po vrcholu, na který se vyšplhaly zhruba před třemi lety.

Posledním draženým jednostopým strojem byla Čezeta 175/502 De Luxe neboli "prase". Ta si cenu celkem drží, vyvolávací cena 50 tisíc se přihazováním celkem 13 zájemců dostala na finální částku 120 tisíc korun.

Zatímco skladba motorek dost připomíná to, co se obvykle draží také na Retro Garáži v Lysé nad Labem, z pěti aut bylo jen jedno československé, Škoda 1000 MB. Ačkoli se na dražbu přihlásili tři zájemci, vůz se nakonec nevydražil, to samé se odehrálo také s Jaquarem XJS z roku 1977.

Bojovalo se o dvaadvacetiletý Mercedes-Benz CL 500. Z vyvolávací částky 100 tisíc se brzy vyšplhal na finálních 187 tisíc korun. "Realistický strop jsem měl 180 tisíc, ale někde vnitřně si ho nastavil na 200 tisíc korun, takže jsem moc spokojený. Teď jen musíme vyřešit, kam ho dát, protože garáž je samozřejmě plná," smál se sympaťák, který nechtěl prozradit víc než to, že se jmenuje Karel. Na aukci přišel s celou rodinou včetně dvou malých dětí, jedno z nich v kočárku. Aukce se zúčastnil poprvé, s Mercedesem prý chtějí jezdit na víkendové výlety.

Zbylé dva stroje přihlásila do aukce firma Veteráni na truc, která se specializuje na dovoz historických aut z Evropy i z USA. Mercedes-Benz SL 350 z roku 1972 je oblíbený veterán, v červeném laku přilákal do aukce šest dražitelů. Z vyvolávací částky 290 tisíc nakonec bylo 405 tisíc korun.

Auto vydražil mladý muž v bílo-zeleném pruhovaném triku. "Původně jsem si myslel, že bych za něj dal 350 tisíc, ale nakonec jsem to nechtěl vzdát a přihazoval dál. Auto jsem měl vyhlídnuté už delší dobu, chtěl jsem hlavně kabriolet," říká, sdělit své jméno taky nechce. Na dražbě byl vůbec poprvé, na dražení ho bavil adrenalin, proto si aukci také nahrával na telefon. "Poslal jsem to hned manželce a kamarádům, aby se taky pobavili."

Organizátor aukcí Pavel Kočí letošní akci hodnotí pozitivně. "Bylo to daleko lepší než loni, přišlo mnohem více lidí. Vydražily se čtyři pětiny strojů, jsem spokojený," říká.

Dál by chtěl pražskou aukci více vyprofilovávat. "Motorky od koruny si zachováme, je to vděčné a přiláká to lidi. Ale uvažujeme, že příští rok bychom mohli vzít víc aut od Veteránů na truc. Sem se víc hodí zahraniční značky, veterány, youngtimery a tu a tam i něco mladšího s potenciálem do budoucna. Třeba tu za tři roky budeme konečně dražit nějaké Porsche 911," doufá Pavel Kočí.

Tím by se dražby na Prague Car Festivalu ještě víc odlišily od toho, co se nabízí na Retro Garáži v Lysé nad Labem, které sází na tuzemské stroje - Jawy, Stadiony, Škody, Tatry, Wikovy, Pragy a další československé veterány.