Spojení automobilových gigantů pod lupou. Fiat a PSA přepisují automobilovou mapu

V minulém došlo ke spojení dvou automobilových gigantů. Francouzské PSA se provázalo s italsko-americkým koncernem Fiat Chrysler a jejich cílem je vytvořit čtvrtou největší automobilku planety. Jaké značky nová automobilka obsáhne i co by to pro oba výrobce mohlo do budoucna znamenat, rozebíráme v následující galerii.

Foto: Fiat Kdo se spojuje a co vznikne? PSA se spojuje s FCA. To je nejzákladnější informace, kterou zpráva z minulého týdne přinesla. Fiat přitom již letos usiloval o spojení s Renaultem, tyto námluvy ale nakonec nevyšly. Obě firmy se dohodly na tom, že budou usilovat o fúzi rovných, což znamená, že akcionáři obou firem budou v nově vzniklé automobilce vlastnit po padesáti procentech. Ve společné tiskové zprávě pak obě automobilky uvedly, že v příštích týdnech by měly jejich týmy dosáhnout memoranda o porozumění. Co tímto spojením vznikne konkrétně? Podle údajů obou automobilek především čtvrtý největší výrobce aut na světě s ročním objemem 8,7 milionu prodaných vozů. Hodnota firmy dosáhne zhruba 50 miliard dolarů. Tržby by se, dle dat za minulý rok, měly vyšplhat na 170 miliard eur (PSA mělo tržby 74 miliard eur, FCA 110 miliard eur). Obě značky také věří, že spojením ušetří ročně 3,7 miliardy eur. Dosáhnout toho chtějí například sdílením technologií či platforem. Vzpomeňme, že něco podobného výrazně pomohlo v 90. letech třeba koncernu Volkswagen a koneckonců s tím má prostřednictvím Opelu živé zkušenosti i samotné PSA. Až dojde k dokončení transakce, vyplatí FCA svým akcionářům mimořádné dividendy ve výši 5,5 miliardy eur a také vlastní akcie v robotické firmě Comau. PSA na akcionáře převede 46 procent ve výrobci automobilových součástek Faurecia. I vzhledem k výši dividendy akcionářům FCA a po zohlednění rozdílů v tržní hodnotě však Bloomberg cituje analytika společnosti Jefferies Philippa Houchoise, který tvrdí, že PSA zaplatí při spojení s vlastnictvím 50 ku 50 o 32 procent více.