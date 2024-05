Pavel: Rusko rozpoutalo válku, která si ničivostí nijak nezadá s druhou světovou

Rusko se stalo agresorem a rozpoutalo v Evropě válku, která si svojí ničivostí nijak nezadá s druhou světovou. Na pietním aktu k 79. výročí konce druhé světové války to řekl prezident Petr Pavel. Je hrdý na to, že Česko nepolevuje v pomoci Ukrajině napadené Ruskem. Její obránci si podle hlavy státu zaslouží respekt a veškerou pomoc.

Za druhé světové války byly zmařeny miliony životů civilistů a způsobeny škody nepředstavitelné materiální hodnoty kvůli zvrácené ideologii rasové nadřazenosti, řekl v úvodu Pavel. Díky těm, kdo se aktivně postavili na odpor zlu, mohly podle něj další generace prožít své životy v míru.

Za historický paradox označil, že Sovětský svaz byl tehdy podstatnou součástí spojenecké koalice v boji proti agresi a nyní se Rusko samo stalo agresorem a rozpoutalo na evropském kontinentu válku, která si nijak nezadá s druhou světovou svojí ničivostí na životech i materiálních hodnotách.

"Můžeme to vidět už více než dva roky každý den, jak se konflikt vyvíjí v neprospěch Ukrajiny," doplnil. Naproti tomu poražené, tehdy nacistické Německo se stalo po hluboké reflexi demokratickou zemí podporující mír a stabilitu v Evropě a pomáhající i v širším okolí, řekl Pavel.

V projevu dále zdůraznil důležitost členství Česka v Severoatlantické alianci, dosáhlo tím podle něj těch nejvyšších bezpečnostních záruk v historii. Pavel také vyzdvihl investice do obrany a bezpečnosti. "Bohužel nežijeme ve světě, který by byl bezpečným místem, a je proto důležité, abychom tyto výdaje, byť nejsou malé, vnímali jako investici do bezpečnosti naší i našich dětí," dodal prezident. Podle loni schváleného zákona bude Česko vynakládat každoročně nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) připomněla, že Česko je silným spojencem Ukrajiny. "Patříme mezi země, které nejen poskytují tu vojenskou materiální pomoc, ale poskytujeme i výcvik na Libavé, kde jsme schopni vycvičit každoročně na 4000 ukrajinských vojáků," řekla po ukončení ceremoniálu. "Rozhodně to ale není Armáda České republiky ani ministerstvo obrany, kdo by si přál ten konflikt nějakým způsobem eskalovat. Je tomu přesně naopak. Nejvíc si mír přejí čeští vojáci a ministryně obrany," dodala.

Opoziční politik Karel Havlíček (ANO) uvedl, že každá válka končí mírem. "Musí se jednat a je to pochopitelně na velmocích, i když Česká republika je součástí silného uskupení Evropské unie, je to o Spojených státech. A společně s Ukrajinou se válka musí ukončit mírovým jednáním. Myslím, že i Ukrajina se kloní k tomu, že jednání jsou nezbytná. Jsme přesvědčení, že o co dříve ta jednání budou, o to lepší pozici si Ukrajina připraví pro ukončení konfliktu," řekl novinářům.

Vzpomínková akce na Vítkově začala vojenskou přehlídkou. Ústřední hudba armády zahrála státní hymnu, následně vojáci za tónů husitského chorálu přinesli historické prapory. Jako první posléze položil věnec k hrobu neznámého vojína Pavel, po něm se přišli poklonit předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a premiér Petr Fiala (ODS). Následovali ministryně obrany a náčelník generálního štábu, pražský primátor či zástupci církve. Přišli také veteráni, zástupci veteránských spolků či sokolové. Nad Vítkovem proletěly vojenské stíhací letouny a vrtulníky.