Čínský původ neodhalíte, inspiraci Teslou ale nezapře. Neznámý XPeng míří i na Enyaq

O aktivitách Elona Muska si lze myslet cokoliv, Tesla je ale pořád metou, k níž většina výrobců elektrických aut vzhlíží. Dobře vidět je to především u často neznámých čínských značek, kterých se za poslední dekádu urodilo jak hub po dešti. Patří k nim i XPeng, který amerického výrobce nekopíruje vnějším vzhledem, když ale do jeho aut usednete, dostaví se vtíravý pocit, že to už jste někde viděli.

XPeng letos slaví desáté výročí založení a na rozdíl od mnoha mamutích čínských koncernů se jedná o soukromou automobilku dokonce obchodovatelnou na burze. Ač mladý, dokázal se XPeng slušně etablovat nejen na domácím trhu, ale pomalu se rozjíždí také v Evropě. Související Jak se řídí komunistický Rolls-Royce? Auta čínského prezidenta budou brzy i v Česku 29 fotografií Nejblíže jeho modely koupíte v Německu, a ačkoliv prodejně zatím o kdovíjaký hit nejde (ani ne 3,5 tisíce aut v celé Evropě za osm měsíců), mají jeho dvě SUV - menší G6 a větší G9 - minimálně některé zajímavé zbraně. Krátce jsme dostali možnost vyzkoušet oba modely, a jestliže u některých aut je spojení "čínská Tesla" přehnané, tady je bez ostychu možné ho použít. Ani ne tak vnějším designem, ten je na "Číňana" překvapivě svébytný a výraznější inspiraci Západní konkurencí na něm nenajdete. Ale uvnitř, to je jiná písnička. Především nastavování volantu nebo zrcátek bude majitelům Modelu 3 či Modelu Y extrémně povědomé. Na 15palcové obrazovce zvolíte příslušný piktogram a pak nastavujete vše pomocí joysticků na volantu. Dost podobně vypadá i grafika palubního systému. Ne že by zástupci značky přirovnání k Tesle slyšeli rádi, ale neubráníte se mu. Je tu ale jedna výhoda, na rozdíl od nedávno omlazeného Modelu 3 Highland mají oba modely XPengu klasické páčky pro blinkry i stěrače, žádné zběsilé hledání tlačítek na volantu. Teslu připomene i systém sledování dopravy, kdy se na bílém pozadí zobrazují šedé ikony aut, motocyklistů, cyklistů i chodců tak, jak je auto zrovna v provozu zachytí. Hodí se to především u 4,9 metru dlouhého SUV G9 s bezmála třímetrovým rozvorem. To už je skutečná loď s 1,94metrovou šířkou, s níž budete mít v úzkých městských uličkách občas plné ruce práce. Související Levný čínský elektromobil na vlastní kůži. Obstojí BYD Seagull v českých podmínkách? 55 fotografií G6, která se veze na módní vlně SUV-kupé, je sice pořád velká, se 4,75 metru na délku, 1,92 metru na šířku a 2,89metrovým rozvorem náprav ale signifikantně menší. Alespoň navenek, vzadu jsou obě auta prostorná jak směrem do délky, tak do výšky i šířky. Potěší polohovatelná opěradla, kufr u G9 má 660 litrů a u G6 571 litrů. Na sedm míst ale u většího z dvojice SUV budete čekat marně, v obou případech dostanete pět sedadel. Nutno podotknout, že XPeng patří k čínským značkám, které si zjevně zakládají na pocitové kvalitě kabiny. Ani u jednoho SUV nic nevrže, prakticky všude je kůže, nebo alespoň měkčené obložení, a především žádný syntetický zápach. Zakryjte stylizované logo "X" na volantu a méně znalý člověk palubní desku bez problémů přiřadí k některému z evropských, korejských či japonských aut. Kabina se zdá být na skutečně vysoké úrovni. Související Bitva obříků staví zvyklosti na hlavu. Čínský Voyah Free není levný, co na to Kia? 28 fotografií To stejné lze říct o elektronické výbavě. Palubní systém funguje svižně, lze jej přepínat do několika evropských jazyků a grafika je na špičkové úrovni. To přitom platí i pro panoramatický kamerový systém, který dokonce zvládne určit, kolik centimetrů od jiného vozu či překážky se zrovna nacházíte. Nechybí možnost průhledné kapoty známá třeba z některých off-roadů. XPeng využívá ve svých autech čipy a procesory od společnosti Nvidia nebo čipy Qualcomm Snapdragon, což jsou v obou případech špičky ve svém oboru. Díky soustavě kamer a radarů zvládnou obě auta autonomní jízdu i po městě, dokonce sama zastavují i se rozjíždějí. V budoucnu by třeba měla zvládat po zapnutí blinkru i sama změnit jízdní pruh. To už dnes umí některé vozy Hyundai a Kia. Je přitom s podivem, že v autonomním režimu dokážou auta sama zastavit, v režimu rekuperace ale nikoliv. G6 i G9 sice zvládnou díky nastavitelné síle rekuperace zabrzdit až na nulu, jenže se nezastaví. Ovládání jedním pedálem je tak fakticky alespoň zatím nemožné. Rekuperace u obou aut má jinak několik režimů, větší model G9 dostal alespoň ve zkoušené verzi do vínku nastavitelnou světlou výšku, kterou lze měnit i za jízdy. Související Dojede dál a lépe nabíjí. Omlazený Enyaq udělal krok správným směrem 32 fotografií Při jízdě je poznat, že Číňané si kromě obrovského prostoru před koleny na zadních sedadlech potrpí i na komfortní nastavení podvozku, které nerozhází ani přejezdy zpomalovacích prahů. Na vysoké úrovni je odhlučnění kabiny, přesné je i řízení. Základem G6 i G9 je pak platforma s 800V elektrickou architekturou, což s sebou přináší nejen možnost rychlého nabíjení, ale třeba také funkci V2L s možností externího dobíjení elektrospotřebičů. Obě SUV mají v nabídce tři verze. Základní G6 s pohonem zadních kol má 66kWh baterku, dojezd 435 km, výkon 190 kW a nabijí se maximálně 215 kW. Na německém trhu chce dovozce za tuto verzi 43 600 eur, v přepočtu asi 1,1 milionu korun. Je to ale vůz v plné výbavě, připlácí se jen za barvu a tažné zařízení. Pro srovnání, Škoda Enyaq v Německu startuje na 48 900 eurech, jde ale o verzi 85 se 77kWh baterkou a dojezdem 579 km. Dražší je i základní Tesla Model Y s dojezdem 455 km za 45 970 eur. Související Elán je zpět. Ariya dohání ztracený čas, kdy Nissan usnul na vavřínech 33 fotografií Zatímco vstupní G6 má baterku s chemií LFP, zadokolka s dlouhým dojezdem a čtyřkolka mají 87,5kWh baterku s NCM chemií. Verze s jedním elektromotorem má výkon 210 kW a na jedno nabití ujede 570 km, verze se dvěma elektromotory má 350 kW a ujede 550 km. V obou případech je maximální nabíjecí výkon 280 kW. Tato zadokolka má Enyaqu nejblíže a stojí o něco méně, 47 600 eur (asi 1,2 milionu korun). Také základní G9 má LFP baterku, ale s kapacitou 75,8 kWh, což vzhledem k velikosti i hmotnosti přes 2,2 tuny dává smysl. Navíc tady automobilka na rozdíl od G6 udává využitelnou, nikoliv celkovou kapacitu. Zadokolka ujede 460 kilometrů a má výkon 230 kW. Nabíjet pak lze tuto baterku až 260 kW. Takové auto startuje, opět v plné výbavě, na 59 600 eurech (asi 1,5 milionu). Zadokolka s větší baterkou, respektive čtyřkolka, mají maximální výkon DC nabíjení posazený až na 300 kW. V jejich útrobách pak je 93,1kWh NCM baterka: dojezd zadokolky je 570 km a dojezd čtyřkolky 520 km. Výkon v prvním případě je 230 a ve druhém 405 kW. U čtyřkolky se ale také bavíme o ceně v přepočtu 1,8 milionu korun.