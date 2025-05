Trump mění roli Ameriky. Evropa už nemůže spoléhat na Johna Waynea, míní Vondra

Od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu stojí Evropa před novou výzvou. Tradiční spojenec, na kterého byla po dekády zvyklá spoléhat, přehodnocuje svou roli ve světě. V debatě pořádané Aktuálně.cz zaznělo, že představa obrazu Ameriky jako "Johna Waynea" přestává platit. Místo ideálů nastupuje politika zájmů a síly.

Debata s názvem "Čeká nás ekonomická nukleární zima?" byla první z nového cyklu Aktuálně z knihovny, společného projektu Knihovny Václava Havla, vydavatelství Economia a Aktuálně.cz.

Debaty se zúčastnili někdejší guvernér České národní banky Miroslav Singer, bývalý ministr zahraničí ČR, velvyslanec v USA a dnes europoslanec za ODS Alexandr Vondra a Martin Ehl, hlavní analytik Hospodářských novin. Diskusí provázel šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno.

Podle Vondry si lidé v Česku i jinde v Evropě stále promítají do Spojených států tradiční představu silného, morálního ochránce - "jakéhosi spravedlivého pistolníka Johna Waynea". S tím, že teď Trump do tohoto obrazu nezapadá.

"Svět se změnil a logicky se musí změnit i role Ameriky. Už to nebude ten John Wayne, protože Amerika na to nemá sílu. Míříme do světa, který bude víc o reálné politice, míň o pravidlech, míň o ideálech a o morálce," řekl v debatě Vondra.

Chaos jako taktika?

Trumpovo chování bývá často interpretováno jako chaotické, podle Vondry však může jít o záměr.

"Trumpova metoda je vytvořit chaos, a kdo se v tom chaosu lépe zorientuje, může získat výhodu. Nemyslím si ale, že to vyeskaluje do obchodní války či destrukce vztahů. Ostatně to ani není v americkém zájmu," uvedl někdejší velvyslanec v USA.

Miroslav Singer upozornil, že Trumpův styl vyjednávání je obecně známý. "Během své dlouholeté praxe jsem zažil řadu vyjednávání s Američany, kteří se chovali podobně jako Trump. V tuto chvíli jsme v bodě, že sice se nám ty vztahy s Amerikou nelíbí, avšak z pohledu Trumpa - on dosáhl svého. My v Evropě s ulehčením přijímáme desetiprocentní cla - přičemž jsme mívali dvě procenta, ale teď, když Trump svůj původní výstřel (operoval s 50procentními cly) snížil na deset procent, tak je to pro nás normál. Z hlediska vyjednávání to prostě není jenom chaos," zmínil Singer.



Evropa se musí probudit

Analytik Martin Ehl upozornil, že tvrdší postoj Donalda Trumpa vůči Evropě může být v důsledku přínosný - přinutí evropské země jednat. "Evropané si pořád myslí, že to nějak uhrají. Z hlediska evropské ekonomiky a bezpečnosti měl budíček nastat už před deseti lety," uvedl Ehl.

Singer upozornil, že v současném světě získává téma bezpečnosti prioritu nad ekonomickou efektivitou. "Ve světě, kde bezpečnost získává prioritu nad ekonomičností, efektivností věcí, se bude rozhodovat bez ohledu na to, kolik to stojí a jestli je to drahé nebo ne, protože bezpečnost je nakonec základnější potřeba než cokoliv, co nabízí ekonomie."

Celý záznam debaty je k dispozici zde: