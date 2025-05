Mladá rodina a elektromobil jako jediné auto. Náročný test Kie EV3

Je velká i malá zároveň. Zvenku je Kia EV3 dlouhá jako Škoda Kamiq nebo Peugeot 2008, nabídne však daleko velkorysejší prostor v kabině. Je ale tak důmyslná, aby mohla posloužit i jako plnohodnotné auto mladé rodině s půlročním miminkem? Test elektromobilu Kia EV3 jsme pojali odvážně a půjčili ho na tři týdny rodině Růžičkových, pro které navíc soužití s elektrickým autem mělo premiéru.

Kia EV3 má mimořádný dar. Na délku měří přesně jako třeba Peugeot 2008 (4,3 metru), podle čehož se dá soudit, že namísto pro větší rodinu bude vhodná spíš pro manželský pár, který čas od času veze někoho s sebou. Designérům se však podařilo důmyslně využít její prostornost, a tak má podstatně delší rozvor než stejně velká auta, a k tomu i slušně velký kufr o objemu 400 litrů, tedy i o 60 litrů víc než například stejně dlouhá Škoda Kamiq.

To naznačuje, že by mohla být daleko univerzálnější než stejně velké vozy. Rozhodli jsme se prověřit, jestli by mohla zastat dokonce i roli jediného auta v rodině s malým dítětem.

Jakub a Zuzana Růžičkovi s půlroční holčičkou jsou na pokus ideální. Když vyrážejí jako rodina, s sebou vozí dětský kočár a spoustu propriet, a tak je kufr naložený po strop. Často navštěvují rodinu na Moravě, čtyřikrát do roka na hory nebo dovolenou do přírody či k moři. Auto používá Jakub denně, ale pouze po Praze, a tak obvykle ročně natočí zhruba 15 tisíc kilometrů. Pro oba to byla navíc první zkušenost s elektromobilem, o kterou sami hodně stáli.

Jakub má auta rád, většinou měl německé značky. Není příliš fanouškem SUV, a kdyby tedy potřebovali nové auto, raději by se poohlížel po kombíku. Aktuálně jezdí dvanáctiletým VW Passat Variant s dvoulitrovým dieselem o výkonu 125 kW s automatem. Denně pendluje mezi bytem v pražských Stodůlkách a zaměstnáním v Holešovicích.

"I proto jsem už delší dobu pokukoval po elektromobilu. Denně ujedu třeba jen 30 kilometrů. Už jsem si jeden vyzkoušel, ale jen asi na hodinu, to člověk v podstatě nic nezjistí. A tak jsem byl na tu zkušenost zvědavý. Chtěl jsem si poctivě vyzkoušet, jestli je možné mít elektromobil i bez rodinného domu, nabíjet na veřejných nabíječkách a absolvovat naše trasy stejně komfortně jako s dieselem," popisuje.

Půjčili jsme jim EV3 v zeleném laku Aventrurine s větší baterií s kapacitou 81,4 kWh. Kia nabídne výkon 150 kW/204 koní a 283 Nm. Vrcholná výbava GT-Line zahrnuje full LED automatické světlomety, 19" litá kola, dvouzónovou klimatizaci, s ventilovanými sedadly vpředu a dokonce i s vyhříváním i vzadu, a velmi dobrým audiem Harman Kardon a rozšířeným seznamem bezpečnostních pomocníků. Ta už vyjde na 1 249 980 Kč, základní cena s lepší baterkou začíná přitom lehce nad milionem korun.

Kia slibuje ujet na jedno nabití 605 kilometrů a papírovou spotřebu 14,4 kWh na 17" kolech a 16,2 kWh na devatenáctkách, nabíjet ji lze kapacitou 135 kW. Ružičkovi ji dostali s nájezdem 4080 kilometrů, po předchozích testerech ji na displeji svítila spotřeba lehce přes 20 kWh a odhadovaný dojezd s plnou baterií mezi 320 až 400 km.

"První cesty po městě ale spotřebu okamžitě zlepšily, v průměru jsem jezdil za 13 až 14 kWh, a to jsem si párkrát vyzkoušel, jak fantasticky akceleruje," popisuje první zkušenosti Jakub Růžička. Dojezd Kie se mu tak v praxi rázem prodloužil vysoko přes 500 kilometrů.

Na to, že je v elektromobilitě v podstatě jako nepopsaný list papíru, se s EV3 rychle sžil. "Ohromila mě to už od první chvíle. Jak nenuceně jezdí, jak dobře se ovládá, jak okamžitě zrychluje a jak návykově tichá je," hlásil první dojmy. "Člověk vždycky slyší tolik různých předsudků o elektromobilitě, ale když si auto reálně a na delší dobu vyzkouší, zjistí jeho plusy," hodnotí Růžička.

Zpočátku, při cestách po Praze, řešil nabíjení u obchodních domů na pomalých nabíječkách. "První zastávka mě trochu vylekala, nebyl jsem si jistý, jestli mám vlastní kabel na AC nabíječky. Kia má i malý přední kufr, dají se odložit tam," dodává s tím, že nabíjení během nakupování mu vyhovovalo.

"Zkrátka jsme dospěli k tomu, že je potřeba jen při plánování myslet jednou za čas na to, že je potřeba taky načerpat elektřinu, ale při běžném denním používání na krátké vzdálenosti to neznamenalo vlastně žádné omezení," hodnotí Růžičkovi.

Auto si ale také chtěli vyzkoušet na delších cestách i s plnou náloží, tedy holčičkou v autosedačce, kočárem a všemi potřebnými věcmi v kufru cestou na Moravu. Zjistit, jestli by se dalo skutečně EV3 používat jako jedno auto v rodině. A o tom bude příští díl seriálu.