Dojede dál a lépe nabíjí. Omlazený Enyaq udělal krok správným směrem

Elektrická škodovka dostala nový motor, fešáckou výbavu pojmenovanou po zakladatelích automobilky a také vylepšený infotainment. K redakčnímu testu dorazil Enyaq Coupé 85x v době, kdy za okny panovalo mrazivé lednové počasí. Jak ovlivnilo dojezd a rychlost nabíjení?

Mrzne až praští, na krajnici potkáváme odstavené diesely, kterým z nádrži zůstala přechodová nafta. Kdyby někdo chystal propagační film o výhodách elektromobilů, nemohl by si přát lepší kulisy. Jako Miloš Forman, když při natáčení Amadea našel uprostřed socialistické Prahy dokonalou atmosféru Vídně 18. století.

Ještě poměrně nedávno byl elektromobil v zimě spíš na obtíž, nikam nedojel a prokřehlé baterie se nabíjely tak pomalu, že posádka raději navlékla dvě bundy a vypnula topení, jen aby dojela do cíle cesty na jeden zátah.

Současný Enyaq se ale tváří, jako by tohle období nikdy nebylo. Topení spustí dokonce už ve chvíli, kdy ještě nikam nejede, stačí jen otevřít dveře auta. Než se posádka usadí do sedadel, z výdechů klimatizace už proudí do interiéru teplý vzduch.

Nezdá se ani, že by takový komfort fatálně poznamenal dojezd. Na palubním displeji svítí 380 kilometrů a tolik škodovka nakonec skutečně ujede. Je to sice o poznání méně než deklarovaných 529, ale jistě nelze říci, že by auto na baterky bylo při teplotách pod nulou nepoužitelné.

Překvapivě slušné zimní parametry lze přičíst také modernizaci, která proběhla dva a půl roku od uvedení Enyaqu na trh. Novou generaci elektromotoru nyní Volkswagen nasadil do všech koncernových aut jezdících na platformě MEB, bateriová škodovka tak není žádnou výjimkou. Automobilka sice vyzdvihuje hlavně vyšší výkon a nová konstrukční řešení, zahrnující lepší chlazení statoru a integraci výkonové elektroniky do jednoho bloku s motorem.

Jenže pro praktické užívání je důležité, že má nový motor menší apetit a Enyaq tak při nezměněné kapacitě baterie ujede o pár desítek kilometrů dál. Na testovací trase Praha - Kutná Hora a zpět dlouhé 185 kilometrů si auto řeklo o velmi přiměřených 20,8 kWh na 100 kilometrů. Zhruba třetina trasy navíc vedla po dálnici, kde jsme maximálně využívali povolený rychlostní limit.

Prohřátá baterie nabíjí rychleji

Až dosud byl teplotní management baterie spojován hlavně s letními teplotami a chlazením, v poslední době se však pozornost automobilek zaměřuje také na to, jak zajistit její správnou teplotu v zimě. To proto, aby dobíjení trvalo co nejkratší dobu. Pokud je totiž baterie prochladlá, elektronika omezí nabíjecí výkon podobně, jako kdyby hrozilo její přehřátí.

Optimální dobíjecí výkon lze u moderních elektrických aut zajistit obvykle tak, že řidič do navigace zadá jako cíl cesty vyhlédnutou dobíjecí stanici. Auto pak během cesty baterii prohřeje, při příjezdu k nabíječce má potom ideální teplotu.

Takový postup však krade čas. Navíc vyžaduje, aby se auto pohybovalo po předem stanovené trase, což není vždy praktické. Řešení, které nově nabízí Enyaq, je rychlé a jednoduché: Řidič může spustit předehřev baterie stiskem tlačítka a doba, za kterou se baterie prohřeje na optimální teplotu, je pak uvedena na displeji. Odvíjí se od vnějších teplot i toho, zda je baterie už částečně prohřátá jízdou. V době redakčního testu k tomu Enyaq potřeboval 40 minut.

Na 150 kW stanici pak auto dobíjelo od začátku plným výkonem, což při mínusových teplotách rozhodně není běžné. Jak moc se liší rychlost nabíjení u studené a teplé baterie jsme nezkoušeli, automobilky však obvykle uvádějí až poloviční úsporu času.

Nabíjecí výkon Enyaqu se v rámci modernizace posunul až na hranici 175 kW, Škodovka to přičítá novému chemickému složení bateriových článků. Čas, který je třeba pro doplnění baterie z 10 na 80 procent, se tím zkrátil na 28 minut.

Plná výbava za plnotučnou cenu

Miniaturní displej pod volantem zůstal i po modernizaci auta beze změny, ten středový je však o něco větší a jeho odezva o poznání rychlejší. Často používané funkce je nově možné umístit na plochu. Přijde to vhod, neboť povinnou součástí Enyaqu je nově akustické varování při překročení rychlosti.

Jeho zvukový projev sice není tak agresivní jako u asijských aut, ale pro zachování duševního zdraví je dobré jej vypínat. Díky novému uspořádání obrazovky je to otázka dvou vteřin, vizuální upozornění lze navíc na displeji ponechat.

Škoda Enyaq Coupé 85x Motor: 2x elektro vzadu a vpředu

Výkon: 210 kW / 286 k

Točivý moment: 545 Nm

Baterie: Li-Ion, 77 kWh (využitelná kapacita)

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 6,6 s

Kombinovaná spotřeba: 16 kWh/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 585 - 1710 l

Nosnost (pohotovostní / užitečná): 2222 kg / 603 kg

Cena: od 1 524 900 Kč

Enyaq zůstává i nadále v nabídce se dvěma verzemi karoserie, testované Coupé je o 60 tisíc dražší než hatchback. V ceně je ale také panoramatické střešní okno za 25 500 korun, které je u hatchbacku za příplatek.

Výbava Laurin & Klement jako nový vrchol nabídky obsahuje vše, co by si každý k autu rád objednal, kdyby nemusel hledět na peníze - kožená sedadla, vzduchový podvozek, svítící přední masku nebo světlomety Matrix.

Suma sumárum jde o závratných 1,7 milionu korun za testovanou verzi s pohonem všech kol. Což je mimochodem částka, za kterou lze i dnes pořídit čtyři slušně vybavené Fabie.