Rusové "čtou" západní zbraně. Analytik ukázal na game changer

Německý kancléř Friedrich Merz zdůraznil, že neexistují omezení dosahu pro zbraně, které Ukrajina dostává od západních spojenců. Nevylučuje ani případnou dodávku střel Taurus. „Ukrajinci dokážou už teď útočit hluboko na ruské území, a to i bez západních raket. Ovšem Taurus hraje v úplně jiné lize,“ říká analytik Lukáš Visingr v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Na počátku války, již Rusko zahájilo svojí invazí na Ukrajinu v únoru 2022, spojenci nedodávali Kyjevu zbraně dlouhého doletu. Cíleně - snažili se zabránit eskalaci napětí. Později však Británie a také Francie dodaly Ukrajině střely SCALP/Storm Shadow s deklarovaným doletem až 250 kilometrů. Mezi klíčové okamžiky probíhající války se pak řadí povolení používat americké rakety ATACMS proti cílům na ruském území, k čemuž dal loni souhlas tehdejší americký prezident Joe Biden.

V Německu se už od samého počátku války diskutuje, zda umožnit dodávky střel s plochou dráhou letu Taurus s dosahem více než 500 kilometrů. Dnes už bývalý kancléř Olaf Scholz je Kyjevu dodat odmítal, jeho nástupce ve funkci Friedrich Merz naznačil, že by je Německo dodat mohlo. Na to konto Kreml přispěchal s varováním, že by se Německo takovým krokem stalo jednou z válčících stran. V pondělním rozhovoru se nicméně kancléř přímo o Taurusech nezmínil. "To prohlášení bylo trochu kryptické," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz analytik Lukáš Visingr.

Friedrich Merz v pondělí prohlásil, že neexistují žádná omezení dosahu pro zbraně, které Ukrajina dostává od svých západních spojenců. Jak tento výrok chápat?

To prohlášení bylo trochu kryptické. Merz se dlouhodobě vyjadřuje dost rozporuplně. Upřímně, sám si nad tím lámu hlavu. Jednou říká, že Taurusy pošlou, pak zase že na to není správný čas. Nedávno oznámili, že už nebudou zveřejňovat, jaké zbraně Ukrajině dodávají. A teď tvrdí, že nebudou omezovat jejich použití vůči ruskému území. Avšak Německo dosud Ukrajině žádné střely dlouhého doletu oficiálně neposkytlo.

Nemůže to souviset právě s tím, že už Německo nebude dodávky zbraní oznamovat?

Ano, je to možné. Možná jde o součást nějaké strategie, jak připravit půdu pro dodávku oněch Taurusů. Někteří spekulují, že Merz je chce Ukrajině skutečně dodat, ale hledá způsob, jak to udělat bez přímé konfrontace s Ruskem.

Ale faktem je, že už teď Ukrajinci dokážou velmi efektivně útočit hluboko na ruském území, a to i bez západních raket. Už neútočí tolik na rafinerie, ale zaměřují se na ruský zbrojní průmysl. Zasahují továrny, které vyrábějí klíčové komponenty - mikročipy, optiku, optická vlákna - tedy věci, které jsou sice malé, ale nenahraditelné.

Lukáš Visingr Vojenský a bezpečnostní analytik a publicista. Zabývá se tématy moderních zbraní, ozbrojených sil, konfliktů a bezpečnostních hrozeb. Pravidelně přispívá např. do časopisů ATM, Střelecká revue, Válka Revue nebo II. světová a vydal knihu Zbraně 21. století. Foto: Aktuálně.cz

Takže to nakonec nemusí být až tak zásadní, jak se může zdát?

Mohlo by to být zásadní, pokud by Ukrajinci opravdu dostali letouny Tornado. O tom se rovněž spekuluje - že by se Taurusy neintegrovaly na ukrajinská letadla, ale že by Německo dodalo celé letouny Tornado, tedy včetně těchto střel. A to by už mohl být takzvaný game changer. Tornado je letadlo, ze kterého měli Rusové už za studené války oprávněnou hrůzu. A i dnes má v některých ohledech výjimečné schopnosti.

Drony jsou velmi účinné, ovšem Taurus hraje v úplně jiné lize. Má vysokou rychlost, obtížnou zjistitelnost a extrémně ničivou hlavici. Pár zásahů Taurusy by mohlo například definitivně vyřadit Krymský most - a nejen ten. Taurus je navržený k ničení odolných, silně chráněných cílů - velitelských stanovišť, bunkrů, muničních skladů. To jsou cíle, na které běžné drony nemají šanci.

Animace zbraňového projektu Taurus | Video: Reuters

A co by takový krok znamenal pro Rusko? V pondělí mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov vzkázal, že jde o "nebezpečné rozhodnutí". Uvedl to v reakci na Merzův výrok, že Ukrajina už nemusí dodržovat žádná omezení doletu u zbraní, které jí dodávají západní spojenci.

To slyšíme každý týden. Vždycky říkají, že něco "vyvolá důsledky" nebo že je to "nepřijatelné". Ale v reálu se málokdy něco skutečně změní. Já osobně si myslím, že pokud válka bude pokračovat, tak k dodávce Taurusů nakonec dojde.

Kancléř Merz působí, že by to rád udělal, přičemž důležitou roli hraje i ministr obrany Boris Pistorius, také on je tomu nakloněný. V předchozí německé vládě byly Taurusy zablokované zejména kvůli kancléři Scholzovi. Pokud se najde politická shoda, je to otázka technického a logistického provedení. Není to nemožné, jen to chvíli potrvá - stejně jako to trvalo u jiných západních zbraní.

1:05 Střely s plochou dráhou letu Storm Shadow mají dolet až 250 kilometrů. | Video: Reuters

Když Západ dodává Ukrajině takto pokročilé zbraně, jak vysoká je míra rizika, že se na nich Rusové něco naučí? Že jim tím spojenci vlastně poskytnou cenné informace tohoto druhu?

To riziko tady určitě je. Patří mezi klasické argumenty odpůrců dodávek - že se tím Rusům nepřímo poskytují informace o západních technologiích. Ale válka je vždycky o rizicích. Pokud chce Západ, aby Ukrajina dosáhla nějakého úspěchu, musí s tímto rizikem počítat.

Na druhou stranu, i Západ tím hodně získává. Sleduje, jak se jeho zbraně chovají v reálném boji, co funguje, co je třeba vylepšit. Tohle je cenná zpětná vazba, kterou v mírových podmínkách nikdy nezískáte.

Jsou Ukrajinci schopní sami ovládat jim dodané západní systémy, nebo je potřeba pomoc západních expertů?

Většinou to zvládají, ale někdy je potřeba technická pomoc. U střel Storm Shadow se přiznalo, že s plánováním tras pomáhají britští a francouzští experti. Nevím, jestli by Ukrajinci zvládli používat Taurusy bez pomoci, ale vzhledem k jejich schopnosti improvizovat bych je nepodceňoval. I tak si ale myslím, že západní státy si budou chtít ponechat alespoň nějakou kontrolu nad tím, jak jsou tyto zbraně využívány.