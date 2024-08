Levný čínský elektromobil na vlastní kůži. Obstojí BYD Seagull v českých podmínkách?

Čínské elektromobily zabraly tituly evropských médií především díky své nízké ceně. Do Česka se ale zatím dostaly jen dražší modely, které očekávání úplně nesplnily. To se ale začíná postupně měnit a dobrým příkladem nového kurzu je BYD Seagull. Nejlevnější elektromobil největší čínské automobilky totiž pořídíte za 659 tisíc korun. V plné výbavě a s největší baterií.

Říká se, že čínské automobilky zvládají v krátké době udělat posun více než generační. A na BYD Seagull je to velmi dobře vidět, zvláště pak v porovnání s o dva roky starším kompaktním modelem Dolphin, který jsme testovali na jaře. Ne, obě auta nejdou porovnávat velikostně ani technicky, nicméně při pohledu na tvary karoserie a interiéru je rozdíl více než patrný.

Vnější tvary Dolphinu jsou možná neokoukané, ale nijak zvlášť atraktivní a víceméně lehce zapomenutelné. U Seagullu si dali designéři mnohem větší práci, aby nějaké emoce vyvolat dokázal. Linie jsou ostřeji řezané, zadní část "vyboulením" vzdáleně připomene některé renaulty z počátku tisíciletí. Prosklení se vzadu rychleji zvedá a přechází v černý sloupek. Jestli se městský elektromobil líbí, je jistě subjektivní, na silnici Seagull ale nepřehlédnete.

Ještě větší pokrok udělal interiér, který sice stále trpí ne úplně příjemným odérem lepidel a plastů, působí ale výrazně hodnotněji než v Dolphinu. Ubylo různých textur a barev, teď jsou tu v podstatě jen dva povrchy: tvrdé plasty, jejich kvalita se ale oproti většímu sourozenci zvedla, a měkčeným materiálem potažená spodní část palubní desky a loketní opěrky.

Ve zkoušeném autě byl tento materiál tmavě modrý, v Číně se ale nabízí třeba i růžový. Katalogová vychytávka v podobě o 90stupňů otočné 10,1palcové obrazovky Seagullu také nechybí, měnit polohu lze přitom i za jízdy.

U multimediálního systému je potřeba udělat krátkou odbočku k původu vozu. Seagull do Česka dováží společnost Cario a jedná se o auta přímo importovaná z Číny. Na rozdíl od Dolphinu nebo SUV Atto 3 se totiž Seagull zatím do Evropy nedováží. Přijede pravděpodobně příští rok, zatím ho lze ale dostat jen z Číny. To s sebou nese různá specifika používání, ale sem tam i nějakou tu výhodu.

Vůz totiž třeba není povinně vybavený inteligentním omezovačem rychlosti, takže auto otravně nepípá, kdykoliv překročíte byť jen o kilometr rychlost, kterou si - často chybně - přečte z dopravní značky. Chybí i asistent pro jízdu v pruzích, který spousta řidičů také rovnou vypíná. Šestici airbagů, ESP nebo třeba tempomat ale Seagull ve výbavě má.

A negativa? Kromě nabíjení, o němž ještě bude řeč, třeba fungování palubního systému. Ten vychází z Androidu, takže lze poměrně jednoduše do auta nainstalovat různé aplikace. Třeba i YouTube. Jenomže věci jako Android Auto nebo Apple CarPlay nezvládá. Dovozce proto k systému dodává i speciální krabičku, pomocí které mobil s autem jednoduše spárujete tak, jak jste zvyklí u v Evropě prodávaných aut.

Ač je většina položek v menu anglicky, třeba počasí se ukazuje vždy v čínštině. Také některá tlačítka na volantu mají čínské popisky, už se ale prý pracuje na jejich romanizaci. A hlasové ovládání také rozumí jen čínsky. Důležité však je, že potřebné funkce jako průměrnou spotřebu, nastavení rekuperace nebo asistentů komunikuje auto s posádkou anglicky.

Cenu zmíněnou v úvodu pomáhá stlačit dolů především fakt, že čtyřmístný Seagull je čistě městský elektromobil s délkou 3,78 metru a šířkou 1,72 metru. Rozvor náprav je ale natažený na rovných 2,5 metru, takže vzadu je překvapivě dostatek místa ve všech směrech, chodidla dokonce zasunete pod přední sedačku. Daní za to je menší zavazadlový prostor, týdenní nákup sem ale bez problémů složíte.

Zaměření odpovídají i technické parametry. Přední nápravu pohání elektromotor s výkonem 55 kW, což je tak akorát na to, že při startu na semaforech budete skoro vždy nejrychlejší. Však také BYD uvádí jen zrychlení z klidu na padesátku za 4,9 vteřiny. Do 80 km/h je Seagull poměrně dynamický, napomáhá tomu i nízká hmotnost 1240 kilo, nedostatek výkonu se ale začne od této hranice projevovat naplno. Maximální rychlost je sice ještě o 50 kilometrů vyšší, že se ale na dálnici auto moc nehodí, rychle pochopíte podle vysoké hlučnosti.

Také zrychlení třeba ze 110 nebo 125 km/h i s plynem úplně na podlaze trvá skutečně dlouho, nicméně rychlost pak auto drží slušně. Je to ale vlastnost, kterou trpí všechny především městské elektromobily, Dacií Spring počínaje. Na dálnici budete také sledovat, že kilometry dojezdu na palubní desce ubíhají až děsivou rychlostí. Palubní počítač ukazoval při krátké návštěvě dálnice spotřebu přes 15 kWh / 100 km.

Pak ale vjedete do města a Seagull je rázem úplně jiné auto. Po Praze se dá pohybovat se spotřebou do 10 kWh / 100 km, i když zkombinujete město a okresky, o moc výše než k 12 kWh / 100 km se nedostanete. Cario do Česka vozí verzi s 38,8kWh baterií, v Číně se dělá i menší, 30,08kWh. Její cena by ale byla údajně nižší jen nepatrně a dovozci by se prodej nevyplatil.

Akumulátor si BYD vyrábí sám a podle benevolentnějšího čínského cyklu ujede auto na jedno nabití 405 kilometrů. Dovozce sám přepočítal hodnoty na asi 340 kilometrů v evropském provozu, jde ale o údaj spíše pesimistický. Po městě je hodnota k čtyřem stovkám dosažitelná, při zhruba padesáti procentech ukazoval palubní počítač pořád dojezd kolem dvou set kilometrů.

Nabíjecí výkon má hranici 6,6 kW u střídavého a 40 kW u stejnosměrného proudu. Tady přichází další čínské specifikum, Seagull má totiž čínský konektor, k použití evropských nabíječek je tak zapotřebí adaptér, který dovozce k autu dodává. BYD pak i u svého nejmenšího elektromobilu podporuje funkci V2L, z baterky tak můžete napájet elektrospotřebiče.

BYD Seagull Motor: Synchronní elektromotor s permanentním magnetem, pohon předních kol

Výkon: 55 kW / 75 k

Točivý moment: 135 Nm

Baterie: 38,8 kWh

Nejvyšší rychlost: 130 km/h

Zrychlení 0-50 km/h: 4,9 s

Kombinovaný dojezd: 405 km (CLTC) / 340 km (přepočet dovozce)

Rozměry (d / š / v): 3780 / 1715 / 1540 mm

Rozvor náprav: 2500 mm

Hmotnost: 1240 kg

Cena: 659 000 Kč

Jak se Seagull řídí? Překvapí hodně měkký podvozek, který je ve městě velmi komfortní a dokáže odfiltrovat většinu nerovností. Negativum je, že pokud přejíždíte sérii zvlnění za sebou, auto trochu nepříjemně plave a houpe se. Řízení je lehké, někdo by řekl, že přeposilované, v úzkých městských uličkách se to ale může hodit. Mohlo by být však přesnější. Na rychlejší průjezdy zatáčkami však Seagull stavěný není, limitem jsou také čínské ekologické pneumatiky. Klidnější jízda ale městskému elektroautu sluší i na okreskách.

Jak už bylo řečeno, Cario prodává Seagull za 659 tisíc korun včetně daně (pro porovnání - v Číně stojí stejné auto v přepočtu asi 273 tisíc korun). Bohatá výbava obsahuje mimo jiné diodová světla, tempomat, zadní parkovací kameru a senzory, šestici airbagů, klimatizaci, bezklíčové odemykání, indukční nabíjení chytrého telefonu, multimediální systém s otočnou obrazovkou nebo 16palcová litá kola. Uplatnit je možné také až dvousettisícovou státní dotaci, podnikatelé se tak bez daně mohou dostat na zajímavých 345 tisíc korun.

Cario poskytuje záruku tři roky nebo 300 tisíc kilometrů na celé auto včetně baterie, volitelně ji lze navíc prodloužit až na pět let. Dovozce drží skladem nejčastěji poptávané karosářské díly, specifičtější komponenty pak objednává z Číny. Minimálně dokud se Seagull nezačne prodávat v Evropě.

