Elán je zpět. Ariya dohání ztracený čas, kdy Nissan usnul na vavřínech

Má jednu z největších baterií ve své třídě a dojede s ní hodně daleko. Co dalšího elektrické SUV od Nissanu nabízí a v čem je jeho slabina?

Pokud je první dojem nejdůležitější, pak má Ariya připraveno hned několik překvapení. Stačí ujet pár metrů, aby bylo jasné, že je skvěle odhlučněná, má dobře odladěný podvozek nepřenášející parazitní pohyby do karoserie a její řízení je komunikativní, bez obvyklé vůle kolem středové polohy.

Péče, která se autu zjevně dostala, je na poměry Nissanu nadstandardní. Automobilka kdysi s modelem Leaf patřila k elektromobilním průkopníkům, aby pak s jeho druhou generací ukázala, jak přehnaná mohou být některá očekávání, když konkurence nespí.

Do Evropy Ariya přichází s dvouletým zpožděním a chtělo by se říci, že možná trochu pozdě. Českou elektromobilní scénu mezitím opanoval Enyaq Coupé, škodovácké SUV se splývavou zádí, které má svým pojetím k nissanu velmi blízko. Mohlo by se zdát, že proti těžkému kalibru domácí automobilky bude cizák bez šance, tentokrát však Nissan neradno podceňovat.

Stejně jako Škoda těží ze synergie s Volkswagenem, Nissan sdílí techniku s aliančním Renaultem. A ten už nějakou dobu v Evropě ukazuje, že umí stavět elektroauta uživatelsky přívětivá a k tomu i nad obvyklou míru úsporná.

Ariya jde v jeho stopách, spotřeba se po týdenním testu ustálila na 18,4 kWh/100 kilometrů, což je vzhledem k teplotám blízko nuly velmi slušný výsledek.

V kombinaci s baterií o využitelné kapacitě 87 kWh tak lze v praxi ujet kolem 450 kilometrů. Pokud jde o DC nabíjení, drží si Nissan dlouho konstantní výkon kolem 130 kW, když se plnění baterie blíží k polovině její kapacity, klesne skokově k 95 kW. Tam zůstává až do 82 procent.

Ariya tak sice nedosahuje omračujícího výkonu v první fázi nabíjecího cyklu, zato si jej ve slušné míře drží až do vysokého stupně nabití akumulátoru. Nabíječka nissanu na střídavý proud pak má standardních 7,4 kW - rychlost 22 kW je za příplatek 25 tisíc korun, který se v tomto případě vyplatí nepřehlédnout.

Ačkoliv nemá Ariya s Leafem mnoho společného, osvědčený e-Pedal je jednou z mála výjimek. Po aktivaci této funkce lze jízdu usměrňovat pouze plynovým pedálem, ten brzdový přichází ke slovu jen tehdy, pokud je potřeba auto zastavit opravdu rychle. Auto v tomto módu velmi intenzivně rekuperuje, po sundání nohy z plynu úplně zastaví.

E-Pedal se hodí zejména při popojíždění ve městě, vyžaduje trochu cviku, a i tak zřejmě nebude vyhovovat každému. Ale pro ty, kteří si jej oblíbili, může být docela silným argumentem, proč dát přednost právě Nissanu.

Skoro to vypadá na bezchybné finále, ještě však nepadlo slovo o ovládání. To má v nissanu lehce futuristický nádech, kdy se řada funkcí spouští zmáčknutím piktogramů na přístrojové desce či středové konzole. Tady se ještě zdá být vše v pořádku, pokud však jde o nastavení funkcí prostřednictvím dotykové obrazovky, menu nepatří k těm přehledným a totéž platí o barevně překombinované mapě navigace.

Horší však je, že každá delší cesta končí jejím "zamrznutím", což naznačuje problémy se softwarem. Ty se sice v dnešní překotné době nevyhýbají žádné automobilce, z pohledu uživatele je to však slabá útěcha.

Nissan Ariya 87 kWh 2WD Evolve Motor: 1x elektro vpředu

Výkon: 178 kW / 238 k

Točivý moment: 300 Nm

Baterie: Li-Ion, 87 kWh (využitelná kapacita)

Nejvyšší rychlost: 160 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 7,6 s

Kombinovaná spotřeba: 18,4 kWh/100 km

Dojezd (WLTP): 525 km

Max. rychlost nabíjení: 130 kW (DC), 7,4 nebo 11 kW (AC)

Orientační doba nabíjení 0 - 80 % (DC): 40 minut

Objem zavazadlového prostoru: 468 l

Nosnost (pohotovostní / užitečná): 2014 kg / 521 kg

Cena od: 1 449 990 Kč

Testovaná verze s pohonem předních kol a silnější 87kWh baterií je z hlediska dojezdu nejlepší volbou, nabízí se ale i provedení s menší 63 kWh a slabším motorem, jehož cena začíná o 350 tisíc korun níž. Odpovídá tomu ale i výbava, která mimo jiné postrádá vyhřívání sedadel, volantu a čelního okna, ale i lepší audiosoupravu nebo panoramatickou kameru.

Pokud zájemce o slabší verzi zvolí shodný stupeň výbavy, rozdíl mezi cenami se rázem smrskne na 170 tisíc. To stále může být zajímavé pro toho, kdo delší cesty podniká jen výjimečně a má pohodlný přístup k nabíječce. Všem ostatním doporučujeme volbu větší baterie, protože na cestách přináší méně stresu s nabíjením a mimo jiné také šetří čas.