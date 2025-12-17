První pumpa u dálnice s obchodem bez obsluhy. Láká na nízké ceny, jen párek v rohlíku automat ještě neumí

Na D7 poblíž Prahy je v provozu první bezobslužná stanice Orlenu doplněná automatizovaným obchodem COOP. Pilotní projekt má ukázat, zda může tento model fungovat i na dalších místech, kde je obtížné sehnat personál a provozovateli se tu hodí také ušetřit. Čerpací stanice totiž na platech ušetří ročně miliony korun.
Pumpa Orlenu na dálnici D7 u Panenského Týnce zažívala posledních několik let krušné časy. Od doby, kdy ji ŘSD při rekonstrukci dálnice „odřízlo“ přímo od hlavní komunikace ve směru na Louny, prodej paliva klesl. Současně je to ale čerpačka, kterou využívají místní z okolí žijící na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje.
A tak ji provozovatel začátkem letošního roku přestavěl na bezobslužnou stanici. „Tím se výtoč zásadně zvýšila, právě proto, že bez obsluhy můžeme cenu pohonných hmot snížit,“ říká pro Hospodářské noviny Rostislav Moravec, ředitel maloobchodní sítě skupiny Orlen.
Za litr nafty tu provozovatel účtuje 30,90 Kč a litr benzínu 31,90 Kč. Stanice Shell, která je o 17 km blíž Praze, prodává naftu o 4 Kč a benzín o rovné tři koruny dráž.
„Výtoč se tak zvedla nad náš celorepublikový průměr, který se na pumpě průměrně pohybuje okolo 300 tisíc litrů paliva měsíčně. V Česku provozujeme 444 stanic,“ dodává Moravec s tím, že právě u čerpaček bez obsluhy je průměr vždy vyšší. Motoristy totiž láká nižší cena.
„Nejde to sice přesně zjistit, ale odhadem tu tankuje zhruba polovina motoristů z okolí a polovina řidičů, kteří projíždějí a nevadí jim z dálnice sjet,“ dodává k pumpě při D7 u Panenského Týnce Michal Kalhous, jeden z manažerů ve skupině Orlen.
Prodejna se ale s přechodem na bezobslužný provoz zavřela a provozovatel uvažoval, co s ní dál. „Zajímali se i místní, kteří tu rádi tu a tam nakupovali. A tak jsme se tu rozhodli vybudovat první bezobslužnou prodejnu COOP umístěnou přímo na čerpací stanici,“ dodává Kalhous.
Orlen si chce na pumpě u D7 otestovat model provozu menších čerpaček s obchodem v lokalitách, kde je dlouhodobě obtížné zajistit personál, nebo se provoz tolik nevyplatí. Obě společnosti projekt označují za pilotní a očekávají, že prověří možnosti širšího nasazení konceptu.
„Úspora je nezanedbatelná. Průměrná čerpací stanice této velikosti vyžaduje zaměstnat osm lidí. Odhaduji tedy, že ročně na této pumpě ušetříme na personálu zhruba čtyři miliony korun,“ přiznává Moravec.
Zákazník tu má k dispozici poměrně velký sortiment zboží, pečivo je balené. A ceny jsou příznivé. Porovnali jsme ceny s nabídkou na zmiňované stanici Shell, která je vzdálená asi 20 minut. Například 0,5l plechovka plzeňského piva stojí 40,90 Kč (Shell prodává za 62,90), bonboniéra Merci vyjde na 185 Kč (na Shellu vyjde na 244 Kč), nápoj Dr.Witt 32,90 Kč (Shell 49 Kč). Jiné zboží je ale prakticky srovnatelné, třeba Fidorka stojí 23,90, Shell si účtuje rovných 25 korun.
V bezobslužné prodejně ale nechybí klasický velký automat na kávu, který je na každé čerpačce. Kávu si na pumpách objedná mnoho motoristů na cestě., podle Orlenu dokonce dva ze tří, kteří zastaví kvůli natankování.
„Jen hot dogy automat vydat neumí. Zatím. Už se testuje stroj v Polsku, který toho bude do budoucna možná schopen,“ přiznává s úsměvem Moravec. Právě párky v rohlíku s trendy omáčkami jsou jedním z nejoblíbenějších artiklů z nabídky rychlého občerstvení pump Orlenu. Stroj je však potřeba zdokonalit, tu a tam udělá do rohlíku díru křivě a s párkem se pak do ní netrefí…
Pro Svaz českých a moravských spotřebních družstev, tedy skupinu COOP, je rozšíření bezobslužného obchodu na pumpu rovněž zajímavá příležitost. COOP dnes v Česku provozuje zhruba 90 bezobslužných prodejen – od malých obcí přes nemocnice až po letiště.
„Když jsme před třemi a půl lety otevírali první obchod ve Strakonicích, nebylo jasné, zda koncept obstojí. Dnes je to devadesátá prodejna a zkušenost ukazuje, že funguje,“ uvedl předseda představenstva Svazu českých a moravských spotřebních družstev Pavel Březina. Podle něj se technologie osvědčila na venkově i ve městech. „Je to řešení pro tisíce obcí v Česku. Ne všude, ale na mnoha místech dává smysl.“
Pilotní spojení bezobslužné pumpy a samoobslužného obchodu má přinést efektivnější provoz i lepší dostupnost služeb. Po vstupu, který zákazníkovi zajistí bankovní identita, zákazníky vítá digitální avatar Míša. Ten má pomáhat s orientací v prodejně a asistovat zákazníkům, kteří si nejsou jistí výběrem.
„Je to zkouška. Chceme zjistit, zda může částečně nahradit lidský kontakt v době nedostatku personálu nebo v pozdních hodinách,“ dodal Lukáš Němčík, místopředseda skupiny COOP pro služby s tím, že avatara pojmenoval po své manželce. Každá z plánovaných instalací avataru bude mírně odlišná, aby bylo možné sledovat reakce zákazníků.
"Na otázku, zda se provozovatelé nebojí krádeží, Březina reaguje: „Krade se i v obchodech s obsluhou. Navíc tu jsou všude instalované kamery s AI technologiemi, ty to umí lépe odhali. Případně přestupky pak vždy řešíme s policií. Je fakt, že jednu prodejnu nedaleko Pardubic jsme už museli zavřít, protože tam řádil organizovaný gang, který obchod pravidelně vyloupil. Nicméně to byl ojedinělý případ.“
Jak rychle se budou podobné kombinované bezobslužné čerpací stanice šířit, ukážou následující měsíce. Obě společnosti však naznačují, že už nyní mají vytipované další vhodné lokality.
Ruské údery tlačí Ukrajinu na pokraj kolapsu. Kyjev zvažuje kontroverzní „příměří“
Ruské útoky s příchodem zimy přivádějí Ukrajinu do jedné z nejvážnějších krizí od začátku války. Výpadky elektřiny ochromují města, Kyjev je bez proudu až 16 hodin denně a podle analytiků hrozí až úplný blackout východní části země. Ukrajinské vedení proto zvažuje kompromis vůči Kremlu, aby odvrátilo nejhorší možný scénář.
Trump poblahopřál Babišovi ke jmenování premiérem, očekává od něj "fantastické věci"
Americký prezident Donald Trump pogratuloval Andrejovi Babišovi ke jmenování českým premiérem. Na své sociální síti Truth Social v noci na středu šéf Bílého domu vyjádřil přesvědčení, že společně s českým ministerským předsedou dosáhnou úspěchu mimo jiné v oblasti obrany nebo energetiky.
"Česká Kurnikovová" letí vzhůru. Menší postava může být i výhoda, do peněz nesahá
Prožila životní sezonu, vyhrála juniorský Wimbledon a dostala i reprezentační pozvánku. Osmnáctiletá tenistka Vendula Valdmannová má důvod zářit štěstím i přesto, že sezonu ukončila s bolestivou grimasou ve tváři na turnaji v Dubaji. V rozhovoru pro deník Aktuálně.cz se rozpovídala o svém idolu Barboře Strýcové i o spolupráci s hvězdnými trenéry.
Závod o Měsíc 2.0: Američané ztrácejí náskok, Čína sází na „božské plavidlo“
Měsíc se znovu stal bojištěm mocností. Po 53 letech od poslední mise Apollo 17 se k němu opět upírá pozornost vesmírných programů. Především dva nesmiřitelní rivalové, USA a Čína, soupeří o to, kdo přistane s lidmi na jeho povrchu jako první – a získá tak nejen prestiž, ale i budoucí dominanci ve vesmíru.
Mysleli, že je to obyčejný kámen. Skutečná hodnota dveřní zarážky jim vyrazila dech
Desítky let sloužil jako obyčejná zarážka dveří. Teprve až náhodné odhalení ukázalo, že jde o jeden z největších kusů jantaru na světě – a díky tomu o nález v hodnotě přes milion eur. Příběh z rumunské vesnice připomíná, jak tenká může být hranice mezi bezcenným kamenem a národním pokladem.