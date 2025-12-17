Přeskočit na obsah
Benative
17. 12. Daniel
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Pro řidiče

První pumpa u dálnice s obchodem bez obsluhy. Láká na nízké ceny, jen párek v rohlíku automat ještě neumí

Bezobslužná pumpa Orlen u dálnice D7 u Panenského Týnce s bezobslužnou prodejnou COOP
Bezobslužná pumpa Orlen u dálnice D7 u Panenského Týnce s bezobslužnou prodejnou COOP
Od doby, kdy ji ŘSD odřízlo od hlavního tahu na Louny, se výtoč rapidně snížila, a tak ji provozovatel přestavěl na stanici bez obsluhy.
Nyní se tu otevřela i bezobslužná prodejna, tedy první na čerpací stanici a navíc hned u dálnice.
Orlen i COOP testují, jaký bude o koncept zájem.
Zobrazit
12 fotografií
Bezobslužná pumpa Orlen u dálnice D7 u Panenského Týnce s bezobslužnou prodejnou COOP |
Foto: Eva Srpová
Eva Srpová
Eva Srpová
Eva Srpová

Na D7 poblíž Prahy je v provozu první bezobslužná stanice Orlenu doplněná automatizovaným obchodem COOP. Pilotní projekt má ukázat, zda může tento model fungovat i na dalších místech, kde je obtížné sehnat personál a provozovateli se tu hodí také ušetřit. Čerpací stanice totiž na platech ušetří ročně miliony korun.

Reklama

Pumpa Orlenu na dálnici D7 u Panenského Týnce zažívala posledních několik let krušné časy. Od doby, kdy ji ŘSD při rekonstrukci dálnice „odřízlo“ přímo od hlavní komunikace ve směru na Louny, prodej paliva klesl. Současně je to ale čerpačka, kterou využívají místní z okolí žijící na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje.

A tak ji provozovatel začátkem letošního roku přestavěl na bezobslužnou stanici. „Tím se výtoč zásadně zvýšila, právě proto, že bez obsluhy můžeme cenu pohonných hmot snížit,“ říká pro Hospodářské noviny Rostislav Moravec, ředitel maloobchodní sítě skupiny Orlen.

Související

Za litr nafty tu provozovatel účtuje 30,90 Kč a litr benzínu 31,90 Kč. Stanice Shell, která je o 17 km blíž Praze, prodává naftu o 4 Kč a benzín o rovné tři koruny dráž.

„Výtoč se tak zvedla nad náš celorepublikový průměr, který se na pumpě průměrně pohybuje okolo 300 tisíc litrů paliva měsíčně. V Česku provozujeme 444 stanic,“ dodává Moravec s tím, že právě u čerpaček bez obsluhy je průměr vždy vyšší. Motoristy totiž láká nižší cena.

Reklama
Reklama

„Nejde to sice přesně zjistit, ale odhadem tu tankuje zhruba polovina motoristů z okolí a polovina řidičů, kteří projíždějí a nevadí jim z dálnice sjet,“ dodává k pumpě při D7 u Panenského Týnce Michal Kalhous, jeden z manažerů ve skupině Orlen.

Prodejna se ale s přechodem na bezobslužný provoz zavřela a provozovatel uvažoval, co s ní dál. „Zajímali se i místní, kteří tu rádi tu a tam nakupovali. A tak jsme se tu rozhodli vybudovat první bezobslužnou prodejnu COOP umístěnou přímo na čerpací stanici,“ dodává Kalhous.

Orlen si chce na pumpě u D7 otestovat model provozu menších čerpaček s obchodem v lokalitách, kde je dlouhodobě obtížné zajistit personál, nebo se provoz tolik nevyplatí. Obě společnosti projekt označují za pilotní a očekávají, že prověří možnosti širšího nasazení konceptu.

Související

„Úspora je nezanedbatelná. Průměrná čerpací stanice této velikosti vyžaduje zaměstnat osm lidí. Odhaduji tedy, že ročně na této pumpě ušetříme na personálu zhruba čtyři miliony korun,“ přiznává Moravec.

Reklama
Reklama

Zákazník tu má k dispozici poměrně velký sortiment zboží, pečivo je balené. A ceny jsou příznivé. Porovnali jsme ceny s nabídkou na zmiňované stanici Shell, která je vzdálená asi 20 minut. Například 0,5l plechovka plzeňského piva stojí 40,90 Kč (Shell prodává za 62,90), bonboniéra Merci vyjde na 185 Kč (na Shellu vyjde na 244 Kč), nápoj Dr.Witt 32,90 Kč (Shell 49 Kč). Jiné zboží je ale prakticky srovnatelné, třeba Fidorka stojí 23,90, Shell si účtuje rovných 25 korun.

V bezobslužné prodejně ale nechybí klasický velký automat na kávu, který je na každé čerpačce. Kávu si na pumpách objedná mnoho motoristů na cestě., podle Orlenu dokonce dva ze tří, kteří zastaví kvůli natankování.

„Jen hot dogy automat vydat neumí. Zatím. Už se testuje stroj v Polsku, který toho bude do budoucna možná schopen,“ přiznává s úsměvem Moravec. Právě párky v rohlíku s trendy omáčkami jsou jedním z nejoblíbenějších artiklů z nabídky rychlého občerstvení pump Orlenu. Stroj je však potřeba zdokonalit, tu a tam udělá do rohlíku díru křivě a s párkem se pak do ní netrefí…

Pro Svaz českých a moravských spotřebních družstev, tedy skupinu COOP, je rozšíření bezobslužného obchodu na pumpu rovněž zajímavá příležitost. COOP dnes v Česku provozuje zhruba 90 bezobslužných prodejen – od malých obcí přes nemocnice až po letiště.

Reklama
Reklama

„Když jsme před třemi a půl lety otevírali první obchod ve Strakonicích, nebylo jasné, zda koncept obstojí. Dnes je to devadesátá prodejna a zkušenost ukazuje, že funguje,“ uvedl předseda představenstva Svazu českých a moravských spotřebních družstev Pavel Březina. Podle něj se technologie osvědčila na venkově i ve městech. „Je to řešení pro tisíce obcí v Česku. Ne všude, ale na mnoha místech dává smysl.“

Pilotní spojení bezobslužné pumpy a samoobslužného obchodu má přinést efektivnější provoz i lepší dostupnost služeb. Po vstupu, který zákazníkovi zajistí bankovní identita, zákazníky vítá digitální avatar Míša. Ten má pomáhat s orientací v prodejně a asistovat zákazníkům, kteří si nejsou jistí výběrem.

„Je to zkouška. Chceme zjistit, zda může částečně nahradit lidský kontakt v době nedostatku personálu nebo v pozdních hodinách,“ dodal Lukáš Němčík, místopředseda skupiny COOP pro služby s tím, že avatara pojmenoval po své manželce. Každá z plánovaných instalací avataru bude mírně odlišná, aby bylo možné sledovat reakce zákazníků.

Související

"Na otázku, zda se provozovatelé nebojí krádeží, Březina reaguje: „Krade se i v obchodech s obsluhou. Navíc tu jsou všude instalované kamery s AI technologiemi, ty to umí lépe odhali. Případně přestupky pak vždy řešíme s policií. Je fakt, že jednu prodejnu nedaleko Pardubic jsme už museli zavřít, protože tam řádil organizovaný gang, který obchod pravidelně vyloupil. Nicméně to byl ojedinělý případ.“

Reklama
Reklama

Jak rychle se budou podobné kombinované bezobslužné čerpací stanice šířit, ukážou následující měsíce. Obě společnosti však naznačují, že už nyní mají vytipované další vhodné lokality.

Prohlédnout 12 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vendula Valdmannova during her Girls' Singles match against Luna Maria Cinalli on day eight of the 2025 Wimbledon Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club, London. Picture date: Monday July 7, 2025.
Vendula Valdmannova during her Girls' Singles match against Luna Maria Cinalli on day eight of the 2025 Wimbledon Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club, London. Picture date: Monday July 7, 2025.
Vendula Valdmannova during her Girls' Singles match against Luna Maria Cinalli on day eight of the 2025 Wimbledon Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club, London. Picture date: Monday July 7, 2025.

"Česká Kurnikovová" letí vzhůru. Menší postava může být i výhoda, do peněz nesahá

Prožila životní sezonu, vyhrála juniorský Wimbledon a dostala i reprezentační pozvánku. Osmnáctiletá tenistka Vendula Valdmannová má důvod zářit štěstím i přesto, že sezonu ukončila s bolestivou grimasou ve tváři na turnaji v Dubaji. V rozhovoru pro deník Aktuálně.cz se rozpovídala o svém idolu Barboře Strýcové i o spolupráci s hvězdnými trenéry.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama