"Balíčky s překvapením." Vyzkoušeli jsme jídlo z benzinky Orlen za pár korun

Když se spojí hlad a tisková zpráva slibující dobré jídlo za směšné peníze, pak od nápadu vyzkoušet, co se skrývá za "neprodanými, ale stále kvalitními potravinami z nabídky občerstvení Stop Cafe", není daleko k jeho realizaci.
Rozhodnutí pomoci síti čerpacích stanic Orlen v úsilí snížit množství vyhozených potravin padlo tedy rychle, protože jinak by možná všem těm bagetám, wrapům a croissantům hrozila skládka a v lepším případě přeměna v bioplyn.
Získat dobroty za třetinu jejich původní ceny ale vyžaduje trochu úsilí. Nejprve je třeba stáhnout aplikaci Nesnězeno a zapátrat, která pumpa Orlenu v okolí přebytky jídla nabízí. Nutno hned na úvod říci, že jich zatím není mnoho - celý projekt je v pilotní fázi a funguje pouze na vybraných čerpačkách v Praze a Brně.
Pokud jsou "Nesnězeno balíčky" k dispozici, pak jde o slaný balíček za 79 korun nebo sladký balíček za 49 korun. Měli jsme štěstí, čerpačka na pražském Barrandově měla v jednu chvíli v nabídce oba dva, což je spíše výjimečné. Platí se kartou přímo v aplikaci, podmínkou také je, že se nákup musí vyzvednout ještě tentýž den mezi 13. a 16. hodinou.
Na místo dorážíme deset minut před čtvrtou a obsluze u pultu s lahůdkami hlásíme, že tu máme rezervované jídelní balíčky s překvapením. Podvědomě přitom čekáme, že ona sympatická paní zajde někam dozadu, kde "stále kvalitní" potraviny ukrývá před zraky těch, kteří za sklem vitríny chtějí vidět hlavně čerstvost. Protože za ni také platí plnou cenu.
Překvapení při rozbalování balíčků jsme se však nedočkali. Ty totiž nakonec vznikaly přímo před našima očima z nabídky, která se na benzínce právě prodávala. Dostali jsme dokonce na výběr, zda chceme bagetu se šunkou, nebo s mozzarellou.
V případě sladkého balíčku jsme si vybrat nemohli, do sáčku přibyly dva pistáciové a jeden máslový croissant, k tomu listová mřížka s jahodovou náplní a minikobliha plněná nugátem.
Slaný balíček pak kromě velké šunkové bagety obsahoval croissantový sendvič se šunkou a sýrem a také schiacciatu s mortadelou a bazalkovým pestem.
Kdybychom kupovali za plnou cenu, vše by vyšlo na 390 korun. Protože ale v našem případě šlo formálně o přebytky, zaplatili jsme pouze 128 Kč.
A jak všechny nakoupené věci chutnaly? "Tohle je vážně dobrý," prohlásila nezávislá testerka, školačka Birgit, o croissantovém sendviči se šunkou a odmítla se o něj s ostatními členy redakční poroty podělit. Šunková bageta také byla výrazně lepší než ta, která se ve vakuovém sáčku nabízí v jídelních automatech. Snad jen bazalkové pesto v schiacciatě bylo podle hodnocení redakční poroty chuťově příliš intenzivní, takže zcela přebilo jemnou chuť italské mortadely.
Sladké pečivo bylo velmi chutné bez výjimky. Zejména náplně jdou Orenu skvěle, ať už jde o jahodovou v listové mřížce nebo pistáciovou v croissantech.
Test zlevněných potravin na benzínce Orlenu tedy dopadl nad očekávání dobře. Na druhou stranu je zjevné, že v našem případě nešlo o potraviny čekající na likvidaci, ale o čerstvou nabídku z prodejního pultu. Je také otázkou, zda by všechny vystavené dobroty skutečně skončily v koši, jak se Orlen strachuje v tiskové zprávě, když se na námi navštívené pumpě od 17. hodin prodávají s padesátiprocentní slevou.
Ať už je tedy motivace Orlenu k nabídce "balíčků s překvapením" jakákoliv, pro motoristy představují vítanou možnost, jak si za málo peněz užít hodně gastronomické muziky.