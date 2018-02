Praha odkládá plán omezující jízdu autem ve městě při smogové situaci. Neřeší důležitá opatření

před 4 hodinami

Pražský magistrát stáhl dokument navrhující regulaci dopravy v Praze při smogové situaci. K návrhu dorazilo mnoho připomínek. Zatím není ani jasné, jestli je navržená podoba opatření vůbec uskutečnitelná.

Pražský magistrát zřejmě nestihne tuto zimu schválit plán regulace dopravy v metropoli při smogových situacích. Radní měli rozhodnout o dalším postupu při přípravě 12. února letošního roku, dokument však stáhli.

Současný návrh počítá s tím, že při nejvážnějším stupni znečištění by po městě nesměly jezdit nákladní automobily nad šest tun a polovina osobních aut, jejichž poznávací značka končí buď sudým, nebo lichým číslem.

Zatím není ani jasné, jestli je navržená podoba opatření vůbec uskutečnitelná. Město si navíc bude muset nechat připravit návrh dopravních opatření, což například v případě omezení kamionů trvalo téměř půl roku.

Proti současnému návrhu takzvaného regulačního řádu dorazilo mnoho připomínek jak od městských částí, tak odborů magistrátu, ministerstev, Středočeského kraje či policie.

Například Prahy 10 či 11 navrhly kompenzovat omezení motoristů zavedením MHD zdarma, což by ovšem nebylo možné zařadit do regulačního řádu a muselo by být řešeno zvlášť. Další návrhy zahrnovaly například stanovení výjimky pro vozy na plyn či upřesnění toho, jak bude magistrát o zavedení regulace informovat obyvatele.

Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana se radní k plánu vrátí v následujících týdnech. Magistrát si bude muset nechat externí firmou připravit technickou dokumentaci k plánovaným dopravním omezením. To vyjde na jeden až dva miliony korun, které bude muset město najít v rozpočtu.

V případě nedávno schváleného zákazu vjezdu kamionů nad 12 metrů délky do metropole příprava dokumentace zabrala zhruba půl roku. Není tak pravděpodobné, že by opatření mohlo reálně začít platit v únoru, jak původně avizovala radní pro životní prostředí Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice).

Opatření by se vyhlašovalo pouze v případě nejhoršího stavu ovzduší, takzvaného stavu regulace. Smogová situace se vyhlašuje, pokud alespoň na polovině měřicích stanic překročil dvanáctihodinový průměr škodlivin hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin se nepředpokládá jeho pokles.

Stav regulace meteorologové vyhlašují v případě, že průměr překročí 150 mikrogramů na metr krychlový. Za posledních 12 let byl tento stav v Praze vyhlášen čtyřikrát.