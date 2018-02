O dieselovou Fabii nebyl zájem, proto skončila, říká Škoda Auto. O naftový motor přijde i Rapid

před 1 hodinou

Faceliftovaná Fabia přišla o diesel. Většinu zákazníků to ale trápit nebude, o naftový motor nebyl příliš velký zájem, zní ze Škody. | Foto: Škoda Auto

Škoda Auto zveřejnila fotografie a první informace o modernizované Fabii. Premiéru má na ženevském autosalonu v březnu, prodávat se začne ve druhé polovině letošního roku. Vedle kosmetických úprav je nejzásadnější to, že už se nebude nabízet s dieselovým motorem, k dispozici jsou pouze benzinové tříválce o objemu 1,0 litru. Škoda Auto pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč se rozhodla diesel stáhnout z nabídky a proč to čeká časem také model Rapid.

Škoda postupně odhaluje faceliftovanou Fabii. Současná generace se představila na pařížském autosalonu na podzim roku 2014, nyní přichází v modernizované verzi. Naživo se ukáže na březnovém autosalonu, který se koná v Ženevě.

Fotografie a informace o Fabii jsme publikovali tady. Zvenčí se změnila minimálně. Jak potvrzují první fotografie, má LED přední světlomety i diodové zadní svítilny. Dostane větší multimediální displej a rozšíří se jí nabídka bezpečnostních asistentů.

Tou nejzásadnější změnou je ale to, že z ceníku definitivně zmizí naftový motor 1.4 TDI a Fabia bude mít jen zážehové litrové tříválce ve čtyřech výkonových variantách.

Proč naftový motor skončil? Z prozaického důvodu. Kupovalo si ho málo zákazníků. Škoda Auto uvádí, že v Česku si Fabii 1.4 TDI v roce 2017 koupilo méně než 10 procent zákazníků. Podle statistik Svazu dovozců automobilů se vloni prodalo 21 260 aut, pro Česko se tedy vyrobilo zhruba 2000 naftových Fabií.

Kdyby se v Česku zohledňoval zájem pouze soukromé klientely, bylo by číslo ještě nižší, v řádu procent. Naftovou Fabii si totiž pořizovaly především firmy.

Podobně je na tom Fabia i u sousedů. "V Německu a Polsku se prodeje dieselových motorů pohybují na stejné úrovni jako v České republice, tedy do 10 procent ze všech prodaných vozů. Ve Velké Británii se nachází na úrovni pět procent.

Z dalších zemí lze zmínit například Švédsko a Slovinsko, kde se prodeje naftových motorů pohybují na úrovni jednoho procenta z celkového počtu všech prodaných vozů," říká Vítězslav Pelc, tiskový mluvčí automobilky.

Škoda chce stažení dieselu nahradit jiným způsobem. "Intenzivně se pracuje na konvenčních druzích pohonu, jako je například stlačený zemní plyn, který se vedle hybridních a čistě elektrických vozů postupně objeví jako jedna z vhodných alternativ k dieselovým agregátům," dodává Pelc.

Diesel totiž neskončil jen u Fabie, podle vyjádření Škody o něj přijde i model Rapid, u kterého se jedná o motor 1.6 TDI. Vedle vlažného zájmu o naftovou verzi je totiž problémem i fakt, že aby dieselové agregáty splňovaly zpřísňující se emisní normy, musely by být osazeny finančně nákladnými technologiemi a to by je pak prodražilo.

Už nyní rozdíl mezi Rapidem 1.0 TSI/70 kW a 1.6 TDI/85 kW činí více než sto tisíc korun. S úpravami s ohledem na snížení emisí by byl rozdíl ještě vyšší. "Diesely v tu chvíli přestávají být pro cenově senzitivní zákazníky akceptovatelné," vysvětluje Vítek Pelc ze Škody Auto.

Dodává ale, že s naftovými motory Škoda neskončila, zůstanou v nabídce u vyšších tříd, než je Fabia nebo Rapid.

Test předfaceliftové verze Fabie jsme zveřejnili zde.