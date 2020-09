Pořídili jste, nebo chcete koupit elektromobil? Poradíme, jak se s ním správně sžít

Zažijte si dojezd

Jízda po městě a po dálnici může u celé řady elektrických aut znamenat zásadní rozdíly ve spotřebě, a tím pádem i dojezdu. Ve městě může elektromobil do velké míry využít rekuperaci pohybové energie místo brzdění. To znamená, že se při každém zpomalování jeho baterie dobíjí. Dálnice, kde se auto pohybuje konstantní rychlostí, takovou možnost elektromobilu nepřináší. Některá elektroauta tak mohou po městě jezdit za 10-12 kWh na 100 kilometrů, na dálnici si ale klidně řeknou o dvacet a více. Typicky to platí pro velká elektroSUV, ale i řada městských modelů vykazuje výrazně větší spotřebu při jízdě na dálnici. A pokud mají relativně malou baterii s využitelnou kapacitu do 30 kWh, znamená to, že místo 200 a více kilometrů na jedno nabití, dojedete stěží 150 a to může znamenat důkladné plánování delší trasy

V případě potřeby se pochopitelně vždy dá dojezdu pomoci zvolněním tempa, které dnes často například v Rakousku na dálnicích značky stejně vynucují. Po dálnici tak často významně ušetříte zpomalením na 110 - 120 kilometrů za hodinu nebo ještě nižší rychlost. Nemusí to přitom být spojené s výraznou ztrátou času. Například cesta mezi Prahou a Libercem dlouhá 111 km zabere rychlostí 130 km/h asi 51 minut v případě plynulého provozu, stodesítkou pojedete minut 60. "Kvůli hustému provozu kamionů a jejich vzájemnému předjíždění mám vyzkoušeno, že reálně člověk ušetří na trase Praha - Mladá Boleslav vyšší rychlostí jen dvě až tři minuty," odhaduje elektromobilista Petr Caisl ze společnosti ChargeUp.