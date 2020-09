S elektromobilem na cestách. Vše o veřejném dobíjení aut do zásuvky

Jaké jsou typy veřejných dobíjecích stanic?

Jak už jsme si vysvětlili v jenom z předchozích dílů našeho seriálu, elektromobily se dají dobíjet buď střídavým (AC), nebo stejnosměrným (DC) proudem. Výhodou AC dobíjení je to, že méně zatěžuje baterii, a dobíječky se dají poměrně levně umístit doma nebo do veřejné garáže, také ale trvá o poznání déle. DC dobíjení sice využívá dražší stanice, jeho časté použití nedělá baterii dobře a může tudíž zapříčinit její rychlejší degradaci, je ale o poznání rychlejší. Právě ono by mělo umožnit absolvovat s elektroautem delší cesty.