Vybíráme elektromobil: Výhody, nevýhody a nejlepší auta do zásuvky na trhu

Výhoda: Živý, energický, čistý projev

Projev elektromotoru je bodem, kdy do výběru auta do zásuvky vstupují emoce. Jen málokomu totiž nevyhoví: je tichý a má hladkou akceleraci nepřerušovanou řazením, protože nemívá klasickou převodovku, ale jen jednoduchý redukční převod z elektromotoru na kola. Plný točivý moment je pak dostupný prakticky z nulových otáček, takže elektroauta patří k těm nejživějším účastníkům silničního provozu. Řada lidí určitě ocení i to, že po městě jezdí bezemisně, protože se jim "nekouří" z výfuku.