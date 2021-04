Policejní retro cesta do minulosti: Trabant i žigulík v moderních policejních barvách

Federální vyšetřovatelé provedli domovní prohlídku v newyorském bytě Rudyho Giulianiho, bývalého starosty New Yorku a někdejšího právníka exprezidenta Donalda Trumpa. Prohlídku potvrdil Giulianiho právní zástupce Bob Costello a dodal, že si vyšetřovatelé odnesli několik elektronických zařízení. Podle listu The New York Times (NYT) se jedná o známku toho, že úřady postoupily do nové a agresivnější fáze vyšetřování Giulianiho počínání na Ukrajině. Costello jakákoliv obvinění proti svému klientovi v této kauze odmítl.

Federální úřady se již delší dobu zabývají tím, zda se Giuliani nesnažil nezákonně ovlivnit rozhodování Trumpovy administrativy v roce 2019 ve prospěch jistých ukrajinských činitelů a oligarchů, kteří v té době zároveň pomáhali Giulianimu s hledáním kompromitujících materiálů na Joea Bidena, tehdejšího favorita na zisk demokratické kandidatury na prezidenta.

"Starosta Giuliani nejenže odmítl tato obvinění, ale dvakrát v posledním roce se prostřednictvím svého právníka (…) nabídl, že ukáže jejich naprostou nepravdivost. Tato nabídka byla dvakrát odmítnuta," uvedl v prohlášení Costello. Povolení k prohlídce se podle něj týká jen jednoho údajného incidentu, při němž panuje podezření, že se Giuliani nezaregistroval jako činitel cizí vlády.

Agentura Reuters uvádí, že se policie zabývá Giulianiho činností na Ukrajině asi rok až rok a půl. Podle NYT se vyšetřovatelé snažili získat povolení k prohlídce bytu bývalého starosty řadu měsíců, v čemž se jim však ještě za Trumpovy vlády údajně snažilo bránit ministerstvo spravedlnosti. Po Bidenově nástupu do funkce letos v lednu ministerstvo svoje námitky stáhlo.