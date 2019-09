Náraz na stranu spolujezdce je horší než na řidiče. Řešením by mohl být nový airbag

Německý autoklub ADAC provedl v roce 2016 speciální crash test, při němž zkoušel, co se stane, když dojde k bočnímu nárazu na stranu spolujezdce. Výsledky ukázaly jasné nedostatky v konstrukci nových aut. Kia proto bude do aut nově montovat speciální středový airbag.

Tři roky starý simulovaný náraz byl na první pohled jen drobnou alternací toho, jenž se provádí při testech organizace Euro NCAP. Rána, která přišla na stranu spolujezdce, ale jasně ukázala, že auta nejsou na podobný scénář připravena. Běžně se totiž testují na náraz na stranu řidiče.

Na opačné straně se s bouračkou moc nepočítá. Autoklub, který tehdy zkoušel takový střet simulovat u VW Golf páté a sedmé generace a také u předchozího provedení roadsteru BMW Z4, upozornil na to, že se může stát, že řidič v takovém případě vyklouzne zpod pásu. Airbagy na podobný pohyb ale nejsou uzpůsobené, takže může dojít k ošklivému kontaktu s palubní deskou, částmi sedadel nebo výplní dveří. Hrozí zranění hlavy, hrudníku, kyčlí nebo zad.

U menších aut se stísněnými interiéry je podle tehdejších zjištění ADAC riziko ještě větší. Hrozí dokonce i to, že se vzájemně zraní řidič a spolujezdec, když do sebe vrazí hlavami nebo hrudníky.

Výzkumníci tehdy doporučili jednoduchá i komplikovanější opatření, jak podobným zraněním zabránit. Tím nejjednodušším byla aktivace předpínačů pásů i při bočním nárazu. Posádka by tak zůstala pevně na svých místech. Svou roli může hrát i vyvýšený středový tunel, který zamezí vzájemnému kontaktu, a v budoucnu prý i speciální airbagy.

Centrální airbag ukázal již v roce 2011 americký koncern General Motors, nikdy se ale příliš neujal. Nyní ho podle tiskové zprávy chystá i korejská automobilka Kia a s ní i sesterské Hyundai. Nový ochranný vak je schován v opěradle sedadla řidiče a nafukuje se zcela automaticky při bočním nárazu.

Vzduchový polštář se nafoukne do prostoru mezi řidičem a spolujezdcem a jeho součástí je i speciální díl nazvaný uzda, který má zabránit přílišné deformaci vaku. Podle Kie by měl zamezit poranění hlav osob na předních sedadlech a při bočním nárazu, kdy je místo spolujezdce volné, ochránit řidiče před součástmi interiéru vozidla.

"Odhaduje se, že nový centrální airbag o 80 procent zmírní riziko poranění hlavy v důsledku vzájemného střetu osob na předních sedadlech. Podle statistiky Evropské asociace výrobců automobilů dochází k druhotným škodám při střetech tohoto druhu nebo nárazech do prvků interiéru přibližně v 45 procentech případů," píše se v tiskové zprávě.

Nutno podotknout, že Kia novou technologii nenasadí do aut pro nic za nic. Od příštího roku by měl být boční náraz na stranu spolujezdce pevnou součástí testů organizace Euro NCAP, a bude tak vstupovat do hvězdičkového hodnocení bezpečnosti nových aut.

O tom, kdy se nový bezpečnostní prvek v autech objeví, zatím české zastoupení značky podle vyjádření její mluvčí Kateřiny Vaňkové Jouglíčkové neví. Je ale možné, že by se v první řadě mohlo jednat o novou generaci velkého SUV Sorento, které na trh dorazí v průběhu příštího roku, a bude se tedy muset podrobit testovacím postupům podle nových pravidel.