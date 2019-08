před 2 hodinami

Šofér a cyklista spolu častou vedou souboj o to, kdo bude v práci rychleji, o to, komu bude patřit silnice. Nejzákladnějším pravidlem společného soužití na pozemních komunikacích je ale to, aby se navzájem respektovali a byli si vědomi zranitelnosti jednoho i slepých úhlů druhého. Bez dobrých způsobů to ale nepůjde. V deseti bodech přinášíme základní prohřešky proti pravidlům slušného silničního vychování.