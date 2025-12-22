V jednoduchosti je krása. Nové BMW iX3 jezdí skvěle, sourozenci vedle něj zestárli

Už nějaký ten pátek mnichovská značka slibovala zásadní pokrok ve světě elektromobilů a ta chvíle právě nastala. V serpentinách kolem španělské Malagy jsme s prvním modelem na nové platformě hledali meze přilnavosti a našli je poměrně daleko.
Komu by se snad nová iX3 nelíbila, bude mít v následujících letech trochu těžkou hlavu. V jejím případě jde o první z asi čtyřicítky modelů, které do roku 2028 vzniknou na platformě Neue Klasse (Nová třída) a jejich vyznění bude dost podobné. Tedy nic vyloženě prvoplánového, zato se zjevnými odkazy do minulosti a namíchané způsobem, aby to bylo nové, ale zároveň na první pohled BMW. Změna je to vskutku tak zásadní, že dosavadní modely vedle iX3 rázem působí jako auta z minulé dekády.
Je sympatické, že BMW nenaskočilo na všechny módní trendy, které dnes vídáme jinde. Nenajdeme tu třeba světelnou lištu na pátých dveřích, za což patří poděkování modrobílému logu BMW, které by ve svítící červené barvě vypadalo nepatřičně. Koho na autě světelná show naopak baví, musí se spokojit s přední maskou, která svítí, a to včetně ledvinek.
To nejdůležitější na novince z Mnichova je ale zrakům skryto. Zásadní roli hraje 800voltová architektura s velmi vysokým dobíjecím výkonem, kdy maximum leží na hranici 400 kW a dobití baterie z 10 na 80 procent trvá 21 minut.
S využitelnou kapacitou 108,7 kWh se trakční baterie ostatně řadí k největším na trhu. Aby však současně nezabírala v autě moc místa, plní zároveň funkci podlahy. Bez ní by bylo z auta vidět přímo na silnici, jak se ostatně můžete přesvědčit ve fotogalerii.
Absence klasické podlahy se může jevit jako drobnost, ale šetří místo právě tam, kde to u elektroaut bývá nejvíc potřeba. Vpředu je baterie vůči sedadlu tak nízko, že rozdíl mezi spalovacím a elektrickým autem lze v oblasti nohou sotva postřehnout. Vzadu už vyšší „podlaha“ znát je, ale rozhodně se tu nesedí s koleny pod bradou, jak to většinou u elektromobilů bývá.
K tomu, že to tak je, přispívají i relativně kompaktní rozměry baterie samotné. Uvnitř pouzdra sice najdeme drobné cylindrické články, samotný obal ale tvoří jeden hermeticky uzavřený celek.
Baterie tak není rozdělena do dnes obvyklých menších modulů a nepočítá se ani s tím, že by se někdy opravovala. Na druhou stranu automobilka nepředpokládá, že to bude třeba, její jednotlivé články jsou prý poruchové zcela výjimečně.
Jezdí jako BMW
Testovací trasa přichystaná automobilkou vedla převážně po silnicích plných zatáček. Jakoby tím výrobce chtěl ukázat, že tohle auto jimi dokáže „projet jako BMW“, což byl někdy na přelomu století jeho oblíbený slogan.
Dobrou zprávou je, že auto přesně takový dojem zanechává. Možná i proto, že si vystačí s jednoduchými prostředky. Elektrická novinka se dodává bez vzduchového odpružení, aktivních tlumičů nebo natáčecí zadní nápravy, starost o jízdní dynamiku a stabilitu přenechala čtveřici počítačů.
A je to perspektivní cesta, protože limity pro průjezd zatáčkou jsou nastaveny hodně vysoko. Podvozek je přitom maximálně čitelný, zpětnou vazbu poskytuje i řízení. Jeho naladění je sportovní, ale ani v náznaku prkenné. A to vše v autě s pohotovostní hmotností 2,3 tuny, což se zdá být o to neuvěřitelnější. Konstruktérům se ale podařilo hmotnost perfektně rozložit a díky dvojici motorů (po jednom nad každou nápravou) má iX3 i pohon na všechna kola.
Počítače ale umí i jiné kousky, až dosud vyhrazené jen těm nejluxusnějším modelům. Parádním číslem je třeba hladké zastavení, kdy auto dojíždí do nuly tak, že s sebou na konci necukne.
Nová elektronika a software je nejen o 30 procent lehčí a má o 600 metrů kratší kabeláž než původní iX3, ale současně i dvacetkrát vyšší výpočetní výkon než u odcházejících modelů. Noví bezpečnostní asistenti tak mohou být přesnější, rychlejší a řidiče zbytečně neobtěžovat planými poplachy, což se během jízd skutečně ani jednou nestalo.
Díky většímu výpočetnímu výkonu získala novinka autonomní funkcionalitu úrovně 2. Znamená to, že na dálnici dokáže jet s adaptivním tempomatem bez nutnosti mít ruce na volantu a sama zvládá i změnu jízdních pruhů, to vše do rychlosti 130 km/h. Vlastní zkušenost: Kdo si nenechá i přes opakované varování vysvětlit, že mimo dálnici se ruce na volantu musí držet vždy, tomu vůz jako „nápravné opatření“ autonomní jízdu na půl hodiny zablokuje.
Normovaný dojezd? Někde v rozmezí 678 až 805 kilometrů, což je podle nás zejména v létě dosažitelné, protože konečný účet za nikoliv úspornou jízdu byl na konci dne rovných 20 kWh/100 kilometrů.
A pak je tu také konkurence. S délkou 4782 mm je BMW iX3 o tři centimetry delší než Tesla Model Y, své soupeře si ale patrně bude hledat spíš mezi Mercedesem GLC, Audi Q6 nebo Macanem od Porsche. Cena v konfigurátoru začíná na 1 725 100 korunách, na jaře pak dorazí i levnější verze s jedním motorem.
„Nefoť to, není to v plánu,“ slyšel astronaut z Apolla 8. Přesto stiskl spoušť a změnil pohled lidstva
Nejslavnější fotografie naší planety, která se stala symbolem moderního environmentálního hnutí. Řeč je o snímku Východ Země (Earthrise), pořízeném na Štědrý den roku 1968 posádkou Apolla 8. Neplánovaný záběr „modrého mramoru“ vznášejícího se nad pustým měsíčním obzorem změnil pohled lidstva na vlastní domov a dodnes patří mezi nejsilnější vizuální svědectví, jaké kdy člověk zachytil.
„Nešlo tomu předejít,“ říká psycholog k únosu hocha na Zlínsku. Pro rodiče má pár rad
Únos 12letého školáka na Zlínsku vyděsil nejednoho rodiče. Někteří na sociálních sítí prohlašují, že budou dítě doprovázet častěji do školy, jiní přemýšlí nad chytrými zařízeními, jež by hlásila polohu jejich ratolesti. Ovšem podle dětského psychologa Václava Mertina byly okolnosti únosu chlapce v Halenkovicích tak specifické, že tomu předejít nešlo. Rodičům nicméně poradil, co by měli nyní dělat.
Eutanazii potřebujeme, nerad bych se věšel, říká filozof
„Mám-li nějakou představu pekla, pak to, že ležím v LDN se třemi jinými stařečky, běží televize a já už nemůžu vstát, abych to vypnul,“ říká filozof a spisovatel Stanislav Komárek. Sám patří k těm, kdo volají o povolení eutanázie.
Za produktivní označil Witkoff rozhovory, které vedla ukrajinská delegace
Za produktivní a konstruktivní označil dnes zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff rozhovory, které ukrajinská delegace v posledních třech dnech vedla na Floridě se zástupci Spojených států a Evropy. Vyjádřil se tak na síti X.
Šulc sází gól za gólem. Dvěma trefami zařídil Lyonu pohárové vítězství nad outsiderem
Záložník Pavel Šulc zpečetil dvěma góly vítězství fotbalistů Lyonu 3:0 ve Francouzském poháru nad týmem Saint-Cyr Collonges z regionální soutěže.