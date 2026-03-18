BMW pro příštích padesát let. Z řady 3 se stal elektromobil, na nějž zákazníci čekali

První model elektrické Neue Klasse se do vkusu zákazníků trefil tak, jak to možná ani samo BMW nečekalo. Kvůli SUV iX3 musela maďarská továrna jenom pár měsíců po startu navýšit výrobu, aby uspokojila poptávku. Teď do nabídky přijíždí druhý elektromobil na nové technice, který má ambice při nejmenším stejně velké: sedan i3 je totiž takovou řadou 3 do zásuvky.
BMW řady 3 patří dost možná k nejznámějším německým automobilům vůbec. Loni oslavila 50 let na trhu a není nejspíše nikdo, kdo by alespoň nějakou generaci sedanu či kombi střední třídy někdy nepotkal. Elektrická i3, která ale s aktuální spalovací řadou 3 sdílí jen podobnou velikost a karoserii typu sedan, má tedy minimálně velmi pevné základy, na nichž může stavět.
A to jak ty metaforické, s historickým odkazem, tak i skutečné. Podobně jako SUV iX3 stojí na nové mnichovské 800V architektuře pro elektromobily, která se mimo jiné vyznačuje rychlým nabíjením. Získat dojezd 400 kilometrů za deset minut stání u nabíjecího stojanu, zní pro obchodního cestujícího skoro jako splněný sen. Navíc při aktuálních cenách paliv…
BMW i3 se nabíjí maximálně 400 kW, to umožňuje zmíněná 800V architektura. K tomu připočítejte až 22kW AC nabíjení a samozřejmě funkce V2L, V2H a V2G, při nichž můžete z baterky pohánět elektrospotřebiče, domácnost nebo energii vracet do gridu.
Německá automobilka zatím podobně jako v případě iX3 přišla s jedinou verzí: čtyřkolkou 50 xDrive, která má celkový výkon 345 kW a s NMC baterií o kapacitě 108,7 kWh zvládne až 900 kilometrů. Je to mimochodem zhruba o 100 km více než u SUV, tolik udělá lepší aerodynamika nižšího sedanu.
Podobně jako iX3 budou i elektrický sedan řídit čtyři superpočítače, které dohromady poskytují dvacetkrát vyšší výpočetní výkon než u stávajících BMW. Jeden je určený pro pohon a dynamiku, jiný zase pro asistenční systémy. V Mnichově novému konceptu věří natolik, že jej v budoucnu dostanou všechny modely značky, včetně aktualizací přenášených vzduchem. Auto by tak mělo zůstat aktuální i dlouho po jeho vyrobení.
V porovnání s klasickou řadou 3 je nová i3 jen o kousek větší. Na délku má 4760 mm, na šířku 1865 mm a na výšku 1480 mm. Rozvor náprav je dlouhý 2897 mm, o 46 mm více než u řady 3, což slibuje větší vnitřní prostor. Mimochodem pod přední kapotou nechybí ani frunk.
Stále revoluční je i u druhého modelu rodiny Neue Klasse interiér. Jeho hlavním prvkem je takzvaný BMW Panoramic Vision: černý pás přes celou šířku čelního skla, na který se promítají nejdůležitější informace. Rozdělený může být maximálně na šest částí, každá umí ukazovat něco jiného. Pevně daný je jen prostor přímo před řidičem, kam BMW promítá aktuální provozní informace. Zbytek už je na volbě řidiče či spolujezdce.
Vedle toho může mít i3 také 3D průhledový displej a celé to doplňuje standardní zešikmená 17,9palcová centrální obrazovka natočená mírně směrem k řidiči. U jejího ovládání sází BMW hodně na hlasové pokyny, nechybí ale ani generativní AI nebo možnost přehrávání videí třeba na YouTube při čekání na nabíječce. Hodně reakcí vyvolal u iX3 čtyřramenný volant s dotykovými tlačítky, které se ale rozsvítí jen tehdy, je-li daná funkce dostupná. Nová i3 ho má také.
Vnější design sice vychází ze stylu několikrát zmiňované iX3, zároveň ale přináší poměrně velké množství osobitosti. Třeba ledvinky jsou velmi elegantně zakomponované do jednoho celku s předními světlomety. Samozřejmě mohou být podsvícené. Vzadu jsou světla ve tvaru písmene L protažená až téměř doprostřed víka kufru.
Aerodynamiku vylepšují vysouvací kliky dveří a k dispozici budou až 21palcová kola. To v případě volby ráfků z katalogu divize M, která dodala třeba i možnost příplatku za adaptivní podvozek. Novinkou je také modrá metalíza, tradičně pojmenovaná podle závodního okruhu, v tomto případě Le Castellet ve Francii. Jiné BMW ji nedostane.
Zatímco BMW iX3 se vyrábí v maďarském Debrecínu, sedan i3 zůstane „doma“. Sjíždět bude od srpna z Milbertshofenu na severu Mnichova, kde má značka s modrobílou vrtulí dlouhou výrobní tradici. Ceny zatím automobilka neodhalila, první auta totiž přijedou až v listopadu. Minimálně soudě dle sourozeneckého SUV by ale mohlo jít o velmi zajímavou startovací sumu.
