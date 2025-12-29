Fabia, jak ji neznáte. Verze 130 má pod kapotou skládačku a věc, co žádná jiná Škoda

Je to verze, v niž mnozí možná ani nedoufali. Po letech odříkání totiž Škoda do nabídky Fabie vrátila sportovní model. Zatím nemá loga RS, ale i emblémy 130, odkazující na výročí, které si v téměř uplynulém roce automobilka připomínala, mu sluší. Ještě více pak v kombinaci s upraveným podvozkem, převodovkou a motorem. Jak to celé funguje, jsme zjišťovali v okolí Valencie.
Zatímco v Česku vládne zima a sem tam i sněhový poprašek, ve Španělsku svítí slunce a horské silnice připomínají rychlostní zkoušku připravenou pro rallye speciály. A to je dobře, protože právě tady se nová Fabia 130 cítí jako ryba ve vodě. „Nezapomeňte si zapnout sportovní režim,“ nabádají technici ze Škody Auto před jízdou.
Jak se říká, dobrá rada nad zlato, protože právě v režimu Sport se Fabia 130 chová úplně jinak, než čekáte. Vyniknou úpravy sedmistupňového dvouspojkového automatu DSG, takže změna kvaltů najednou zrychlí a výrazně ubydou prodlevy a nejistota elektroniky, jaký stupeň vlastně zvolit.
Reakce motoru na plynový pedál jsou rychlejší a ostřejší a i řízení je strmější a přesnější. Kopcovitý terén nedělá autu vůbec žádný problém a do zatáček, i těch ostrých, se vrhá vyloženě s nadšením. Stejně tak se jimi i proplétá, v čemž pomáhá podvozek přiblížený k silnici o 15 mm rovněž s řadou konstrukčních úprav. Výrazně méně do řízení zasahují ve sportovním režimu i elektroničtí asistenti na kontrolu prokluzu a stability. Jen občas tak nadšeného řidiče v rozletu trochu přibrzdí nedotáčivost.
Srdcem všech úprav je ale především motor: přeplňovanou benzinovou patnáctistovku zdědila Fabia 130 po variantě Monte Carlo, z níž vychází. Ale řadou úprav a změn technici dosáhli výkonu vyššího o 20 kW.
Celkem má varianta 130 tedy 130 kW při 5750 - 6000 ot./ min a 250 Nm mezi 1500 až 4000 ot./min. Je to trochu jiné spektrum než standardní Monte Carlo. Čtyřválec dostal upravená vahadla nebo sací komoru, tlumič vibrací, který je sice konstrukčně stejný jako u verze se 110 kW, je vyrobený z odolnějšího materiálu. Použití odolnějších materiálů se týká i dalších komponentů.
Motor prý trochu připomíná stavebnici, technici si totiž při jeho konstruování pomohli v koncernových skladech – motory řady EA211 se používají v různých modelech napříč celým světem. Ostatně stejnou 1.5 TSI najdete ve všech evropských modelech Škoda se spalovacím agregátem od Fabie až po Superb.
A tak má čtyřválec ve Fabii 130 třeba těsnění z čínského mildhybridu, některé díly jsou z americké palety koncernu VW, jiné zase z dalších výkonových variant motoru. Jisté je, že v žádném jiném autě stejnou jednotku nenajdete a Škoda vylučuje i použití v jiných vlastních modelech.
A ještě jedno specifikum Fabia 130 má: je to jediný současný model s okřídleným šípem, který má dvojitou koncovku výfuku.
Lepší jízdní zážitek podporují i dynamické změny, a tak umí Fabia 130 maximálně 228 km/h a akceleruje z 0 na 100 km/h za 7,4 vteřiny. Rychlejší Fabii sériově v Mladé Boleslavi ještě nevyrobili, a to by brzy mohlo být ještě lépe. Britský Autocar přišel s informací, že vyloučen není ani příchod plnotučné verze RS. Záležet bude na zájmu zákazníků o verzi 130 i podmínkách na trhu.
Že se k vám blíží Fabia 130, pak poznáte už z dálky. Pětidveřový hatchback má totiž hned několik vzhledových úprav. Jádrem jsou černé doplňky: přední spoiler, zadní difuzor a spoiler, kryty zrcátek, pruh na víku kufru, zatmavená LED světla nebo kola.
Ta mají 18 palců a nad rámec černé ještě kouřovou vrstvu. Tím se odlišují od výchozího Monte Carla. Za nimi pak jsou červené třmeny brzd.
Vzhled doplňují specifické polepy designem odkazující na někdejší Škodu 130 RS, standardně je na výběr modrá, černá nebo bílá metalíza. Červená se dodává za 4700 korun. Mimochodem pomocí katalogu příslušenství si můžete vizuálně verzi 130 téměř udělat i z jiné Fabie, technicky ale pohoříte.
Uvnitř jsou sportovní anatomická sedadla, která výborně podrží v zatáčkách, a volant známý už ze standardního Monte Carla. Kromě toho má auto plnou výbavu: digitální budíky, osmipalcové rádio, couvací kameru, přední a zadní parkovací senzory, dvouzónovu automatickou klimatizaci nebo bezdrátové nabíjení telefonu.
Kolik přesně Škoda vyrobí Fabií 130, nespecifikovala. Půjde ale o několik tisíc kusů, přičemž poptávka je prý zatím více než dobrá. Na českém trhu se auto nabízí za 699 900 korun, oproti verzi Monte Carlo to znamená příplatek 90 tisíc korun. Dražší Fabii nekoupíte.
Konkurence nicméně prakticky neexistuje, třebaže Fabia 130 není hot hatch v úplně pravém slova smyslu. Sportovních hatchbacků totiž na trhu povážlivě ubylo. Mini JCW je jiná cenová i výkonová kategorie, dvoulitrové Polo GTI už z konfigurátoru zmizelo úplně a náhradou bude elektrická verze. Také Alpine A290 je elektromobil, do zásuvky bude určený i chystaný Peugeot 208 GTI.
