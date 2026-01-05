Problémy Elona Muska nekončí. Tesla přišla o pozici jedničky mezi elektromobily

Americkému výrobci elektromobilů Tesla vloni klesl odbyt na 1,64 milionu vozů z 1,79 milionu v předchozím roce. Firma o tom informovala v dnešní tiskové zprávě. Teslu tak v čele světového trhu s elektromobily nahradil čínský konkurent BYD.
Odbyt Tesly se snížil už druhý rok za sebou. Přispěl k tomu mimo jiné pokles poptávky od zákazníků, kteří mají výhrady k politickým aktivitám jejího šéfa, miliardáře Elona Muska.
Tesla se potýká rovněž s rostoucí konkurencí. Společnost BYD už ve čtvrtek oznámila, že vloni zvýšila prodej elektromobilů na rekordních 2,26 milionu vozů z 1,76 milionu v předchozím roce.
V samotném čtvrtém čtvrtletí se odbyt Tesly snížil na 418 227 vozů ze 495.570 vozů před rokem. Zaostal tak za očekáváním analytiků, kteří jej podle průzkumu společnosti Visible Alpha odhadovali na 434 487 vozů, napsala agentura Reuters.
Na odbyt automobilky Tesla ve čtvrtém čtvrtletí mělo negativní vliv rozhodnutí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušit od konce září daňovou úlevu 7500 dolarů (zhruba 155 tisíc Kč) při nákupu elektromobilu ve Spojených státech.
Musk podporoval Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily
Z luxusního paláce do vězení. Madura vozili New Yorkem v obrněné dodávce
Z luxusního paláce v Caracasu do detenčního zařízení v newyorském Brooklynu za necelý den. Převoz venezuelského autoritáře Nicoláse Madura zabral americkým elitním jednotkám asi půl dne. Po přistání v New Yorku pak Madura čekala „projížďka“ po ulicích Manhattanu v obrněné dodávce do detenčního centra v Brooklynu.
Školení o kyberšikaně a další. Soud rozdal tresty za tvrzení, že Macronová byla mužem
Soud v Paříži dnes potrestal povinným školením o kybernetické šikaně a podmínečnými tresty všech deset lidí, kteří se zodpovídali z šíření spekulací, že první dáma Francie Brigitte Macronová se nenarodila jako žena. Informovala o tom agentura AP s tím, že nejvyšší podmíněný trest vězení činí osm měsíců. Prokuratura žádala až roční podmínky.
Cumberbatch jako zoufalý muž, který truchlí. Do kin jde emotivní drama Křídla smutku
Po tragické ztrátě manželky a matky se otec (Benedict Cumberbatch) se dvěma syny snaží znovu najít pevnou půdu pod nohama. Tíživý zármutek dostává podobu obrovské vrány, která se usídlí v jejich domově i myslích. Působivě stylizovaný thriller o smutku, rodinném poutu a naději, která i přes svou křehkost přetrvává, vstoupí do českých kin 29. ledna 2026.
ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci
Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.
Snaha digitalizovat výdej pasů a víz v Česku výrazně kulhá, varuje NKÚ
Konzulární služby, jejichž součástí jsou žádosti o víza a cestovní doklady, se dlouhodobě nedaří převést do fungující digitální podoby. Systémy ministerstev vnitra a zahraničních věcí jsou nedostatečně propojené, což vyžaduje ruční přepisování dat i využívání kurýrů.