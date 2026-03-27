Nehoda nákladních aut uzavřela část Pražského okruhu s Komořanským tunelem

Nehoda dvou nákladních vozů v pátek ráno zhruba na čtyři hodiny uzavřela dálniční Pražský okruh mezi exity 3 a 10 směrem k letišti. Auta tak nemohla projet ani Komořanským tunelem. Jednoho muže zdravotničtí záchranáři odvezli do nemocnice s poraněním hlavy. Kolem 8:00 policie úsek zprovoznila jedním pruhem, místo nehody u exitu 10 auta stále objíždějí mimo dálnici.
„Na Pražském okruhu u Zbraslavi ve směru na letiště zasahujeme u dopravní nehody dvou nákladních vozidel,“ uvedli hasiči na sociální síti X před 6:15. Vyprostili a předali záchranářům jednoho člověka, dodali. Ze zveřejněné fotografie vyplývá, že značně poničená byla po nehodě kabina jednoho nákladního auta.
Záchranáři u nehody ošetřili muže ve věku kolem 50 let, řekl jejich mluvčí Karel Kirs. „Byl transportován na urgentní příjem,“ dodal.
Dálnice se uzavřela před 4:15 mezi sjezdy na Vestec a Zbraslav, uvedlo dopravní centrum. Mluvčí pražské policie Richard Hrdina řekl, že nákladní auto zřejmě zezadu narazilo do vozu se šipkou usměrňující dopravu. „Zjišťujeme příčiny a okolnosti nehody,“ doplnil.
Provoz od Vestce se obnovil jedním směrem, v Komořanském tunelu ho regulují. U exitu 10 před místem nehody auta sjedou z dálnice a pak se na ni za nehodou vracejí. Jak dlouho budou muset řidiči místo nehody objíždět, zatím není jasné. „Odtahy jsou na místě,“ řekl Hrdina před 8:30.
Útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze. Rusku se už dříve nelíbil český postoj
Na budovu Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) v pražských Dejvicích hodil někdo ve čtvrtek večer několik zápalných lahví. Policie o tom v pátek ráno informovala na síti X. Po pachateli pátrá, podezírá ho z trestného činu poškození cizí věci. Ředitel institutu Igor Girenko agentuře TASS řekl, že šlo o celkem šest zápalných lahví, explodovaly tři z nich.
Velryba uvízlá v Německu se osvobodila, ale vyhráno ještě nemá
Velryba, která začátkem týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand, se v noci na pátek dokázala uvolnit. Podařilo se jí dostat do hlubšího koryta, které pro ni vyhloubil vodní bagr. Podle agentury DPA o tom informoval biolog Robert Marc Lehmann, který k mladému keporkakovi ve čtvrtek doplaval a snažil se ho ke korytu navést.
ŽIVĚ Ukrajinské útoky vyřadily 40 procent ruské přepravy ropy, největší zásah v moderní historii
Nejméně 40 procent ruských kapacit pro přepravu ropy je přerušeno, vypočetla agentura Reuters. Je to důsledek ukrajinských dronových útoků. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily 100 dolarů za barel.
Českého mnicha na Srí Lance usmrtil levhart
Třiačtyřicetiletého českého mnicha v národním parku Kumana na Srí Lance usmrtil levhart, napsal v pátek srílanský server Onlanka s odkazem na místní policii. České ministerstvo zahraničí se k tragédii zatím nevyjádřilo.
Ani den bez průšvihu. Guy Ritchie proměnil mladého Sherlocka ve svéhlavého hejska
Osmidílná britská série Mladý Sherlock se pokouší zmodernizovat postavu slavného detektiva pro současnou generaci diváků. Jejím spolutvůrcem a režisérem prvních dvou epizod je Guy Ritchie, jenž ve svých dvou starších filmech Sherlocka Holmese představil jako viktoriánského rváče. Tentokrát ho vykresluje jako přidrzlého adolescenta, který neprožije jediný den, aniž by neporušil zákon.