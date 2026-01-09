Povede se jí to aspoň doma? Škoda bojuje o titul nej auta, v Evropě jí Mercedes předběhl. Šanci má i BMW či Dacia

Pětice finalistů ankety Auto roku v ČR má za sebou testovací jízdy. Automobilky znovu přistavily své novinky a porota mohla v reálném provozu porovnat vše od dostupného hybridního SUV až po prémiové elektromobily. Do hry vstupují velká jména, technické novinky i čerstvý evropský vítěz. Mercedes-Benz CLA vyhrál anketu COTY, kde rovněž bojovala domácí Škoda.
Po prvních testovacích jízdách finalistů ankety Auto roku v ČR je jasno o tom, že letošní ročník nabízí mimořádně vyrovnané a pestré pole uchazečů.
Do finálové pětice postoupily abecedně modely Audi A6, BMW iX3, Dacia Bigster, Mercedes-Benz CLA a Škoda Elroq. Automobilky tak tento týden znovu přistavily své vozy k důkladným testům, aby porota mohla jednotlivé kandidáty porovnat v reálných podmínkách a rozhodnout o vítězi.
Audi tentokrát přivezlo hned tři různé varianty modelu A6. K dispozici byla klasická karosářská verze kombi s názvem Avant s výkonným benzinovým třílitrovým šestiválcem o výkonu 270 kW, dále A6 v podobě plug-in hybridní limuzíny a také A6 e-tron Sportback.
Právě poslední jmenovaný vůz je zajímavý tím, že ačkoliv nese označení A6 a sdílí s ostatními verzemi interiér, technicky jde o zcela odlišný automobil. Stojí totiž na nové čistě elektrické platformě a nemá se spalovacími verzemi společnou techniku.
BMW naopak vsadilo na minimalismus a do testů přivezlo pouze jediný vůz, elektrické SUV iX3. Podle tiskového mluvčího značky Davida Haidingera za tím stojí mimořádné okolnosti uvedení modelu na trh.
„Fakt, že se nám podařilo s novinkou účastnit české ankety, považuji za malý zázrak. Na první jízdy jsme zajistili předprodukční vozidlo z Mnichova a na tyto první testy model objednaný do české flotily. Přitom oficiální spuštění na trhu spolu s lokálními novinářskými jízdami proběhne až v březnu,“ uvedl Haidinger.
BMW tak podle něj stihlo českou anketu doslova na poslední chvíli, do té evropské se nominovat nestihlo a bude bojovat o titul až v průběhu letošního roku.
Škoda k testům přistoupila velmi sebevědomě a přivezla rovnou pět kusů nového elektrického SUV Elroq. Čtyři vozy byly ve specifikaci s větší baterií, model 85, pohonem všech kol a výkonem 210 kW, pátý exemplář zastupoval základní verzi s nižším výkonem (verze 50). Porotci tak mohli vyzkoušet široké spektrum provedení a udělat si komplexní obrázek o schopnostech novinky z Mladé Boleslavi.
Mercedes-Benz měl na testovacích jízdách rovněž velmi pestrou sestavu vozů. K dispozici byly dvě elektrické varianty CLA 250+, jedna výkonnější verze CLA 350 s pohonem všech kol 4Matic a nově také hybridní CLA 200 s patnáctistovkou pod kapotou, která se na českém trhu začala prodávat teprve v prosinci. Porota tak měla možnost srovnat chování stejného modelu s různými druhy pohonu.
Dacia dorazila se dvěma vozy Bigster v odlišných barvách, oba však měly shodný hybridní pohon. Rumunská značka tak sází především na jednoduchost, praktičnost a dobrý poměr ceny a užitné hodnoty, což jsou tradičně její nejsilnější argumenty.
Zajímavou novinkou je i fakt, že Mercedes-Benz CLA se právě v pátek 9. ledna stal Evropským autem roku. Tento úspěch na prestižní mezinárodní úrovni může výrazně posílit jeho pozici i v české anketě a zvýšit očekávání ohledně výsledků domácí soutěže.
Zda se mu podaří navázat na evropský triumf také v Česku, se rozhodne v následujícím týdnu, kdy porota vyhodnotí všechny nasbírané dojmy z testovacích jízd a 10. února oznámí vítěze titulu Auto roku v ČR.
Nebude to ale mít lehké. Mercedesu by se totiž podařil hattrick. Loni vyhrál české hlasování Mercedes-Benz třídy G, předloni to byla třída E od stejné značky. V roce 2023 si odnesla titul Honda Civic, která přerušila dvoje vítězství v řadě pro BMW, konkrétně řadu 3 a i4.
ŽIVĚSilné sněžení v Česku: Doprava zápasí s kolapsem, problémy hlásí i dálnice
Od pátečního rána postupuje od jihozápadu přes západní Čechy k severovýchodu pásmo intenzivního sněžení, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Sněžení a nízké teploty komplikují dopravu v řadě krajů, silničáři jsou v terénu a policie hlásí první nehody.
Policie v kauze Vémoly obvinila další dva lidi, celkem je stíhaných pět lidí
V kauze zápasníka Karla Vémoly, který je stíhaný kvůli organizované drogové trestné činnosti, obvinila policie další dva lidi. České televizi (ČT) to v pátek řekla mluvčí policejní Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. V případu je nyní pět obviněných, čtyři včetně Vémoly jsou podle ČT ve vazbě.
ŽIVĚNastal čas, aby Evropa začala hovořit o Ukrajině také s Ruskem, míní Meloniová
Nastal čas, aby Evropa začala o válce na Ukrajině jednat také s Ruskem, prohlásila dnes podle agentury AFP italská premiérka Giorgia Meloniová. Zároveň se vyslovila pro vytvoření funkce evropského zvláštního vyslance, který by Evropě umožnil hovořit jedním hlasem.
Policie obvinila bývalého poslance Wolfa z maření výkonu úředního rozhodnutí
Policie obvinila bývalého poslance Petra Wolfa z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Na dotaz to potvrdila policejní mluvčí Soňa Štětínská. Jméno bývalého politika neuvedla, je ale zřejmé, že jde o Wolfa. Na posun v kauze v pátek upozornila Česká televize.
Další alarmující zpráva. Rusko nasadilo nejmodernější zbraň, její konstrukce děsí
Rusko v noci znovu zaútočilo na Ukrajině. Tentokrát při masivním útoku nasadilo jednu ze svých nejmodernějších zbraní – hypersonickou balistickou střelu středního doletu Orešnik.