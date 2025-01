Za Octavií se strhla mela. Jaká auta si Češi loni oblíbili, dokonale překvapí

Loňské stoupající prodeje nových aut v Česku se dají přirovnat k návratu starých časů. V roce 2024 se počet nově registrovaných automobilů opět zvýšil. Přibylo jich 231 600, což je historicky vůbec páté nejvyšší číslo. A nejedno překvapení se ukrývá i mezi nejpopulárnějšími modely.

Oproti roku 2023 se v Česku loni prodalo o 10 178 nových aut více. Nárůst je to sice jen nepatrný, potvrzuje ale vzrůstající křivku zájmu o nová auta. Ta výrazně opadla během pandemie koronaviru. Vyplývá to ze statistik, které v úterý zveřejnil Svaz dovozců automobilů (SDA).

Jen těžko může někoho překvapit, že prodeje táhnou firemní zákazníci, kteří loni nakoupili 75 procent, tedy 173 767 nových osobních aut. Právě firemní zákazníci ale také táhli nahoru prodeje elektromobilů, kterým výrazně pomohla po většinu roku nabízená státní dotace pro podnikatele.

Ještě nikdy totiž v Česku nepřibylo na silnicích tolik elektromobilů jako právě loni. Konkrétně 10 933 vozidel (z toho 6490 kusů bylo podpořeno dotací) totiž znamená podíl 4,72 procenta. Velké západní trhy jsou na tom podílově stále lépe, nicméně po paběrkování v předchozích letech je to velký skok vpřed. Jestli ale vydrží i letos, nebo to byl jen efekt dotací, se uvidí až v následujících měsících.

Každopádně důkazem nové popularity aut do zásuvky budiž třeba Tesla Model Y na 22. místě nejprodávanějších nových modelů. Jen těsně se americké SUV nedostalo přes dva tisíce prodaných kusů. I další Teslu, tentokrát Model 3, registrují statistiky vysoko - na 28. místě. Loni se jich v Česku prodalo 1644.

Prodejní čísla zveřejněná SDA tak téměř dokonale kopírují data z ministerstva průmyslu a obchodu o nejžádanějších autech "na dotace". Mimochodem, Škoda Enyaq skončila se 1641 prodanými kusy jen o jednu pozici za Modelem 3. Těchto tří elektroaut se tak jednotlivě prodalo více než třeba Renaultů Clio a Captur, Suzuki S-Cross nebo Fordů Puma a Focus.

Naopak nepřekvapí, že nejprodávanější značkou zůstává Škoda Auto, která dokonce meziročně nepatrně navýšila své prodeje na 78 097 automobilů. Dvojkou trhu je Hyundai, které si také nepatrně polepšilo, na třetí místo se před Volkswagen vyšvihla Toyota. Ta s 18 994 prodanými kusy pomalu dýchá na záda i Hyundai. Pětici pak uzavírá také již tradičně Kia, i když si meziročně pohoršila.

10 nejprodávanějších značek automobilů v Česku za rok 2024

Značka Počet prodaných kusů Změna oproti 2023 1. Škoda 78 097 +0,78 % 2. Hyundai 20 309 +1,20 % 3. Toyota 18 994 +8,94 % 4. Volkswagen 15 555 -17,86 % 5. Kia 10 743 -5,96 % 6. Dacia 9422 +20,33 % 7. Mercedes-Benz 8061 -6,72 % 8. Ford 6601 +16,73 % 9. Renault 5495 +37,03 % 10. BMW 5459 -9,57 %

Skokanem roku je určitě Tesla, která více než zdvojnásobila své prodeje a je za loňský rok patnáctou nejprodávanější značkou s 3716 automobily. Dařilo se třeba také Volvu, které si polepšilo o 66,39 procenta, a sedí dokonce na dvanáctém místě prodejního žebříčku. Z prémiových značek prodejně předskočilo Audi.

Vypíchnout se dají také výraznější nárůsty Citroënu, Dacie, Fordu, Lexusu, Peugeotu nebo Renaultu. Po delší době se zvedla Honda na 1398 prodaných kusů, osvěžené portfolio se vyplatilo také Mitsubishi, které prodalo 812 vozů, a Nissanu, který se vyšplhal na 1291 prodaných aut.

Naopak mezi poražené můžeme za loňský rok zařadit již zmíněný Volkswagen, výrazněji se propadly i registrace Kie nebo BMW. Nedařilo se ani Mazdě, která zapsala o 364 prodaných aut méně, Mercedes-Benz klesl o 581 registrací a také Porsche si pohoršilo podle statistik o 181 prodaných kusů.

Samostatnou kapitolou jsou pak čínská auta. Pokračuje raketový růst popularity MG, které je se 4101 prodanými kusy na 13. pozici mezi značkami s meziročním nárůstem skoro o 58 procent. Táhne ho především malé SUV ZS. Dongfeng, včetně modelů Forthing, se se 147 prodanými vozy konečně dostal přes trojcifernou hranici.

SDA dále registruje třeba pět nových Zeekrů, 38 aut značky SWM, dva Voyahy, 11 elektromobilů Nio, dva Polestary a pět aut patřících značkám koncernu DR Automobiles. Ten je formálně italský, ale prodává pod svými logy auta různých čínských výrobců.

Zatímco mezi značkami je pořadí očekávané, za tradičně nejprodávanější Škodou Octavia se loni děly věci. Češi si totiž evidentně oblíbili SUV od Škodovky, novou dvojkou trhu je Karoq a trojkou Kodiaq. Ten přijel v nové generaci. Čtyřkou se stal Kamiq a až za nimi jsou pátá Scala, a dokonce až šestá je Fabia. Sedmé je pak nejprodávanější zahraniční auto: Hyundai i30 vyráběné ovšem v Nošovicích.

Loni se v Česku prodalo 21 761 lehkých užitkových vozidel, lídrem je značka Renault. Přibylo také 9172 nákladních aut, nejprodávanější je značka Mercedes-Benz, autobusů se prodalo 1331 kusů a ve statistice vede Iveco.

Na 30 330 kusů loni narostl prodej motocyklů, kterým vévodí Honda před čínským CF Moto a Yamahou. Tady je pořadí dlouhodobě stabilní.

Naopak opět poklesl počet dovezených ojetých aut, tentokrát na 140 397 kusů. Největší podíl mají modely ve stáří od pěti do deseti let, následují ojetiny od deseti do patnácti let a ojetiny starší patnácti let. Minimum je naopak těch nejmladších do jednoho roku stáří, průměrně tak mají dovážené ojetiny 10,5 roku. Nejvíce dovezených ojetých osobních aut má značku Škoda, pak Volkswagen a třetí je Ford.