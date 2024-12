Možná jste na ně už zapomněli. Tohle v roce 2024 hýbalo automobilovým světem

Desítky nových modelů, měnící se normy, odchody velikánů... Rok 2024 byl na automobilové události možná až nečekaně bohatý. Vybrali jsme pět témat, která automobilovým světem letos rezonovala nejvíc.

Vypisovat seznam důležitých nových modelů, to by vydalo patrně na samostatnou knihu, protože rok 2024 na ně byl skutečně bohatý. Místo toho tedy připomeňme jasný trend: zlevňující elektromobily. Renault ukázal R5 a na podzim i technicky příbuznou, ale o kousek větší R4, Hyundai se blýskl modelem Inster a Stellantis vypustil technicky několik příbuzných malých aut jako Fiat Grande Panda nebo Citroën ë-C3.

Všechno jsou to elektromobily se základní cenou mezi 600 až 700 tisíci korunami. V porovnání s podobně velkými spalovacími modely je to pořád vysoká cena, ale na elektromobily se jedná o docela razantní zlevnění. Nižší ceny mají už také rodinné elektromobily, ty pořídíte klidně od 800 tisíc jako Škodu Elroq. automobilky také neustále vylepšují použitou techniku.

Novinek bylo samozřejmě mnohem více, všechny se ale do pár odstavců vejít nemohou. A vybrat pět důležitých témat rovněž nebylo nic jednoduchého.

1. Evropská cla na elektromobily z Číny

Na podzim roku 2023 Evropská komise oznámila, že zahájila vyšetřování výrobců elektromobilů v Číně. Důvodem byl strach, že čínské státní dotace umožňují vyrábět elektroauta výrazně levněji než v Evropě, což následně snižuje i jejich cenu při dovozu na starý kontinent. A tím se křiví trh. Následně v červenci zavedla dočasná cla a na konci října 2024 pak cla definitivní. Navíc nad rámec již existujících deseti procent.

Neplatí přitom jen pro čínské automobilky, ale všechny značky, které v Číně elektromobily vyrábějí a dovážejí do Evropy. Výše je různá. Třeba Tesla díky spolupráci s úřady vyvázla se 7,8 procenty, ale takový SAIC vyrábějící modely MG dostal masivních 35,3 procenta. Automobilky přirozeně řeší, kdo dovozní cla zaplatí. Některé zatím zdražení pro koncové zákazníky vylučují, jiné ho ale opatrně připouští.

2. Boj o Euro 7 skončil

Ačkoliv flotilové emisní limity pro rok 2025 zůstávají přísné a automobilky musí prodávat více elektrických, nebo alespoň elektrifikovaných aut, jednu dobrou zprávu rok 2024 přinesl. Evropští politici nakonec schválili emisní normu Euro 7 v daleko méně přísné podobě, než jak se zprvu zdálo. Důkazem budiž i fakt, že šéf Škoda Auto Klaus Zellmer opakovaně prohlašoval, že pokud by Euro 7 prošlo v nejpřísnější podobě, znamenalo by to okamžitý konec aut jako Fabia, Scala nebo Kamiq. To nyní nehrozí, naopak jejich životní cyklus se možná ještě protáhne.

Kromě méně drakonických emisních limitů evropští politici také odhlasovali, že pro zavedení Euro 7 bude delší časový rámec (2,5 roku od vstupu normy v platnost u nových modelů osobních aut), než se původně počítalo. Například limity výfukových plynů by v přijaté kompromisní verzi měly zůstat na úrovni normy Euro 6, opatření ale mají nově snížit emise z pneumatik a brzd.

3. Smutný konec ženevské tradice

Ještě před pár lety by si ženevský autosalon nenechala ujít jediná velká automobilka. Zatímco přehlídky v Paříži či Frankfurtu bojovaly o přízeň automobilek už řadu let, neutrální Ženevě se až do pandemie koronaviru dařilo držet vysoký standard. Jenže v roce 2020 pořadatelé akci ukončili ve chvíli, kdy už spousta značek měla postavené stánky. Pak se řadu let autosalon nekonal, přešel do katarských rukou a letos se po pěti letech konečně vrátil.

Ze ženevského autosalonu ale zůstalo jen to jméno, protože nová auta prezentovalo všehovšudy sedm značek. Výstava se smrskla do dvou hal a navštívilo ji jen 168 tisíc lidí. Před pandemií to bylo klidně třikrát tolik. Když v červnu pořadatelé oznámili, že to byl ročník poslední, asi se tomu nelze moc divit. Peníze, nezájem automobilek i návštěvníků… Sesterská akce v Dauhá by se měla v roce 2025 odehrát, Evropě ale zůstane jen podzimní střídající se dvojice Paříž - letos mimochodem až nadprůměrně zajímavá - a Mnichov.

4. Zemětřesení v evropských automobilkách

Tématem podzimu byla kromě dodatečných cel na elektroauta z Číny také situace ve Volkswagenu. Ten se nenachází v dobré finanční situaci a nejen německá média ve velkém spekulovala o zavření až tří továren a rušení tisíců pracovních míst. To vše se samozřejmě nelíbilo odborům, které naopak požadovaly zvyšování mezd a další záruky. Obě strany jednaly dlouho, zaměstnanci také stávkovali, nakonec ale těsně před Vánoci došlo ke kompromisu.

Volkswagen bude radikálně šetřit, ale nebude zavřená žádná továrna a ani by mělo dojít k propouštění. Šéfka odborů Daniela Cavallová také uvedla, že došlo k uzavření dlouhodobé mzdové dohody, zaměstnanci mají svá místa garantovaná do roku 2029. Dohoda ale obsahuje třeba i to, že místo zaměstnanců odcházejících do důchodu nebudou hledány náhrady, takže pracovní místa do konce dekády reálně zaniknou - údajně jich bude přes 35 tisíc -, ale ne cestou přímých výpovědí. Sníží se také výrobní kapacity o 700 tisíc aut, byť úplné zavření tedy továrnám nehrozí.

Z hodiny na hodinu také počátkem prosince skončil jeden z nejmocnějších lidí v autoprůmyslu - šéf Stellantisu Carlos Tavares. Jeho konec v roce 2026 byl oznámený už dříve, ale mělo k němu dojít až po nalezení nástupce. Toho firma stále hledá, ale Tavares i kvůli neuspokojivým prodejům v USA skončil hned. Nástupce bude známý v první polovině roku 2025.

5. Odešla slavná designérská jména

V roce 2024 také automobilový svět opustila velká designérská jména. V březnu zemřel v nedožitých 86 letech italský návrhář Marcello Gandini, otec Lamborghini Miura, Lancie Stratos, Citroënu BX nebo Renaultu Supercinq. V září ve věku 90 let zemřel neméně slavný italský designér Bruno Sacco.

Ten byl neodmyslitelně spjatý s automobilkou Daimler-Benz, do níž po škole nastoupil a v roce 1999 z ní odešel do důchodu. Jeho dílem jsou třeba Mercedesy W126, W201 nebo W124. Bývalého designéra Rolls-Roycu Iana Camerona v červenci zabil útočník nožem přímo v jeho domově. Britovi bylo 74 let a stojí třeba za tvary prvního novodobého Phantomu nebo menšího modelu Ghost.

Designérské události můžeme zakončit trochu pozitivněji, Slovák Jozef Kabaň totiž na jaře nečekaně zamířil z koncernu Volkswagen k čínské značce SAIC. Bude tak dohlížet mimo jiné na tvary automobilů MG.