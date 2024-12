Ceny dálničních známek 2025: Rakouská stoupla výrazně, nejvíc zdražilo Slovensko

Rychlé cestování autem bude od příštího roku stát zase o něco víc peněz. Dálniční známka zdraží nejen u nás, ale i u sousedů v Rakousku a na Slovensku. Tentokrát se ceny pohnou víc, než bývá obvyklé.

V Česku se od ledna ceny dálničních známek poprvé navýší podle automatické valorizace, která je vypočítána z vývoje inflace a délky dálniční sítě. Od začátku roku tak podraží všechny druhy známek - jednodenní o desetikorunu na 210 korun, desetidenní o 20 Kč na 460 Kč, měsíční zdraží o 30 Kč na 460 Kč a roční bude stát 2440 korun, oproti loňsku o 140 korun více.

I nadále běží roční lhůta od okamžiku nákupu známky, není tedy limitována konkrétním kalendářním rokem. Platnost známky lze odložit maximálně o 30 dní, nákup za současnou nižší cenu se tedy vyplatí jen v případě, kdy platnost staré známky končí někdy do první poloviny února. Bezemisní vozidla s elektrickým či vodíkovým pohonem budou moci dálnice nadále využívat zdarma.



V sousedním Rakousku mají k dálničním známkám tradiční přístup, kromě té elektronické stále ještě nabízejí fyzickou vinětu k vylepení na okno. Také platnost je pevně daná - od prosince předchozího roku do ledna roku následujícího, celkem tedy 14 měsíců. I když dlouhá léta platilo, že ceny známek v Rakousku stoupaly spolu s inflací, od loňska bylo toto pravidlo zrušeno. A tak zatímco v letech 2023 a 2024 zůstala cena ročního kuponu stejná, pro příští rok se zvedne rovnou o 7,7 procenta. Nově vyjde na 103,80 eura, a poprvé tak překonává stoeurovou hranici.



Obdobně se zvýší i ceny pro turisty vyhledávanější krátkodobé kupony - jednodenní z 8,60 na 9,30 eura, desetidenní z 11,50 na 12,40 eura a dvouměsíční z 28,90 na 31,10 eura.



Vypravit se na rakouskou dálnici bez zakoupené známky se krajně nedoporučuje, kromě rozmístěných kamer hlídají dodržování pravidel i fyzické hlídky, které obvykle v blízkosti hraničních přechodů neváhají svést celou dálnici na přilehlé parkoviště, kde zkontrolují doslova každé jednotlivé auto. Kdo si kupon koupit zapomněl, dostane na místě možnost pořídit "náhradní" za 120 eur. Teprve když řidič odmítne, hrozí mu pokuta od 300 do 3 tisíc eur.

Pokud někdo častěji míří na Slovensko, možná nově přehodnotí nákup celoročního kuponu. Ten totiž příští rok podraží o rovnou polovinu, z 60 na 90 eur. Mezi dovolenkáři oblíbená jednodenní známka zdraží o 2,70 eura na 8,10 eura. Naopak ušetří ti, kterým k cestě na dovolenou a zpět stačí desetidenní kupon - ten totiž meziročně zlevní z 12 na 10,80 eura. Cena měsíčního kuponu se zvyšuje o pouhých 10 centů na 17,10 eura.

Povinnost zakoupit na Slovensku známku mají nově i auta s ukrajinskou SPZ, pro která platila od začátku války výjimka. Ta bude novelou zákona k 1. lednu 2025 zrušena.



Zatím beze změny zůstávají ceny dálničních známek ve Slovinsku - roční vyjde na 117,50 eura, měsíční na 32 a sedmidenní na 16 eur. To však ještě nemusí nic znamenat, v minulosti země zdražovala až se začátkem turistické sezony. Mohlo by tomu tak být i příští rok, kdy lze očekávat, že Slovinsko konečně zavede také jednodenní známku, jak to členským státům ukládá nařízení Evropské komise.



Slovinský systém výběru dálničních poplatků je mezi turisty pravidelně podrobován kritice. Kromě toho, že jsou kupony dost drahé, chybí mezi nimi v jiných zemích obvyklý desetidenní. Kdo tedy jede na týden například do Chorvatska, musí si obvykle pořídit dva týdenní nebo rovnou měsíční kupon.



Kromě toho má výběr poplatků v této zemi další zvláštnost - neodvíjí se jen od hmotnosti auta, ale i od výšky kapoty nad předním kolem. Pokud totiž v této části vozu dosahuje 1,3 metru a více, platí se za známku dvojnásobná sazba. Týká se to zpravidla majitelů mikrobusů, jako například VW Transporter, Citroën Jumper nebo Renault Master. Stoprocentní přirážku platí třeba i retro Volkswagen ID.Buzz.



Vydělat na prodeji elektronických dálničních známek se snaží celá řada firem, obvykle si za ně určují až dvojnásobné částky. Jejich stránky bývají mnohdy profesionálnější než ty, které nabízejí známky oficiálně, v internetovém vyhledávači navíc zaujímají přední místa, protože si je mohou dovolit zaplatit. Před nákupem se proto vyplatí zkontrolovat, zda nákup skutečně probíhá v e-shopu provozovatele dálnice. Cena za známku nemá být vyšší, ani by neměly být účtovány žádné manipulační poplatky.