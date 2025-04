Norsko vzalo na auta bič, ale taky cukr. Elroq tu vyjde na 630 tisíc i bez dotací

Jak by v Česku mohla vypadat elektromobilita, kdyby to s ní stát myslel opravdu vážně? Norský příklad ukazuje, že změna může být rychlá a lidé ji mohou vítat.

Pohled do norského ceníku automobilky Škoda je rozhodně důvodem k zamyšlení. Letošní novinku, kompaktní bateriový Elroq, tu inzerují za cenu od 299 900 norských korun, což je podle aktuálního kurzu 629 790 korun českých. V tuzemsku přitom ceny Elroqu začínají od 799 tisíc Kč. V obou případech jde o verzi s 52 kWh baterií v modré barvě, rozdíl je pouze v kolech. Norským motoristům na jejich "levném" Elroqu musí stačit černá ocelová, Češi za své peníze dostanou navíc litá.

Obdobně lákavá je i cenovka většího Enyaqu. V přepočtu jej lze pořídit už za 862 680 Kč, v Česku je jeho základ lehce nad milion.

Tím je však norská nabídka mladoboleslavské značky u konce. Spalovací ani hybridní auta si už objednat nelze, od letošního roku se to nesmí. Výjimku mají jen užitkové modely, ty ale Škoda nevyrábí.

Pro automobilku to ale nepředstavuje problém, protože prodeje škodovek se spalovacím motorem v Norsku rok od roku klesaly, jak potvrzuje tisková mluvčí značky Michaela Sklenářová. "Loni jsme zde prodali 6500 aut, z toho bylo jen 1140 spalovacích. Prodejní cíle tak zůstávají i po ukončení nabídky spalovacích aut na stejné úrovni jako v minulosti, protože do statistik začne promlouvat nový elektrický Elroq," konstatuje Sklenářová s tím, že pro automobilku představuje Norské království čtvrté největší odbytiště bateriových vozů.

Zatímco Středoevropan si konec "fosilů" málem neumí ani představit, v Norsku se obešel bez větších debat. Nákup elektroauta je totiž pro místní po všech stránkách natolik výhodný, že jsou ochotni mu leccos odpustit. "Faktem je, že Norsko zatížilo vysokými daněmi nejen spalovací auta samotná, ale i palivo, takže pořízení i provoz vozu na benzin nebo naftu leze i relativně bohatým Norům hodně do peněz," konstatuje cestovatel a propagátor úsporné jízdy Marek Tomíšek, který je v této zemi častým hostem.

Obrázek, jak vysoké daně na auta produkující lokální emise Norsko vybíralo, si lze udělat z doprodeje loňských modelů. Například Škoda má na skladě stále ještě několik Kodiaqů, jejichž cena začíná v přepočtu na 1,5 milionu Kč. V Česku lze přitom stejný vůz pořídit za milion.

Naopak elektrická auta jsou v Norsku stále ještě zvýhodněna, i když podpora není tak vysoká, jak bývala ještě před pár lety. Od roku 2023 království vrátilo na bateriová auta do hry DPH ve výši 25 procent, avšak pouze z částky, která převyšuje 500 tisíc norských korun. V případě nejlevnějšího Elroqu se tak DPH v Norsku neplatí vůbec, u dražších verzí pak jen z malé části kupní ceny.

Co však platí všechna nově prodaná auta bez výjimky, je daň z hmotnosti. Všechna kila nad půl tuny jsou zatížena sazbou 14,44 norské koruny, v průměru se za nové elektroauto v Norsku do královské kasy vybírá 18 tisíc. I tak jsou zde bateriové vozy podstatně levnější než v Česku, kde stát vybírá paušálně 21 procent DPH, aniž by druh pohonu nějak rozlišoval.

"Ten rozdíl je znát okamžitě," odpovídá Marek Tomíšek na otázku, jak se liší život majitele elektrického auta v Norsku od českých reálií. "V Norsku je mnohem rozvinutější infrastruktura dobíjecích stanic, nabíjení se nemusí vůbec plánovat. Je to tak, že když někde po cestě zastavíte, většinou tam i dobijete," konstatuje.

Co Tomíška ale zaujalo nejvíc, je nesrovnatelně větší množství stanic na pomalé AC dobíjení. "Ve skutečnosti těch rychlých DC stanic není tolik potřeba, protože i elektromobil většinu času jen někde stojí. V norských parkovacích domech má každé stání svoji AC zásuvku, takže si auto pohodlně nabijete během parkování a po cestě už se s tím nemusíte zdržovat," vysvětluje cestovatel. A zároveň si pochvaluje i ceny. "Levnější nabíjení už mají jen ve Švédsku, kde kilowatthodina u Superchargeru Tesly vychází na 7,50 koruny. V Norsku je ale jen o korunu dražší."

Zbývá dodat, že v zemi, která vyrábí 90 procent energie z vodních elektráren, je i velmi levný proud pro domácí dobíjení. Cena silové elektřiny na jihu země dosahuje v přepočtu necelé 2 Kč/kWh, ve střední a severní části Norska je pak ještě zhruba poloviční. Zbývá dodat, že úřady elektřinu domácnostem doplácejí, pokud její cena přesáhne hranici 93,25 øre/kWh včetně DPH, což je na české koruny 1,95 Kč/kWh.