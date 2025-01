"Až dosud jsme je testovali špatně." Nová studie přisuzuje bateriím delší život

Každodenní provoz elektromobilu má na degradaci lithium-iontových baterií mnohem menší vliv, než se dosud předpokládalo. Pokud majitel svůj vůz používá běžným způsobem, život trakční baterie si prodlouží až o 38 procent, ukazuje společná studie americké Stanfordské univerzity a Národní urychlovačové laboratoře SLAC.

Standardní testovací procedura baterií elektromobilu v laboratoři probíhá tak, že články jsou vybíjeny a následně znovu nabíjeny konstantní rychlostí. Tento cyklus se mnohokrát opakuje v rychlém sledu, aby bylo vůbec možné dojít k závěrům ohledně životnosti baterie během relativně krátké doby.

Podle výsledků studie zveřejněné na stránkách odborného časopisu Nature Energy to však není dobrý způsob, jak předpovědět skutečnou životnost trakční baterie elektromobilu, zejména v případech, kdy je auto používáno běžnými uživateli.

"Baterie elektromobilů jsme až dosud netestovali správným způsobem," říká k závěrům výzkumu Simona Onoriová, jedna z jeho vedoucích postav. "K našemu překvapení praktická jízda s častým zrychlováním a brzděním, které zároveň baterie trochu dobíjí, pauzami na nákup i hodinami odpočinku, kdy auto parkuje u domu, pomáhá baterie udržet při životě déle, než jsme si na základě standardních laboratorních testů dosud mysleli."

Výzkumníci zkoumali celkem 92 lithium-iontových akumulátorů po dobu více než dvou let, na které si přichystali čtyři uživatelské profily: od konstantního vybíjení, které odpovídá laboratorním podmínkám, až po dynamické vybíjení založené na skutečných jízdních datech. Ukázalo se, že čím byl profil blíž reálnému užívání auta, tím vyšší očekávané životnosti na konci testu baterie dosáhly.

Studie přinesla i zcela překvapivý objev - dokázala souvislost mezi krátkodobou ostrou akcelerací a pomalejší degradací baterie. Až dosud se mělo za to, že prudké zrychlení, které náhle odčerpává velké množství energie, bateriovým článkům naopak škodí. Výzkum ale ukázal, že právě takové řidičské návyky jejich životnost prodlužují.

"My, baterioví inženýři, jsme předpokládali, že cyklické opotřebení je pro životnost baterie mnohem významnější než úbytek kapacity způsobený jejím stárnutím. To ale většinou platí pro elektrická vozidla využívaná pro komerční účely, jako jsou třeba autobusy nebo dodávky, které jsou v provozu mnohem více a prakticky neustále se buď dobíjejí, nebo vybíjejí," říká Alexis Geslin, jeden ze tří autorů studie. "U spotřebitelů, kteří své elektromobily používají k cestám do práce, k vyzvednutí dětí ze školy nebo pro jízdu za nákupy, je hlavním důvodem degradace baterie čas, nikoliv její používání" vysvětluje Geslin.

Výrobci automobilů se obvykle zdráhají uvádět přesnou životnost baterie, v souvislosti se současnými lithium-iontovými články se nejčastěji hovoří o jednom tisíci nabíjecích cyklů. V praxi však situace, kdy je baterie dobita na plnou kapacitu a následně zcela vybita, nastává jen zřídka.

Navíc se baterie elektromobilu při jízdě dobíjí s každou decelerací, takže krátkodobých dobíjecích cyklů může být tisíc třeba i během jedné jízdy. Záruka 8 let nebo 160 tisíc kilometrů, kterou na trakční baterii poskytuje například Škoda, je ale signálem, že automobilky ve skutečnosti počítají s životností mnohem delší.