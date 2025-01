Vypadá takhle vaše auto? Za sníh na registrační značce můžete přijít i o řidičák

Sníh spolu s ledovkou a náledím způsobuje problémy v automobilové dopravě. Nejen že se silnice místy mění v kluziště, spousta řidičů vyráží se sněhovou pokrývkou střechy, oken či světel. Lenost očistit si pořádně auto se ale nevyplácí a může přijít draho.

Kdo nemá garáž, zná to v zimě velmi dobře. Večer zaparkuje a do rána má auto kolikrát kompletně pod sněhem. Zbavit auto sněhu a ledu zabere klidně i půl hodiny. Spousta řidičů si z lenosti a "nedostatku času" vyhrabe jen průzor v čelním skle, aby viděli před sebe, a zbytek auta "tak nějak opadá při jízdě". Za takový přístup ale hrozí problémy s policií.

Podle zákona totiž řidič nesmí "řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran". Zároveň také nesmí "řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích".

Ačkoliv trestné body za porušení těchto pravidel nehrozí, pokuta ano. Pokud vás chytnou s neočištěným autem policisté. Na místě to lze vyřešit domluvou, ale můžete dostat pokutu až 1500 korun (dříve to byly dva tisíce), ve správním řízení je to od dvou do pěti tisíc korun. A když už vám na pokutě nezáleží, ohrožujete jízdou se zasněženým autem sebe i řidiče okolo.

Správně očistit tak musíte nejen všechna skla, světla a zrcátka, ale také odhrnout veškerý sníh z kapoty, střechy (padající sníh a zmrazky ze střech aut jsou třeba na dálnici extrémně nebezpečné) a dalších částí karoserie. Především u velkých SUV může to poslední být docela problém, protože s malým smetáčkem na střechu zkrátka nedosáhnete. Jak na očištění auta od sněhu, se nakonec můžete podívat i v našem videu.

Jak se postarat o auto zapadané sněhem | Video: Martin Frei, Jakub Zuzánek

Kapitolou sama pro sebe je pak čistá registrační značka. Tam je totiž pokuta mnohem vyšší než v případě neočištěného auta. Na silnici totiž nesmí auto, jehož registrační značka je "zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost". Platí to samozřejmě nejen pro sníh a led, ale ostatní možnosti zakrytí a znečištění značky teď nechme stranou.

Po novele zákona o provozu na pozemních komunikacích platnou od loňského roku se postih za jízdu se zakrytou registrační značkou zpřísnil. Opět za to nehrozí odebrání bodů, pokuta jde ale rovnou do správního řízení. Její výše je od čtyř do deseti tisíc korun. Především ale můžete přijít o řidičské oprávnění na šest až osmnáct měsíců.

U stojícího auta zakrytá značka nevadí, naopak při jízdě nepomůže ani výmluva na to, že značka zapadala až během ní. Zvláště v hustém sněžení je tak potřeba čitelnost registrační značky kontrolovat.

Teoreticky pak můžete zasněženým autem způsobit ještě jeden přestupek. Jak jsme již uvedli, podle zákona musí být auta vyjíždějící na silnici očištěná tak, aby řidič v nich neohrozil sebe a další účastníky silničního provozu.

Zároveň by ale neočištěné auto mohlo porušit ještě paragraf 23 silničního zákona, konkrétně pak odstavec 3. Ten totiž říká, že "vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci".

Podobně jako v případně neočištěného auta hrozí i tady pokuta na místě do 1500 korun. Vyřešit přestupek je ale možné i domluvou. Ve správním řízení je pak pokuta od dvou do pěti tisíc korun.