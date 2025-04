Tady může Evropa jen tiše závidět. Čínský autosalon šokuje, ale ne tak, jak čekáte

Jestli by se mohla Evropa od Číny naučit jen jedinou věc, je to pořádání velkých autosalonů. Zatímco tradiční akce v Ženevě, Paříži nebo Frankfurtu nad Mohanem strádají, nebo už úplně skončily, Šanghaj a Peking se pravidelně střídají na pozici největšího autosalonu světa. A ač si to leckdo neumí představit, je skutečně co závidět.

Po celé Šanghaji jsou desítky poutačů, v metru mířícím na výstaviště už se první den - tradičně určený hlavně novinářům - nedá hnout. Autem to raději ani nezkoušejte, z centra do veletržního komplexu je to sotva 25 kilometrů, ale cesta kvůli obrovským zácpám, navzdory místy i čtyřproudým komunikacím, zabere hodně přes hodinu. Metrem počítejte kolem 40 minut. Související Čína funguje úplně jinak, říká šéfdesignér Kabaň. A odhalil nové MG s jeho podpisem 8 fotografií Výstavní komplex v Šanghaji je obrovský, auta a díly jsou vystavené v osmi halách. Většinou dvoupatrových. Kdo by chtěl projít všechno, pořádně se zapotí. Na klasické novinářské visačky zapomeňte, tady už je všechno elektronicky na fotku obličeje. A vedle novinářů jsou tu v obrovském množství různí influenceři, točící klidně na tři telefony najednou. Uvnitř je všechno tak, jak si Evropan pamatuje z autosalonů v Ženevě, Paříži nebo Frankfurtu nad Mohanem ještě před několika lety. Stánky jsou obrovské, nápadité, všude stojí plno konceptů a i hostesky, svůdně se smějící v okamžiku, kdy uvidí fotoaparát, ještě sem tam čínské značky vytáhly. Autor těchto řádků byl naposledy na šanghajském autosalonu před šesti lety. A je šokující, jak razantně se obsah výstavních hal změnil. Pryč je doba okopírovaných evropských nebo japonských aut, dneska byste jich od čínských značek napočítali na prstech jedné ruky. Navzájem je si řada aut velice podobná, už ale nejde o kopie zavedených modelů. Většina má navíc elektrický nebo alespoň plug-in hybridní pohon, případně jde o modely s prodlužovačem dojezdu. Spadají zkrátka mezi takzvaná NEV, nová energetická vozidla, jejichž nákup je dotovaný a třeba v Šanghaji je pro ně jednodušší získat registrační značku. A kdyby toho nebylo málo, cenu výrazně dolů tlačí i automobilky samotné. Související Místo arogance spolupráce. Volkswagen v Číně mění myšlení, Audi už nemá čtyři kruhy 30 fotografií Je vidět, že cenová válka o čínského zákazníka výrazně pročistila nabídku obrovského množství značek. Jestliže před šesti lety nové značky rostly, s trochou nadsázky, na výstavišti přes noc, letos je tu vlastně jen jedna: koncern Chery založil odnož Himla, podle pohoří Himálaj, zaměřenou na pick-upy. Kromě ní třeba pod stejnou střechu patří Jaecoo a Omoda, známé i z českého trhu, Exeed či iCar. A také samotné Chery, které s SUV Tiggo několika velikostí poháněné benzinovým i plug-in hybridním pohonem ještě letos vstoupí i na český trh. Související Norsko vzalo na auta bič, ale taky cukr. Elroq tu vyjde na 630 tisíc i bez dotací 10 fotografií Vůbec Čech najednou poznává mnohem více značek než dříve. Obrovský stánek má třeba čínská jednička BYD, který na domácím trhu propaguje populární postavička opičího krále, naopak o něco skromněji vypadá expozice MG s konceptem Cyber X. Nechybí ani Dongfeng se sympatickým elektrickým SUV Nammi 06 nebo vládní Hongqi, které začíná svou českou pouť v těchto dnech. Jeho opulentní sedan pro čínské politické špičky s přeplňovaným osmiválcem ale v nabídce pochopitelně nebude. O co zajímavější byly expozice čínských značek, o to smutněji působily ty výrobců známých i z Evropy. Vůbec se letos neprezentoval koncern Stellantis, který se v Číně potýká s masivním prodejním propadem. Přitom Citroën ZX patří k pionýrům lokální mobility. Ani ještě nedávno populární Jeep na výstavě není. Chyběly i Hyundai a Kia, Jaguar Land Rover a kromě Bentley a Porsche také všechny známé luxusní značky. Ferrari, Maserati, Lamborghini nebo Rolls-Royce… Ani Tesla, která přitom v Šanghaji dokonce vyrábí, ale potýká se také s propadem prodejů, stánek nerozbalila. Z českého pohledu nepřekvapí absence Škody, která sice spolu s místním gigantem SAIC nadále lokálně vyrábí, ale prodeje se propadávají stále níže a níže. Související Auto pro fanoušky koček a snadného parkování lákavě zlevnilo. Videotest Dongfengu Box 44 fotografií Zachránit své pozice se snaží německé automobilky, pro které byla Čína ještě nedávno prodejním rájem. Mercedes sice propouští, ale velký stánek v Šanghaji stejně má. Hlavní hvězdou je kromě několika verzí třídy G také koncept nové elektrické dodávky Vision V, která nahradí už trochu přesluhující současnou generaci. BMW se snažilo zaujmout novým Art Carem, jinak ale ukázalo jen známé koncepty Neue Klasse. Audi pak pro Čínu stvořenou značku AUDI s kapitálkami místo čtyř kruhů. Volkswagen představil tři koncepty ID blízké sériové výrobě speciálně vyvinuté pro Čínu, o které byl první den výstavy nebývalý zájem. Související Jediný Číňan milovaný Českem. MG HS dospělo a moc nezdražilo, občas zní jako tamagoči 41 fotografií Nissan a Mazda zase ukázaly, jaká je pro zahraniční značky momentální cesta k čínským zákazníkům: vzít a upravit některý lokální model. Mazda u liftbacku EZ-6 i nového SUV EZ-60 vsadila na modely Deepal, patřící pod Changan, Nissan si u sedanu N7 i Pick-upu Frontier Pro vybral Dongfeng. Ve všech případech jde o elektromobily, případně plug-in hybridy nebo modely s prodlužovačem dojezdu.