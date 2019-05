před 14 minutami

Dnešnímu trhu s novými auty přesvědčivě vládnou SUV. Není to však tak dávno, kdy místo na výsluní držela MPV. Velkoprostorové vozy však postupně své pozice vyklidily a jedno po druhém končí v nabídkách jednotlivých automobilek. Tam je postupně nahrazují osobní dodávky. Přesto i pro MPV existuje naděje, že do pár let nezmizí.